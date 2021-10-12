13 повседневных привычек, которые тайно убивают вас

Не только алкоголь и табак обладают способностью убивать. Некоторые повседневные привычки, которые вы даже не замечаете, могут действовать на организм так же.
Узнайте о том, что вредит вам больше, чем явные, запрещенные врачами, привычки.
Самолечение
Не обращаетесь к врачу первичного звена? Ежегодное медицинское обследование считаете прихотью? Скрининг рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы — лишними затратами?
Врачи предупреждают, что такая халатность может отнять у вас шансы на успешное лечение болезней на ранней стадии. Например, рак, который успешно лечат на 1-2 стадиях, на четвертой практически неизлечимым.
Если не сообщить о симптомах врачу вовремя, это может привести к тому, что значительные медицинские проблемы останутся недиагностированными, неизлечимыми и, в конечном итоге, приведут к пагубным результатам.
2. Малоподвижный образ жизни и ожирение
Ожирение и малоподвижный образ жизни также чрезвычайно опасны для вашего здоровья.
Ожирение является риском развития гипертонии, диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, артрита, апноэ сна и атеросклероза.
Потеря веса может значительно смягчить этот риск и фактически эффективно устранить эти заболевания. Малоподвижный образ жизни способствует ожирению и постоянной потере кальция в пожилом возрасте.
3. Несоблюдение правил сна
Хронически плохой сон может увеличить вероятность сердечного приступа, ожирения, диабета и эндокринных нарушений. К тому же, недиагностированные апноэ во сне может привести к сердечной недостаточности с правой стороны/легочной гипертензии.
4. Не заботьтесь о своих зубах
Уход за зубами всегда должен быть приоритетным. Плохая стоматологическая помощь может привести не только к плохой эстетики, но и к неприятному запаху изо рта и зубной боли. Это также может быть источником значительных системных инфекций.
5. Нерегулярное приема лекарств при заболевании или хронических недугах
Несоблюдение терапии, рпописанои врачом, — одна из самых опасных привычек.
В зависимости от заболевания и лекарств, несоблюдение может привести к широкому спектру чрезвычайных ситуаций. Например, несоблюдение приема инсулина или пероральных противодиабетических средств у пациента с диабетом может привести к опасному для жизни диабетического кетоацидоза (ДКА) или гиперосмолярного гипергликемического состояния (ГГС).
Кроме того, у пациента с сердечной недостаточностью может возникнуть обострение, если они не принимают диуретики.
У пациента с тромбоэмболией легочной артерии или тромбозом глубоких вен может быть опасна для жизни эмболия легочной артерии, если они несовместимы с антикоагуляции.
Пациент с предсердиями фибрилляция может иметь инсульт, если он не соответствует антикоагулянтам, пациенты с почечной недостаточностью, не зависящих от гемодиализа, могут страдать от опасного для жизни повышение уровня калия, дыхательных расстройств или перегрузки жидкостью. А пациенты с ишемической болезнью сердца могут иметь сердечный приступ, если они несовместимы с антитромбоцитарными схемам.
6. Несоблюдение диеты
Если врач рекомендует определенную диету, придерживайтесь ее. Для пациентов с сердечной недостаточностью несоблюдение диеты с низким содержанием натрия может привести к обострениям и поступления в больницу. Так же для пациентов с сахарным диабетом неудача в ограничении потребления сахара/углеводов может привести к гипергликемии, ДКА или ГГС.
7. Не вакцинуетеся
Всегда следуйте графика вакцинации. Особдиво это касается детей.
Антивакцинаторы ставят себя и окружающих в рискованную ситуацию.
В отношении детей, то без вакцинации они рискуют получить серьезные бактериальные инфекции, которые могут быть опасными для жизни, а также вирусные инфекции.
Непривитые дети имеют значительно больший риск заражения серьезными бактериальными инфекциями.
8. Отказ от вакцины против COVID-19
Невозможность получить вакцину против COVID-19 является значительным риском. Вариант коронавируса "Дельта" является более инфекционным и смертельным, чем предыдущие варианты ".
9. Слишком много времени на солнце
Игнорирование солнцезащитных средств может привести к ожогам и увеличение риска рака кожи, такого как меланома. В частности, для светлокожих людей и пациентов с семейной историей рака кожи, солнцезащитные средства следует использовать для избежания ожогов и риска рака.
10. Пренебрежение завтраком
Хотя многие люди либо не имеют достаточно времени утром, чтобы поесть или не голодны, когда просыпаются, пренебрежение завтраком может привести к вредным долгосрочных последствий.
Согласно исследованию, опубликованному журналом Американского колледжа кардиологии, пренебрежение завтраком связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые считаются причиной смерти номер один.
Наиболее понятна причина такой ассоциации — это то, что вы, скорее всего, переидатимете течение дня, если будете избегать завтрака. Переедание может привести к гипертонии и закупорки артерий. Важно не только ежедневно завтракать, но и убедиться, что он питателен.
11. Упражнения в жару и перегрузки в спортзале
Упражнения в жару могут привести к тепловому удару.
Летом люди с удовольствием пользуются хорошей погодой, тренируясь на улице. Хотя смена обстановки может быть приятной, тренировки в жару могут вызвать серьезные риски для здоровья, такие как тепловой удар.
Когда внутренняя температура вашего тела повышается, через кожу циркулирует больше крови, также известная как потливость. В свою очередь, для мышц доступна меньшее количество крови, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений.
Во время тренировок крайне необходимо держать уровень влаги в организме в норме. Делайте перерывы и обращайте внимание на свое состояние в спортивном зале.
12. Плотный ужин
Избегайте больших порций вечером.
Ешьте, как король/ева свой завтрак, принц/ЕСА — обед и птица/шка — ужин. Ночью метаболизм замедляется, поэтому вы будете швико толстеть и терять здоровье.
13. Курение
Сигареты не только подвергают вас на риск возникновения практически любого вида рака, но и увеличивает вероятность ишемической болезни сердца, атеросклероза, поражения почек, гипертонии и инсультов. Он также непосредственно вызывает хронической обструктивной болезнью легких, рак легких и эмфизему легких.
Постоянное курение может вызвать уменьшение плотности костной ткани и увеличить риск остеопороза, что является состоянием, которое приводит к ослаблению костей.
Слабые кости могут вызвать переломы позвоночника от простых действий, таких как падение и, в тяжелых случаях, даже чихание.
Курение также нарушает кровоток, что лишает ткани позвоночника необходимых питательных веществ, в частности кислорода. Наличие никотина в крови может уменьшить не только заживления, но и регенерацию клеток внутри диска позвоночника.
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