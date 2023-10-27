15 продуктов, защищающих от глубоких морщин: еда для омоложения, здоровья и красоты

Что нужно есть, чтобы заблокировать процессы старения: советы врачей.
Если можно предотвратить процессы старения, то почему бы этим не воспользоваться? Тем более, что такие процедуры приятны и недороги. Стоит просто включить в свой рацион более вкусные и полезные продукты – и ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. Для того чтобы предотвратить раннее старение и морщины, нужно есть те продукты, которые содержат антиоксиданты. Это такие как витамины С и Е, микроэлементы цинк и селен, а также фитохимические вещества, защищающие клетки от вредных воздействий и сохраняющие молодость кожи. Рассказываем, что нужно есть, чтобы надолго сохранить свою молодость.
Какие продукты предотвращают процессы старения кожи
- Помидоры. Это идеальная «антивозрастная» пища. Кроме антиоксидантов, эти овощи содержат ликопин, обладающий ценным свойством – способствует уменьшению морщин.
- Жирная морская рыба. Ненасыщенные жирные кислоты, наиболее полезные для кожи, волос и ногтей, содержатся в морской рыбе. Это должна не обязательно быть красная, прекрасно справится с омоложением всего организма сайра, скумбрия, тунец и сельдь.
- Цельное зерно. Хлеб, макароны из цельного зерна, бурый рис содержат много антивозрастных полезных элементов: витамин Е, клетчатку, селен, цинк и фитохимические вещества.
- Болгарский перец содержит идеальный комплекс питательных веществ против морщин. Он богат витамином С, бета-каротином и клетчаткой.
- Бобовые содержат не только клетчатку, но и имеют в своем составе селен, который омолаживает весь организм.
- Масло из льна. Две трети состава этого масла занимают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Действующие на организм и кожу как молодильные яблочки.
- Масло зародышей пшеницы. Она богата витамином Е, омега-3 жирными кислотами, которые убивают морщины.
- Орехи содержат полиненасыщенные кислоты и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы с морщинами. Также они полезны всему организму и укрепляют иммунную систему.
- Шиповник содержит в себе много витамина С, который является антиоксидантным микроэлементом, поэтому прекрасно блокирует ранние морщинки.
- Облепиха также богата витамином С, который укрепляет структуру клеток, предотвращая появление новых морщин.
- Капуста. Обычная белокочанная, брокколи, брюссельская, савойская и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические соединения. Которые защищают кожу от появления морщин и интенсивного старения.
- Сыр. Этот кисломолочный продукт является отличным поставщиком цинка, предотвращающего преждевременное старение кожи. Но его нужно употреблять в умеренном количестве, поскольку продукт очень высококалорийный.
- Морковь. Этот овощ содержит много каротина, как и все оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Бета-каротин, как предшественник витамина А, является одним из главных омолаживающих микроэлементов для кожи.
- Чеснок и лук обладают антиоксидантным действием, поэтому способны защищать клетки от разрушения. Благодаря им кожа дольше выглядит молодой, ровной и гладкой.
- Чай. Как зеленый, так и черный чай содержат полифенолы, обладающие антиоксидантным эффектом. Эти напитки также содержат цинк, который бесценен для поддержания здорового состояния волос, ногтей и кожи.
Читайте также:
Женщина сбросила 50 килограммов: она отказалась только от одной привычки
Топ-11 мощных натуральных энергетиков: чем заменить кофе
9 целебных чаев, которые избавляют от кашля, простуды и повышают иммунитет