20 напитков, которые никогда нельзя употреблять после 40

20 напитков, которые никогда нельзя употреблять после 40

Некоторые напитки лучше исключить из рациона после 40 лет.

Глоток того или иного напитка может утолить жажду, согреть или успокоить. Он даже помогает сбить температуру. Но так же он может стать калорийной бомбой и навредить не только вашей талии, но и сердцу, сосудам, работе головного мозга и всего организма.

В прошлый раз мы рассказали о 30 продуктах, которые не стоит есть после 30 лет, а после того, как изучили сотни популярных напитков, составили этот важный список из 20 напитков, которые никогда не следует употреблять после 40.

Жидкие калории составляют колоссальные 22% нашей ежедневной нормы — более 350 калорий в день. Это вдвое больше, чем мы пили 30 лет назад.

Тыквенный пряный латте

Этот кофейный напиток, готовят из смеси пропаренного молока, эспрессо, специй, тыквенного пюре, сахара и взбитых сливок, осенью очень популярен. Но в одном стакане такого напитка содержится 300 калорий и колоссальные 39 граммов сахара.

Исследователи из Гарвардского университета и детской больницы в Бостоне обнаружили, что женщины, которые увеличили потребление сахаристых напитков, таких как газированная сладкая вода, от одного раза в неделю до одного или нескольких в день, добавляли 358 калорий в день в свое меню и набирали значительный вес в течение 8 лет.

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лимонад

У многих из нас лимонад вызывает воспоминания о детстве. Но если вернуться в реальность 40-летних, следует помнить, что напиток содержит много калорий и сахара только в одном стакане. Вода, сахар и лимонная кислота или иной ароматизатор не приведут болезни, но чрезмерное употребление сладких газированных напитков может привести к нарушению метаболизма.

питьевые йогурты

Пробиотики прекрасно подходят для поддержания здоровья кишечника, но не тогда, когда они загрязнены большим количеством сахара. Возьмем для примера полосе на завтрак: только одна бутылочка содержит 360 калорий и 45 грамм сахара.

Тонизирующие напитки (джин-тоник)

Если вы заказываете джин-тоник в баре, думая, что прозрачный микс лучше темные газированные напитки, подумайте еще раз. 350 мл тонизирующего напитка могут содержать 124 калории и 32 грамма сахара.

бутилированные чаи

В чистом виде чай является одним из лучших союзников для тех, кто хочет похудеть. Он содержит антиоксиданты, как было обнаружено, помогают ускорить метаболизм, блокировать образование новых жировых клеток, бороться с болезнями и снизить риск инсульта.

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Но не все чаи такие же, особенно те, что продаются в бутылках. На самом деле, исследование показало, что вам придется выпить 20 бутылок купленного в магазине чая, чтобы получить такое же количество антиоксидантов, присутствующих только в одной чашке домашнего напитка.

много кофе

Одна-две чашки кофе не повредят. Но слишком много кофе приведет к ломкости костей.

"Я стараюсь избегать чрезмерного употребления кофеина", — говорит доктор Мамта М. Мамико, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Медицинской школы Икан на горе Синай.

Взрослый человек может спокойно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день (до четырех чашек), но сверх норм повлечет вымывание кальция, что со временем может привести к остеопорозу.

Чай со льдом быстрого приготовления

Холодный чай в ресторане быстрого питания — это несомненный шаг к ожирению.

Маргарита

Коктейль, состоящий из текилы, апельсинового ликера «Куантро» (или заменителя "трипл-сек") и сока лайма (или лимона) и льда, называют худшим коктейлем для фигуры. Он содержит от 400 до 700 калорий.

фруктовый сок

Магазинный сок содержит очень много сахара и полностью лишен каких-либо питательных веществ, таких как клетчатка, чтобы замедлить рост сахара в крови. В стакане сока содержится 36 г сахара. Это все равно, что съесть четыре глазированных пампушки.

обезжиренное молоко

Хотя обезжиренное молоко может быть с низкой калорийностью, многие его витаминов являются жирорастворимыми, а это значит, что вы не получите всех преимуществ питательных веществ, указанных на коробке.

энергетические напитки

Химические коктейли могут дать вам прилив энергии, но они наполнены вредными подсластителями (многие из которых вошли в наш список этих лучших и худших популярных подсластителей) и еще более едкими для ваших зубов, чем обычная сода. Просто скажите "нет" этим напиткам!

Алкогольные миксы в бутылках

Сахар из таких напитков выделяется в кровь, что позволяет увеличить энергию, но на короткое время. В конечном итоге человек почувствует усталость, раздражительность и депрессию.

яичный ликер

Молоко, сливки и яйца вместе с алкоголем -это калорийная бомба.

Горячее какао с зефиром и сахаром

Какао или горячий шоколад с молоком и взбитыми сливками содержит половину дневной нормы калорий и сахара.

коктейль Баттерскотч

Простой, но в то же время очень вкусный коктейль на основе Бейлиса с молоком и мороженым или сливками после 40 лет лучше заменить. Средний такой коктейль содержит потрясающие 750 калорий!

имбирное пиво

Имбирное пиво скажется на вашей талии. На самом деле, это один из самых калорийных напитков. Средняя порция содержит 170 калорий.

оранжевые напитки

Смесь воды, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и нескольких символических капель концентрата сока, масла рапса и химикатов. В бутылке оранжевого напитков нет апельсинов — вот почему у них нулевая пользу.

обычная Круги

Способствует увеличению веса и заболеваний, связанных с ожирением, таким как диабет. Ее кислотность влияет на пищеварительную систему и зубную эмаль. Карамельный цвет в кругу содержит искусственно созданный фосфор, который может быть вредным для долгосрочного здоровья костей.

Некоторые протеиновые коктейли

Спортивный коктейль может быть простым способом "заправиться" энергией после тренировки, но убедитесь, что вы употребляете правильный напиток. Многие порошков содержат искусственные подсластители, химические добавки и частично гидрированные масла.

Ароматизированная кокосовая вода

Обычная кокосовая вода — прекрасный пополнитель электролитов, но компании добавляют подсластители и сиропы со вкусом тропических фруктов, поэтому вы выпиваете больше сахара, чем в настоящем кокосе.

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