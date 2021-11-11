30-секундные тесты, которые покажут, все ли в порядке с вашим здоровьем

30-секундные тесты, которые покажут, все ли в порядке с вашим здоровьем

Здесь 5 супербыстрых тестов, которые подскажут вам, есть ли повод обратиться к специалисту.

Риск заболеть резко возрастает, когда наша иммунная система становится слабее. Врачи рекомендуют проходить полный медосмотр каждые два года.

Вот несколько коротких тестов, которые вы можете провести дома, чтобы понять, есть ли повод для беспокоства.

Это займет всего около 30 секунд и даст вам понять, все ли в порядке с вашим организмом.

Крепко сожмите корни ногтя

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Большим и указательным пальцами правой руки нажимайте верхнюю часть пальцев левой руки, сжимая корни ногтей. Начните с большого пальца и удерживайте 3-5 секунд. После этого перейдите к другим пальцам и все повторите.

После исчезновения следа от нажатия кровь должна прилить к єтому месту не более чем через две секунды. Если это так, можно говорить о нормальном кровообращении в вашем организме, ведь именно благодаря циркуляции крови ткани наполняются кислородом. А если тест был болезненным для вас, возможно, что-то не так.

По мнению экспертов, вот что означает боль в разных пальцах при нажатии:

большой палец : если сжимать ноготь большого пальца вам было больно, это может свидетельствовать о проблемах с легкими.

: если сжимать ноготь большого пальца вам было больно, это может свидетельствовать о указательный палец : боль в этом пальце, тесно связанным с толстой кишкой, является признаком проблем с толстой кишкой и запоров.

: боль в этом пальце, тесно связанным с толстой кишкой, является признаком проблем с толстой кишкой и запоров. средний палец : боли в среднем пальце являются признаком проблем с сердцем.

: боли в среднем пальце являются признаком проблем с сердцем. безымянный палец : безымянный палец глубоко связан с вашим сердцем, и если сжатие его верхней части было болезненным, это может быть признаком проблем с сердцем.

: безымянный палец глубоко связан с вашим сердцем, и если сжатие его верхней части было болезненным, это может быть признаком проблем с сердцем. мизинец : боль в мизинце указывает на проблемы с тонкой кишкой.

Сожмите руку в кулак

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Для этого теста сожмите кулак и держите руку в таком положении 30 секунд. Затем раскройте кулак, и вы заметите, что ваша ладонь побелела. Когда вы сжимаете кулак, кровеносные сосуды сжимаются, что ограничивает приток крови к руке.

Если после того, как вы освободите руку, кровь возвращается, это означает, что кровеносные сосуды функционируют нормально. Если же понадобилось некоторое время, чтобы кожа на ладони порозовела, это может являться признаком атеросклероза.

Растяните ягодичные мышцы

thelib

Лягте удобно, лицом к полу.

Держите обе руки прямо у себя.

Держите левую ногу ровной и медленно поднимите правую ногу вверх.

Согните ногу в колене и задержитесь в этом положении 30 секунд.

Если вы делаете это упражнение без проблем, все в норме. Но если тест был болезненным для вас, возможно, у стоит обратить внимание на большую ягодичную мышцу - одну из сильнейших.

Поднимите и удерживайте ноги в течение 30 секунд

Лягте лицом к полу. Вытяните руки вдоль тела. Поднимите обе ноги вверх, оставляя тело неподвижным. Задержитесь в таком положении 30-35 секунд. Если вы смогли выполнить приведенное выше, не дёргая и не двигая ими, ваше тело здорово. С другой стороны, если вы считаете эту задачу очень сложной, возможно, что-то не так с вашим животом или нижней частью позвоночника.

Поднимите верхнюю часть тела вверх и оставайтесь неподвижным.

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Лягте удобно, упершись телом в пол.

Слегка приподнимите вверх только верхнюю часть тела, включая руки.

Задержитесь в этом положении 30-35 секунд.

Если вы прошли этот тест без труда, все в норме, но это не значит, что нужно игнорировать плановое обследование у врача. Если вам он не удался, возможно, существет проблема с позвоночником.

Помните, что эти тесты не альтернатива медосмотру, а лишь быстрая самодиагностика, которую вы можете провести дома. Если у вас возникли неприятные симптомы, не медлите с консультацией специалиста.

По материалам: How Aging Affects Your Immune System; Experiment 1: Hold your hand into a fist for 30 seconds then open it

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