4 эффекта от употребления белого риса, о которых мало говорят - исследования

Действительно ли следует полностью исключить белый рис из рациона?

Рис является одним из наиболее часто употребляемых в пищу злаков во всем мире.

Белый рис, также известный как обогащенный, является одним из самых популярных видов, но, как правило, он плохую репутацию из-за того, что обрабатывается, особенно по сравнению с его более питательным цельнозерновым двоюродным братом, коричневым рисом.

Возможно, вы слышали, что белый рис называют плохим углеводом или источником пустых калорий. Однако стоит ли его полностью избегать?

Рис придает больше энергии

Белый рис является источником углеводов, являющимся основным источником топлива для организма. Кроме того, многие сорта белого риса обогащены витаминами группы B, которые могут помочь поддерживать уровень энергии».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Питательные вещества", все витамины группы В, за исключением фолиевой кислоты, принимают участие по крайней мере в одном (если не более) этапе системы производства энергии в клетке. Ввиду этого очень важно получать порцию каждого витамина B для пополнения энергии.

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Осторожно! Мышьяк

По словам диетологов, в рисе обнаружен мышьяк, поэтому, потребляя рис, вы также можете поглощать и этот элемент.

Несмотря на то, что в белом рисе меньше мышьяка, чем в коричневом, все равно важно не злоупотреблять белым. Некоторые варианты с меньшим содержанием мышьяка, которые стоит попробовать, это амарант, киноа, булгур и фарро.

Также следует читать, откуда "приехал" рис. Например, белый рис басмати из Индии и Пакистана может содержать меньше мышьяка, чем другие виды риса.

Укрепляет кости

Оказывается, потребление белого риса может существенно улучшить здоровье костей.

Все мы знаем, что кальций и витамин D являются важными питательными веществами для здоровья костей. Но марганец, который им жизненно необходим, находится именно в белом рисе.

Ускоряет развитие метаболического синдрома

Некоторые исследования подтверждают связь между потреблением белого риса и риском развития метаболического синдрома.

Метаболический синдром – это группа состояний, при которых повышается риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Условия включают высокий уровень сахара в крови, избыток жировой прослойки, повышение АД и аномальный уровень холестерина или триглицеридов.

Исследование, опубликованное в журнале Heart Asia, показало, что те, кто потреблял больше белого риса, на 30% повышали риск развития метаболического синдрома.

Поэтому следует продумать свой рацион и, возможно, заменить белый рис глазами или другой крупой.

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