4 лучших овоща для вашей печени – диетологи советуют

Если речь идет об укреплении здоровья печени, то эти овощи необходимы.

Печень является важным органом, выполняющим различные функции, включая помощь в переваривании и метаболизме пищи, хранении витаминов и минералов, очищении крови от токсинов и синтезе белка. Хотя печень действительно имеет уникальную способность восстанавливаться после повреждения, она не непобедима, и ваш выбор пищи и напитков может оказать большое влияние на этот орган.

Есть много продуктов, богатых питательными веществами, которые полезны для печени, и одними из особенно важных являются овощи.

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Свекла

Содержит питательные вещества, поддерживающие здоровье печени. Исследования показывают, что свекольный сок является напитком, который укрепляет здоровье и предотвращает болезни, и может быть особенно полезен для здоровья печени. Одно исследование специально рассматривало влияние свеклы на здоровье печени и показало, что свекольный сок может помочь защитить печень от определенных классов канцерогенов.

Текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые антиоксиданты, содержащиеся в красной свекле, называемые беталаинами, обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.

Ешьте тушеную и маринованую свеклу. Это самые популярные способы потребления овоща, тогда как свекольный сок обеспечивает наивысшую концентрацию питательных веществ, содержащихся в свекле.

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Брокколи

Определенные питательные вещества, содержащиеся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, оказываются особенно полезными для целостности печени.

Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что кормящие брокколи имели более положительные показатели печени и меньшую заболеваемость неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП) и опухоли печени. Хотя точный механизм этого результата не подтвержден, уникальные растительные соединения, найденные в брокколи и других овощах из семейства крестоцветных, вероятно, будут благодарны.

Брокколи можно есть сырой или вареной, ее можно даже измельчить, чтобы насладиться салатом. Это также может быть дополнением к кишу и макаронным изделиям, добавлять в салат или подаваться в качестве гарнира – есть так много способов включить брокколи в свой план питания.

Брюссельская капуста

Еще один крестоцветный овощ, брюссельская капуста, в последнее время стала все популярнее, и это не зря. Хотя брюссельская капуста может улучшить пищеварение и обеспечить массу витаминов и минералов, она также содержит растительные соединения, которые, как было отмечено, помогают функции печени.

Капуста увеличивает уровень детоксикационных ферментов в печени и легких. Похоже, эти детоксикационные свойства самые высокие в сырой капусте, однако исследования показывают, что даже в вареном виде брюссельская капуста сохраняет способность индуцировать эти детоксикационные ферменты. Глюкозинолаты – это уникальное соединение, содержащееся в овощах семейства крестоцветных и участвующее в ферментативных реакциях, которые могут детоксицировать канцерогенные соединения в организме.

Брюссельскую капусту чаще всего употребляют после пассерования или готовят на пару, однако, свежая она более полезна. Добавляйте в салат для дополнительного хруста и увеличения питательных веществ.

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Лиственная зелень

Эта группа овощей включает листовую капусту, шпинат и зелень, которые могут быть полезны для общего самочувствия, включая здоровье печени. Как и другие овощи в этом списке, листовая зелень наполнена антиоксидантами, защищающими организм от опасных свободных радикалов.

В дополнение к уменьшению влияния свободных радикалов на организм некоторые листовые овощи, как шпинат, обеспечивают более конкретную пользу для печени.

Недавнее исследование показало, что потребление сырого шпината снижает риск заболевания печени, и чем больше участники потребляют шпинат, тем ниже риск заболевания. Несмотря на то, что вареный шпинат все еще содержит много необходимых питательных веществ, таких как клетчатка, в этом исследовании было обнаружено, что вареный шпинат не оказывает столь значительного влияния на снижение риска.

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Листовую зелень можно добавлять в салат или смузи, или ее можно приготовить разными способами. Хотя это исследование было сосредоточено на шпинате, вся листовая зелень содержит хлорофилл, соединение, которое может помочь печени нейтрализовать токсичные соединения и химикаты.

Исследование, опубликованное в журнале Heart Asia, показало, что те, кто потреблял больше белого риса, на 30% повышали риск развития метаболического синдрома.

Поэтому следует продумать свой рацион и, возможно, заменить белый рис глазами или другой крупой.

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