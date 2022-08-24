4 самых популярных мифа о возникновении рака: опровержение врачей

Рак остается самой распространенной и загадочной болезнью, вокруг которой всегда было много мифов.

Опровержения самых популярных мифов о возникновении рака опубликованы в MedicalXpress.

Использование дезодорантов и антиперспирантов вызывает рак молочной железы

Некоторые исследования указывают на то, что антиперспиранты и дезодоранты могут содержать вредные вещества, включая алюминий и парабены. Эти вещества могут попадать в человеческий организм через кожу и порезы. Но научно не подтверждено, что при попадании в организм эти вещества увеличивают риск развития онкологии. Убедительных доказательств связи между использованием дезодорантов и появлением рака молочной железы нет.

Если разогревать пищу в микроволновке в пластиковых контейнерах, это может привести к раку.

Пластиковые контейнеры и упаковка, на которых стоит отметка о безопасном использовании в микроволновке, не представляют угрозы для здоровья человека. А разогревать в микроволновке пластиковые контейнеры, которые для этого не предназначены, конечно, не рекомендуется. Хотя бы потому, что пластик, не предназначенный для использования в микроволновке, может просто расплавиться, а химические вещества попасть в пищу.

Сахар ускоряет рост раковых клеток, поэтому людям с онкологией его нельзя есть

Как утверждают авторы статьи исследований, подтверждающих данное утверждение нет. Имеются данные некоторых исследований о том, что избыточное потребление сахара связано с повышенным риском развития некоторых видов рака. Поэтому, как утверждают авторы, дополнительное изучение взаимосвязи между сахаром в рационе и раком необходимо. Дело в том, что для всех типов клеток, в том числе для раковых, сахар в крови служит источником энергии. Но как увеличение сахара в раковых клетках не заставляет их расти быстрее, так же как отсутствие сахара не заставит раковые клетки замедлить свой рост.

Рак заразен

Заразиться раком от другого человека невозможно, избегать больных раком не стоит. Напротив, абсолютно нормально быть рядом с больным человеком, поддерживать его. Сам по себе рак не заразен. А среди вирусов, повышающих риск развития онкологии – ВПЧ, гепатит B или С.

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