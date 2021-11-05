4 способа проверить, здоровы ли ваши волосы, и как ухаживать за ними правильно

4 способа проверить, здоровы ли ваши волосы, и как ухаживать за ними правильно

Мы узнали, как сохранить волосы здоровыми.

Наши волосы выдерживают большую нагрузку и могут растягиваться до 30% во влажном состоянии. Однако такими суперсилами обладают только здоровые волосы – поврежденные пряди довольно легко ломаются. Возможно, с первого взгляда вы не сможете определить состояние своих волос. Но есть простые способы проверить это и принять меры, чтобы вернуть им здоровый вид.

Протестируйте волосяные фолликулы

Здоровая и больная волосяная луковица

Чтобы понять, здоровы ли ваши волосы, а ежедневная потеря нескольких волосков — норма, проверьте корни.

Как проверить волосяную луковицу

Выдерните или снимите со щетки один волосок с корнем.

Осмотрите его. Обычный корневой конец пряди должен иметь форму кругленькой белой луковицы. Если корень мелкий или совсем не имеет формы луковицы, ваши волосы слабые и нуждаются в уходе.

Как предотвратить выпадение волос

Добавьте в рацион оливковое масло, рыбные блюда, овощи и фрукты. Исследование показало, что это снижает риск выпадения волос.

Избегайте тугих причесок, особенно во время сна, поскольку это может привести к потере волос.

Принимайте специальные витамины и минералы – обратитесь за советом к терапевту.

Тест на пористость волос

Тест на пористость волоса

Этот показатель определяет, насколько пористы ваши волосы. Поврежденные быстро впитывают воду.

Как проверить пористость

Выщипните несколько волос из разных частей головы.

Опустите их в стакан с водой.

Полностью здоровые пряди будут плавать, относительно здоровые немного опустятся, а поврежденные утонут.

Как лечить пористые волосы

Наносите разные виды масел. Они помогают удерживать впитываемую волосами влагу. Подберите оптимальное для себя.

Используйте кондиционер для волос после каждого мытья.

Нанесите на волосы маску с яблочным уксусом и алоэ вера, чтобы отрегулировать рН-баланс.

Сок алоэ стимулирует рост и ухаживает за кожей головы.

Срежьте несколько листочков растения. Разрежьте каждый пополам, чтобы выделился сок. Массажными движениями вотрите сок в корни волос. Массаж улучшит кровообращение, и сок алоэ лучше проникнет в кожу. Оставьте маску минимум на два часа, при желании – на всю ночь.

Ополаскивайте кожу головы прохладной водой после мытья. Прохладная вода закрывает поры и улучшает циркуляцию крови, что, в свою очередь, приводит к более быстрому росту волос. Дополнительный бонус: волосы станут более блестящими. Вымойте волосы как обычно.

Ополосните волосы яблочным уксусом.

Достаточно делать такую процедуру пару раз в месяц. Уксус пробуждает волосяные фолликулы.

Проверьте эластичность волос

Проверьте эластичность волос

Это можно сделать с помощью следующих простых шагов

аккуратно вытяните волос,

потяните его за оба конца.

Если он растягивается и пружинит, это здорово. Если нет и легко ломается, он достаточно слабый.

Как вернуть волосам эластичность

Высушите его без фена. Использование тепла действительно вредит эластичности волос.

Нанесите масло жожоба и помассируйте корни.

Нанесите немного меда на пряди. Это отличный природный кондиционер, удерживающий влагу.

Тест на поврежденность волос

Тест на пошкодженість волосся

С помощью этого теста вы сможете определить состояние кутикулы ваших волос, чтобы понять степень ее поврежденности.

Как проверить степень поврежденности волос

Зажмите прядь волос между указательным и средним пальцами.

Проведите его через пальцы, от верхушки до корня. Если они кажутся грубыми и неровными, ваши волосы повреждены. Если они гладкие, все отлично.

Как лечить поврежденные волосы

Попробуйте процедуру холодный ботокс или лечение кератином. Он разглаживает волосы, устраняет пушистость, а также придает волосам блеск.

Ограничьте окрашивание, завивку и сушку феном.

Промойте волосы рисовой водой. Исследования показали, что это средство защищает волосы от повреждения.

Для рисового отвара, укрепляющего волосы, возьмите горсть бурого риса.

Промойте и залейте холодной водой из расчета 1:2.

В течение 1,5 часов периодически перемешивайте зерна.

Откиньте рис на друшлаг над кастрюлей.

Жидкость используйте для ополаскивания волос и кожи головы.

Итак, насколько здоровы ваши волосы?..

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