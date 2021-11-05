4 способа проверить, здоровы ли ваши волосы, и как ухаживать за ними правильно

Мы узнали, как сохранить волосы здоровыми.
Наши волосы выдерживают большую нагрузку и могут растягиваться до 30% во влажном состоянии. Однако такими суперсилами обладают только здоровые волосы – поврежденные пряди довольно легко ломаются. Возможно, с первого взгляда вы не сможете определить состояние своих волос. Но есть простые способы проверить это и принять меры, чтобы вернуть им здоровый вид.
Протестируйте волосяные фолликулы
Чтобы понять, здоровы ли ваши волосы, а ежедневная потеря нескольких волосков — норма, проверьте корни.
Как проверить волосяную луковицу
Выдерните или снимите со щетки один волосок с корнем.
Осмотрите его. Обычный корневой конец пряди должен иметь форму кругленькой белой луковицы. Если корень мелкий или совсем не имеет формы луковицы, ваши волосы слабые и нуждаются в уходе.
Как предотвратить выпадение волос
- Добавьте в рацион оливковое масло, рыбные блюда, овощи и фрукты. Исследование показало, что это снижает риск выпадения волос.
- Избегайте тугих причесок, особенно во время сна, поскольку это может привести к потере волос.
- Принимайте специальные витамины и минералы – обратитесь за советом к терапевту.
Тест на пористость волос
Этот показатель определяет, насколько пористы ваши волосы. Поврежденные быстро впитывают воду.
Как проверить пористость
Выщипните несколько волос из разных частей головы.
Опустите их в стакан с водой.
Полностью здоровые пряди будут плавать, относительно здоровые немного опустятся, а поврежденные утонут.
Как лечить пористые волосы
- Наносите разные виды масел. Они помогают удерживать впитываемую волосами влагу. Подберите оптимальное для себя.
- Используйте кондиционер для волос после каждого мытья.
- Нанесите на волосы маску с яблочным уксусом и алоэ вера, чтобы отрегулировать рН-баланс.
Сок алоэ стимулирует рост и ухаживает за кожей головы.
- Срежьте несколько листочков растения. Разрежьте каждый пополам, чтобы выделился сок. Массажными движениями вотрите сок в корни волос. Массаж улучшит кровообращение, и сок алоэ лучше проникнет в кожу. Оставьте маску минимум на два часа, при желании – на всю ночь.
- Ополаскивайте кожу головы прохладной водой после мытья. Прохладная вода закрывает поры и улучшает циркуляцию крови, что, в свою очередь, приводит к более быстрому росту волос. Дополнительный бонус: волосы станут более блестящими. Вымойте волосы как обычно.
- Ополосните волосы яблочным уксусом.
Достаточно делать такую процедуру пару раз в месяц. Уксус пробуждает волосяные фолликулы.
Проверьте эластичность волос
Это можно сделать с помощью следующих простых шагов
- аккуратно вытяните волос,
- потяните его за оба конца.
Если он растягивается и пружинит, это здорово. Если нет и легко ломается, он достаточно слабый.
Как вернуть волосам эластичность
- Высушите его без фена. Использование тепла действительно вредит эластичности волос.
- Нанесите масло жожоба и помассируйте корни.
- Нанесите немного меда на пряди. Это отличный природный кондиционер, удерживающий влагу.
Тест на поврежденность волос
С помощью этого теста вы сможете определить состояние кутикулы ваших волос, чтобы понять степень ее поврежденности.
Как проверить степень поврежденности волос
- Зажмите прядь волос между указательным и средним пальцами.
- Проведите его через пальцы, от верхушки до корня. Если они кажутся грубыми и неровными, ваши волосы повреждены. Если они гладкие, все отлично.
Как лечить поврежденные волосы
- Попробуйте процедуру холодный ботокс или лечение кератином. Он разглаживает волосы, устраняет пушистость, а также придает волосам блеск.
- Ограничьте окрашивание, завивку и сушку феном.
- Промойте волосы рисовой водой. Исследования показали, что это средство защищает волосы от повреждения.
Для рисового отвара, укрепляющего волосы, возьмите горсть бурого риса.
- Промойте и залейте холодной водой из расчета 1:2.
- В течение 1,5 часов периодически перемешивайте зерна.
- Откиньте рис на друшлаг над кастрюлей.
- Жидкость используйте для ополаскивания волос и кожи головы.
Итак, насколько здоровы ваши волосы?..
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