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4 способа проверить, здоровы ли ваши волосы, и как ухаживать за ними правильно

4 способа проверить, здоровы ли ваши волосы, и как ухаживать за ними правильно

Тест

Мы узнали, как сохранить волосы здоровыми.

Наши волосы выдерживают большую нагрузку и могут растягиваться до 30% во влажном состоянии. Однако такими суперсилами обладают только здоровые волосы – поврежденные пряди довольно легко ломаются. Возможно, с первого взгляда вы не сможете определить состояние своих волос. Но есть простые способы проверить это и принять меры, чтобы вернуть им здоровый вид.

Протестируйте волосяные фолликулы

Здоровая и больная волосяная луковица / ©
Здоровая и больная волосяная луковица

Чтобы понять, здоровы ли ваши волосы, а ежедневная потеря нескольких волосков — норма, проверьте корни.

Как проверить волосяную луковицу

Выдерните или снимите со щетки один волосок с корнем.

Осмотрите его. Обычный корневой конец пряди должен иметь форму кругленькой белой луковицы. Если корень мелкий или совсем не имеет формы луковицы, ваши волосы слабые и нуждаются в уходе.

Как предотвратить выпадение волос

  • Добавьте в рацион оливковое масло, рыбные блюда, овощи и фрукты. Исследование показало, что это снижает риск выпадения волос.
  • Избегайте тугих причесок, особенно во время сна, поскольку это может привести к потере волос.
  • Принимайте специальные витамины и минералы – обратитесь за советом к терапевту.

Тест на пористость волос

Тест на пористость волоса / ©
Тест на пористость волоса

Этот показатель определяет, насколько пористы ваши волосы. Поврежденные быстро впитывают воду.

Как проверить пористость

Выщипните несколько волос из разных частей головы.
Опустите их в стакан с водой.

Полностью здоровые пряди будут плавать, относительно здоровые немного опустятся, а поврежденные утонут.

Как лечить пористые волосы

  • Наносите разные виды масел. Они помогают удерживать впитываемую волосами влагу. Подберите оптимальное для себя.
  • Используйте кондиционер для волос после каждого мытья.
  • Нанесите на волосы маску с яблочным уксусом и алоэ вера, чтобы отрегулировать рН-баланс.

Сок алоэ стимулирует рост и ухаживает за кожей головы.

  • Срежьте несколько листочков растения. Разрежьте каждый пополам, чтобы выделился сок. Массажными движениями вотрите сок в корни волос. Массаж улучшит кровообращение, и сок алоэ лучше проникнет в кожу. Оставьте маску минимум на два часа, при желании – на всю ночь.
  • Ополаскивайте кожу головы прохладной водой после мытья. Прохладная вода закрывает поры и улучшает циркуляцию крови, что, в свою очередь, приводит к более быстрому росту волос. Дополнительный бонус: волосы станут более блестящими. Вымойте волосы как обычно.
  • Ополосните волосы яблочным уксусом.

Достаточно делать такую процедуру пару раз в месяц. Уксус пробуждает волосяные фолликулы.

Проверьте эластичность волос

Проверьте эластичность волос / ©
Проверьте эластичность волос

Это можно сделать с помощью следующих простых шагов

  • аккуратно вытяните волос,
  • потяните его за оба конца.

Если он растягивается и пружинит, это здорово. Если нет и легко ломается, он достаточно слабый.

Как вернуть волосам эластичность

  • Высушите его без фена. Использование тепла действительно вредит эластичности волос.
  • Нанесите масло жожоба и помассируйте корни.
  • Нанесите немного меда на пряди. Это отличный природный кондиционер, удерживающий влагу.

Тест на поврежденность волос

Тест на пошкодженість волосся / ©
Тест на пошкодженість волосся

С помощью этого теста вы сможете определить состояние кутикулы ваших волос, чтобы понять степень ее поврежденности.

Как проверить степень поврежденности волос

  • Зажмите прядь волос между указательным и средним пальцами.
  • Проведите его через пальцы, от верхушки до корня. Если они кажутся грубыми и неровными, ваши волосы повреждены. Если они гладкие, все отлично.

Как лечить поврежденные волосы

  • Попробуйте процедуру холодный ботокс или лечение кератином. Он разглаживает волосы, устраняет пушистость, а также придает волосам блеск.
  • Ограничьте окрашивание, завивку и сушку феном.
  • Промойте волосы рисовой водой. Исследования показали, что это средство защищает волосы от повреждения.

Для рисового отвара, укрепляющего волосы, возьмите горсть бурого риса.

  • Промойте и залейте холодной водой из расчета 1:2.
  • В течение 1,5 часов периодически перемешивайте зерна.
  • Откиньте рис на друшлаг над кастрюлей.
  • Жидкость используйте для ополаскивания волос и кожи головы.

Итак, насколько здоровы ваши волосы?..

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