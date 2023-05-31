5 дыхательных упражнений для работы мозга, уменьшения тревожности и сухости в глазах

Замедление и сосредоточение на своем дыхании позволяет сконцентрироваться на себе и мыслить более четко, чувствовать себя лучше умственно. Но знаете ли вы, что дыхательные упражнения могут также помочь вам чувствовать себя лучше физически. Эти пять методов дыхания облегчат сухость глаз, изжогу и "туман" в голове.

Об этом пишет Yahoo news.

Мы делаем около 17 000 тысяч вдохов в день, но никогда не задумываемся об этом. Согласно исследованию, опубликованному в Science, дыхание через нос усиливает приток крови к мозгу, вызывая чувство покоя на неврологическом уровне. Дыхание является залогом крепкого здоровья, и овладение определенными дыхательными упражнениями может помочь разными способами, от устранения стресса до укрощения изжоги.

Дыхание "животом", чтобы избавиться от ощущения сухости в глазах

Три минуты дыхания "животом" могут значительно увеличить выработку слез, как показало рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в The Ocular Surface. Дыхание "животом" успокаивает парасимпатическую нервную систему, регулирующую работу слезных желез,

Как делать упражнение: вдыхайте через нос в течение четырех секунд, пока ваш живот поднимается, затем выдохните через нос в течение шести секунд, пока ваш живот опускается. Повторяйтесь в течение трех минут.

Облегчение изжоги: попробуйте упражнение "4-7-8"

Стресс почти удваивает ваши шансы на изжогу, поскольку он замедляет пищеварение. Когда еда остается в вашем желудке, она растягивает "пробку", которая блокирует кислоту.

Как делать упражнение: вдохните четыре секунды, задержите дыхание на семь, затем выдыхайте в течение восьми секунд. Повторяйте упражнение в течение трех минут. Исследование Американского журнала гастроэнтерологии показывает, что такое глубокое дыхание может даже снизить потребность в лекарствах от изжоги.

Улучшение работы мозга

Исследование Frontiers in Psychology показывает, что глубокое дыхание может очистить умственную паутину.

Как делать упражнение: вообразите перед собой квадрат. Мысленно обведите каждую сторону коробки, вдохните в течение четырех секунд, задержите воздух на четыре, выдохните на четыре секунды, затем держите легкие пустыми в течение четырех секунд. Повторить четырежды.

Попробуйте "циклический вздох", чтобы избавиться от тревожности

Исследование Cell Reports Medicine показало, что "циклический вздох" (выдох, словно вздыхая с облегчением) может успокоить вас через пять минут. Во время упражнения мозг получает сигнал, что тяжелое событие закончилось и пора расслабиться.

Как делать упражнение: вдохните через нос, пока ваши лёгкие почти не заполнятся воздухом. Сделайте паузу, затем снова вдохните. Сделайте паузу, затем медленно выдохните через нос. Повторяйте пять минут.

Дыхание от боли

Если вас беспокоит боль и она усиливается, осторожно сожмите подушку и глубоко дышите. Исследование, опубликованное в PLoS One, показывает, что таким образом можно использовать диафрагму и замедлить частоту дыхания до 10 вдохов в минуту – темп, который успокаивает нервную систему. Исследования в журнале Международной ассоциации по изучению боли утверждают, что 20 минут такого дыхания могут блокировать сигналы боли.

Напомним, контроль кровяного давления может предотвратить болезнь и продлить вашу жизнь.

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