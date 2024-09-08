5 главных продуктов долгожителей: врач-диетолог назвала диету, улучшающую здоровье с каждым днем

Эти продукты можно добавить в ежедневный рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни.

На продолжительность жизни влияют многие факторы, такие как возраст, генетика и внешние факторы. Но многие исследования подтверждают тесную связь между диетой и долголетием.

Врач-диетолог Келли Кеннеди перечислила доступные продукты, улучшающие наше здоровье каждый день.

Вот 5 продуктов, которые можно добавить в ежедневный рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни.

Капуста, брокколи и цветная капуста для долгожителей / Фото: Unsplash

Крестоцветные овощи

Капуста, брокколи и цветная капуста содержат сульфорафан-химическое вещество растения, которое может снизить риск сердечных заболеваний, защищая кровеносные сосуды от воспаления.

"Эти овощи также помогают выводить из организма токсины и другие потенциально вредные вещества. Кроме того, многие исследования показывают, что овощи семейства крестоцветных способны подавлять рост раковых клеток", – говорит Кеннеди.

Шпинат, капуста и руккола – одни из самых здоровых продуктов на планете.

Листовые зеленые овощи

Шпинат, капуста и руккола – одни из самых здоровых продуктов на планете. Эти продукты обычно содержат менее 100 калорий на фунт, что делает их идеальными продуктами для похудения и управления весом. Антиоксиданты в листовой зелени помогают защитить ваши клетки от воспаления, которое связывают с сердечными заболеваниями – основной причиной смерти взрослых американцев.

Грецкие орехи, миндаль и фундук – отличные источники хороших жиров. / Фото: Unsplash

Орехи

Грецкие орехи, миндаль и фундук – отличные источники полезных жиров, белка, клетчатки и антиоксидантов.

Они являются продуктами с низким гликемическим индексом, а это означает, что они вызывают более медленное и меньшее повышение уровня сахара в крови. Эта характеристика делает их важным компонентом диеты против диабета. Ненасыщенные жиры в орехах также могут контролировать уровень холестерина”, – утверждает врач.

Десерт чиа вишня черешня / Фото: Credits

Семена

Чиа, тыквенные и льняные семена, богатые клетчаткой, белком и необходимыми минералами. Они также содержат большое количество Омега-3 жирных кислот, помогающих снизить воспаление; и лигнаны, обладающие противораковыми свойствами.

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Грибы

Это один из немногих растительных источников витамина D. Это важное питательное вещество помогает поддерживать здоровье костей. Это также сохраняет ваш разум острым, особенно с возрастом. И независимо от того, едите ли вы их в сыром или приготовленном виде, Вы получаете здоровую дозу антивозрастных свойств с грибами.

Напомним, ранее стало известно о 8 продуктах, которые едят ежедневно японские долгожители. О секретах молодости рассказала сертифицированная диетология Мичика Томиока.

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