5 худших продуктов, которые замедляют ваш метаболизм

Некоторые продукты в рационе излишни, когда речь идет об оптимальном метаболизме.

Метаболизм включает в себя множество процессов, регулирующих химические и метаболические функции от температуры тела до оборота клеток, пищеварения, кровообращения, регуляции гормонов и дыхания. Это также основное средство превращения всего, что мы едим и пьем, в калории и энергию для поддержания жизни.

Метаболизм часто считается синонимом скорости, с которой мы используем калории, потребляемые для поддержания, потери или набора веса.

Однако многие факторы влияют на скорость метаболизма, включая явные эндокринные или метаболические расстройства, мышечную массу, возраст, пол, генетику и уровень физической активности. В общем, питательные вещества или соединения, содержащиеся в продуктах, не влияют на метаболизм, однако некоторые уникальные продукты могут способствовать изменению метаболизма при определенных сценариях.

Итак, какие продукты могут нарушать ваш метаболизм?

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Жирные виды мяса

Продукты животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жиров (и некоторых трансжиров), которые нежелательны в рационе, связаны с повышением уровня триглицеридов. Значение триглицеридов, превышающих идеальные 150 мг/дл, также может повышать уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) (так называемый "плохой" холестерин) и способствовать риску развития метаболического синдрома.

Выбирайте смесь нежирных молочных продуктов и морепродуктов, а также не игнорируйте растительные белки, такие как фасоль, орехи и семена.

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Пшено

Щитовидная железа отвечает за значительную часть процессов, контролирующих обмен веществ. К сожалению, для тех, кто страдает нарушениями функции щитовидной железы, таких как гипотиреоз (включая болезнь Хашимото и тиреоидит), и у кого также диагностирован дефицит йода, некоторые продукты противопоказаны. Пшено является одним из них.

Пшено считают "гойтрогеном", включающим продукты, содержащие "гойтрин", соединение, которое может препятствовать синтезу гормонов щитовидной железы, подавляя эффективность нашего метаболизма. Вместо этого выбирайте цельную пшеницу, киноа, рис или сорго.

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Конфеты

Более 50 г сахара в день для большинства взрослых связано с повышенным риском кардиометаболического синдрома или, коротко, метаболического синдрома.

Кардиометаболический синдром характеризуется группой метаболических аномалий: повышенным уровнем глюкозы в крови натощак, абдоминальным ожирением и АД.

Сахар также провоцирует диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

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Обработанные продукты

Инсулинорезистентность тесно связана с метаболическим синдромом, а регулярное потребление обработанных продуктов (продуктов, существенно измененных по сравнению с их природным состоянием) неоднократно связано с инсулинорезистентностью и ожирением.

Примеры таких продуктов включают картофель фри (а не обычный картофель), кукурузные чипсы (а не свежую кукурузу), яблочный магазинный пирог (а свежие яблоки).

К сожалению, в магазинах и кафе много продуктов ультраобработанной обработки, но их не нужно полностью исключать, чтобы поддерживать здоровую диету. Попытайтесь хотя бы уменьшить до одной порции в день.

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Алкоголь

Согласно опросу Gallup 2021 средний взрослый человек потребляет 3,6 порции алкоголя в неделю, поэтому стоит сказать, что это слишком.

Алкоголь или этанол оказывает огромное давление на печень в процессе метаболизма, детоксикации и выведения из организма. Любые имеющиеся заболевания печени или взаимодействие лекарства осложняют проблему.

Люди, злоупотребляющие алкоголем, также имеют повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта, расстройств сна и некоторых видов рака.

Итак, попробуйте употреблять не более двух порций алкогольного напитка в день, если вы мужчина, и не больше одной порции в день, если вы женщина.

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