5 ингредиентов в продуктах, которые хуже кукурузного сиропа: исследователи доказали их вред

Диетологи рекомендуют избегать этих больных ингредиентов магазинных продуктов, если вы увидите их названия на пищевой этикетке.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) является распространенным подсластителем, используемым в различных напитках и продуктах питания: от газированных напитков и сока до конфет, соусов и крекеров.

Кукурузный сироп имеет плохую репутацию. Исследования показывают, что ингредиент может увеличить риск метаболической дисрегуляции и нарушения регуляции глюкозы, а также ожирения. Учитывая столь серьезные последствия, эксперты рекомендуют контролировать потребление добавленного сахара, включая HFCS.

На самом деле вы удивитесь сколько ваших любимых блюд содержат сомнительные ингредиенты: пищевые красители, искусственные подсластители и определенные формы масла. Производители используют их по разным причинам: чтобы продлить срок годности продукта, повысить вкус, снизить затраты на производство.

Если вы хотите выбирать действительно здоровую пищу, соблюдайте несколько простых правил.

Во-первых, ограничит потребление обработанной пищи: хлопья, крекеры, хлеб, сладости и мясные деликатесы. Вы также должны заменить подслащенные напитки, независимо от того, с сахаром они или его заменителем, на воду или другие несладкие напитки. Если вы можете придерживаться этих советов, одновременно увеличивая потребление фруктов и овощей, нежирного белка и минимально обработанных цельных зерен, вы на верном пути.

Более того, вот 12 ингредиентов, хуже кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

Частично гидрогенизированное масло

В 2018 году Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA) определило, что частично гидрогенизированные масла (PHOs) больше не считают безопасными, и приказало производителям прекратить их использование.

Частично гидрогенизированное масло может содержаться в овощных жирах, хлебобулочных изделиях, попкорне готовой глазури. Производители используют масло вместо масла как более дешевую альтернативу, что может продлить срок годности и улучшить вкус и текстуру продуктов. Однако этот ингредиент оказывает негативное влияние на здоровье, например, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), увеличения веса и диабета.

Подсластитель аспартам

Этот сахарозаменитель в 180-200 раз слаще сахарозы — столовый сахар, разработанный как сахарозаменитель. Хотя он используется в широком ассортименте напитков и "диетических" продуктов, он не так невинен. Исследования показывают, что существует связь между потреблением аспартама и развитием диабета. Он также может влиять на ожирение, непереносимость глюкозы и инсулина и изменение микробиот кишечника.

Расстройства настроения и депрессия также могут быть вызваны аспартамом. Хотя некоторые из этих исследований были документированы только на животных, другие исследования задокументировали негативные результаты на людях. Существует достаточно исследований использования аспартама и его ограничения. Вместо напитков, подслащенных аспартамом, попробуйте более безопасные бескалорийные подсластители, такие как стевия, например.

Нитрит натрия

Этот распространенный пищевой консервант чаще всего встречается в обработанном и вяленом мясе и деликатесах. Хотя нитрит натрия считают безопасным для употребления в пищу человеком, этот ингредиент связывают с повышенным риском развития рака. Важно отметить, что это касается синтетического нитрита натрия, используемого в обработанных пищевых продуктах, а не природных нитратов.

Многие овощи содержат нитраты, которые в организме превращаются в нитриты. Однако эти овощи не содержат гемового железа и являются природными источниками антиоксидантов, таких как витамины С и Е, которые предотвращают такие же риски для здоровья, как нитрит натрия в обработанном мясе. Сейчас многие производители производят мясо и другие продукты без нитритов, что облегчает избегание этого ингредиента в вашей обычной пище.

Красный пищевой краситель №3

Этот краситель сейчас используется в продуктах питания, но его запрещено использовать в косметике из-за негативных последствий для здоровья. Однако специалистов беспокоят результаты одного исследования на крысах. Оно показало, что те животные, кому вводили красный пищевой краситель №3, имели высшую заболеваемость опухолями щитовидной железы.

В исследованиях было обнаружено, что многие пищевые красители, связанные с отрицательными результатами. Эти продукты используются для создания привлекательной эстетики пищи и напитков, но это может быть ценой вашего здоровья. Вы найдете красный краситель №3 и другие красители в обработанных пищевых продуктах и напитках, что дает вам еще одну причину снизить потребление упакованных и обработанных продуктов.

Карамельный краситель

Этот краситель чаще всего встречается в газировке и конфетах, а иногда в пиве и выпечке. Аммиак часто используется в производстве карамельных красителей, что приводит к тому, что он содержит загрязнители, которые, как было установлено, вызывают рак у мышей. К сожалению, этот ингредиент может скрываться в любых продуктах, поэтому уделите время просмотра списка ингредиентов на упаковках, чтобы убедиться, что вы приобретаете продукты, содержащие этого опасного красителя.

Также напомним и о самых полезных сладости, которые защищают печень, щитовидную железу и снижают уровень холестерина. В то же время, заметим, из-за повышенного содержания сахара мармелад не рекомендуется употреблять диабетикам — для них его производят специально без сахара.

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