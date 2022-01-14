5 лучших блюд, которые делают вас счастливее – новое исследование

Эксперимент показал, что некоторые блюда оказывают значительное влияние на ваше настроение.

Некоторые блюда на вынос могут сделать вас более счастливыми, чем другие, по крайней мере, об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного менеджерами одного из немецких приложений доставки еды.

Команда изучила 2 158 человек в течение 2020 года и проанализировала их эмоциональные реакции на 11 блюд разных видов кухонь, которые они заказали на вынос.

Используя так называемую шкалу самоанализа короткого настроения (BMIS), исследователи зафиксировали эмоции каждого участника перед употреблением заказанных блюд, а также в течение пяти минут после окончания обеда.

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Участников попросили оценить интенсивность положительных эмоций, чтобы максимальное количество баллов составляло 400.

Перед тем, как побаловать себя вкусненьким, средний балл BMIS среди участников составлял 142. Его и взяли за исходный уровень, чтобы увидеть, насколько он поднялся после употребления каждого типа кухни.

Ниже вы увидите пять самых популярных заказов на вынос, которые повлияли на настроение людей.

Блюда китайской кухни

Потребление блюд китайской кухни повысило уровень счастья заказчиков на 58%. Вонтоны, утка по-пекински из настоящего китайского ресторана вошли в пятерку лучших.

Тайская кухня

После употребления блюд тайской кухни средний показатель BMIS составлял 233, то есть уровень счастья заказчиков вырос в среднем на 64%.

Бургеры

Бургеры популярны не только в США. Данные немецкого приложения для доставки еды свидетельствуют о том, что бургеры увеличивают уровень счастья участников в среднем на 70%.

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Суши

Не все любят суши, но те, кто ценит качественные блюда японской кухни, действительно в большинстве своем выбирают их. На самом деле суши подняли уровень счастья на 73% среди участвовавших в этом эксперименте.

Индийская кухня

Еда, которая сделала участников наиболее счастливыми... Индийская. Средняя оценка BMIS после употребления этого типа заказов на вынос составила 260, что означает увеличение уровня счастья на 83%.

Это подтверждает и наука – исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что куркумин (основное вещество в куркуме, придающее продуктам оранжевый цвет) может улучшать память и настроение.

Однако и с этой приправой нужно соблюдать осторожность. Узнайте, что происходит с вашим организмом, если вы регулярно добавляете куркуму в блюда