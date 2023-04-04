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5 лучших фруктов для похудения

Дата публикации
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5 лучших фруктов для похудения

Фото: ТСН.ua

Эти фрукты обладают низкой калорийностью, содержат клетчатку и полезные питательные вещества, способствующие потере жировой массы.

Мы любим фрукты за их природные вкусы и яркие цвета. Эти плоды богаты питательными веществами, многие из которых, например калий, цинк, витамин С, мы недополучаем.

Фрукты также содержат фолиевую кислоту и клетчатку, а также широкий спектр антиоксидантов и соединений, обладающих положительными свойствами для здоровья.

Диета, богатая фруктами и овощами, может помочь снизить риск многих основных причин заболеваний и смерти, в частности, недугов сердца, диабета 2 типа и ожирения.

Вот 5 лучших фруктов для похудения.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Киви

Этот маленький фрукт наполнен питательными веществами, такими как витамин С и клетчатка.

Согласно исследованиям, диеты с высоким содержанием клетчатки способствуют снижению веса. Мякоть одного маленького киви содержит около 2 граммов клетчатки, а кожура добавляет еще один грамм. Киви также способствуют здоровью кишечника и помогают пищеварению.

Лимон

Этот цитрус занимает одно из первых мест в списке лучших фруктов для похудения. Добавление свежевыжатого лимона в воду может способствовать потреблению жидкости, что, в свою очередь, помогает худеть. Исследования отмечают, что употребление большего количества воды увеличивает количество калорий, которые вы сжигаете за день, что может способствовать потере веса.

Груша

Этот фрукт содержит 6 г клетчатки на порцию. Груша является одним из фруктов с высоким содержанием клетчатки в нашем списке плодов для похудения.

Исследователи оценили влияние добавления фруктов или овса в рацион. Они обнаружили, что яблоки и груши связаны с большей потерей веса, чем овес.

Вишня

Ягода содержит антиоксиданты. Известно, что вишневый сок способствует лучшему сну, а целые ягоды вишни помогают худеть.

Специалисты рекомендуют употреблять ягоды вишни, чтобы получить все ее преимущества, включая клетчатку.

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Грейпфрут

Исследования показывают, что этот фрукт может помочь снизить вес тела, если его употреблять перед едой.

Хотя механизм этой потери веса до конца не изучен, содержание клетчатки, относительно низкая калорийность и низкий гликемический индекс грейпфрута, вероятно, играют определенную роль.

Ешьте только фрукт или сочетайте с легким белком, например сыром, или подавайте в салат с листьями салата или зернами.

Напомним, если вам 50 лет, измените пищевые привычки, разрушающие ваше тело.

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Дата публикации
Просмотры
1787
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