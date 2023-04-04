Мы любим фрукты за их природные вкусы и яркие цвета. Эти плоды богаты питательными веществами, многие из которых, например калий, цинк, витамин С, мы недополучаем.

Фрукты также содержат фолиевую кислоту и клетчатку, а также широкий спектр антиоксидантов и соединений, обладающих положительными свойствами для здоровья.

Диета, богатая фруктами и овощами, может помочь снизить риск многих основных причин заболеваний и смерти, в частности, недугов сердца, диабета 2 типа и ожирения.

Вот 5 лучших фруктов для похудения.

Фото: ТСН.ua

Киви

Этот маленький фрукт наполнен питательными веществами, такими как витамин С и клетчатка.

Согласно исследованиям, диеты с высоким содержанием клетчатки способствуют снижению веса. Мякоть одного маленького киви содержит около 2 граммов клетчатки, а кожура добавляет еще один грамм. Киви также способствуют здоровью кишечника и помогают пищеварению.

Лимон

Этот цитрус занимает одно из первых мест в списке лучших фруктов для похудения. Добавление свежевыжатого лимона в воду может способствовать потреблению жидкости, что, в свою очередь, помогает худеть. Исследования отмечают, что употребление большего количества воды увеличивает количество калорий, которые вы сжигаете за день, что может способствовать потере веса.

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Груша

Этот фрукт содержит 6 г клетчатки на порцию. Груша является одним из фруктов с высоким содержанием клетчатки в нашем списке плодов для похудения.

Исследователи оценили влияние добавления фруктов или овса в рацион. Они обнаружили, что яблоки и груши связаны с большей потерей веса, чем овес.

Вишня

Ягода содержит антиоксиданты. Известно, что вишневый сок способствует лучшему сну, а целые ягоды вишни помогают худеть.

Специалисты рекомендуют употреблять ягоды вишни, чтобы получить все ее преимущества, включая клетчатку.

Грейпфрут

Исследования показывают, что этот фрукт может помочь снизить вес тела, если его употреблять перед едой.

Хотя механизм этой потери веса до конца не изучен, содержание клетчатки, относительно низкая калорийность и низкий гликемический индекс грейпфрута, вероятно, играют определенную роль.

Ешьте только фрукт или сочетайте с легким белком, например сыром, или подавайте в салат с листьями салата или зернами.

Напомним, если вам 50 лет, измените пищевые привычки, разрушающие ваше тело.

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