5 лучших соков, замедляющих старение: диетологи назвали питательные вещества, необходимые организму

Узнайте больше о видах напитков, которые обогатят ваш рацион и повлияют на процесс старения.

Сок может быть отличным источником определенных питательных веществ, необходимых вашему организму, которых вы, возможно, не получаете каждый день.

Некоторые виды напитков могут помочь замедлить процесс старения и бороться с возрастными изменениями.

Гранатовый сок

Гранаты богаты антиоксидантами — полифенолами, которые помогают уменьшить воспаление в организме и снизить уровень артериального давления. В дополнение к этим преимуществам, гранаты влияют на стареющие клетки.

После 50 лет клетки начинают бороться с переработкой митохондрий, что подрівает силу мышц. Если ваш организм не может быстро перерабатывать митохондрии, они скапливаются и увеличивают риск серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Гранаты содержат молекулу, которую ваш кишечный микробиом превращает в уролитин А, что улучшает функционирование митохондрий в клетках скелетных мышц. Тем не менее важно отметить, что у некоторых людей кишечная флора не способна превратить это соединение, а это значит, что гранатовый сок не будет иметь большого эффекта.

Важно! Перед употреблением натурального сока проконсультируйтесь с врачом.

Также читайте Зимний суперфуд для сердца и иммунитета: рассказываем все о пользе гранате

Фреш из моркови

Морковь содержит множество антиоксидантов, которые необходимы, чтобы замедлить процесс старения клетки. Например, морковь богата лютеином, улучшающим здоровье глаз и мозга.

Морковь богата бета-каротином, который является антиоксидантом. Организм может использовать его для превращения в витамин А. Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что бета-каротин помогает снизить риск развития рака простаты у молодых мужчин.

Свекольный сок

Кто-то любит его, кто-то ненавидит, но свекольный сок – мощный напиток, замедляющий процесс старения.

Исследование Redox Biology показало, что употреблявшие свекольный сок имели больший уровень определенного типа бактерий, которые укрепляют когнитивные функции, чем участники, употреблявшие напиток плацебо. Анализы этих участников также показали снижение уровня АД после употребления свекловичного сока.

Результаты эксперименты связаны с высокой концентрацией нитратов в свекле, которые помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов, а также улучшают когнитивные функции.

www.credits

Сок розового грейпфрута

Каротиноиды – это соединения, которые придают фруктам и овощам их естественную окраску, и, как мы упоминали выше, морковь содержит тип каротиноида, который помогает замедлить старение. Розовые грейпфруты также содержат каротиноид – ликопин.

Известно, что ликопин (который также содержится в помидорах и арбузах) имеет многочисленные преимущества для здоровья и даже улучшает внешний вид кожи. Исследование, опубликованное в Food Science & Nutrition, показало, что ликопин оказывал «омолаживающее» действие на кожу участников исследования среднего возраста.

Исследователи другого эксперимента, результаты которого опубликованы в American Journal of Nutrition, пришли к выводу, что ликопин может как снижать уровень холестерина ЛПНП, так и повышать уровень «хорошего» холестерина, что также является важными факторами поддержания здоровья сердца и ключевым в вопросе старения, поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смертности номер один в мире.

Сок ростков пшеницы

Давайте будем честными, вкус сока ростков пшеницы не очень популярен. Но польза для здоровья и омолаживающие свойства стоят того, чтобы к нему привыкнуть.

Ростки пшеницы чрезвычайно богаты хлорофиллом, соединением, которое придает зеленый оттенок растению. Исследователи обнаружили, что хлорофилл обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые снижают риск заболеваний и улучшают общее состояние здоровья пожилых людей.

Также известно, что хлорофилл имеет химиозащитные свойства (защищает организм от негативных побочных эффектов химиотерапии) из-за его способности снижать биодоступность канцерогенов (то, что может вызвать рак) в организме.

Важно! Выбирайте фреши, ограничивайте употребление пакетированных вариантов, содержащих большую порцию дополнительного сахара. И пейте натуральные соки, разводя их водой в соотношении 1:1.