5 маленьких хитростей в питании, которые со временем значительно повлияют на снижение веса

Важнейшими в нашей системе питания являются ежедневные маленькие привычки, которым мы снова и снова следуем.
Прежде чем начинать радикальные изменения или садиться на диету, учтите эти пять советов относительно вашего ежедневного рациона.
Со временем вы заметите значительные изменения и вопрос: как похудеть потеряет актуальность.
Не пропускайте обед
Регулярное, сбалансированное питание может активизировать метаболизм и предотвратить недоедание в течение дня. Регулярное питание гарантирует должный уровень энергии и контроль над голодом.
Всем нам знакомо неконтролируемое чувство голода. У нас падает настроение, энергия на нуле, и мы готовы съесть все, что видим. Предотвращайте это чувство с помощью регулярных приемов пищи в течение дня.
Подумайте об использовании правила четырех часов для еды и перекусов. Если вы не ели больше четырех часов, вам пора перекусить.
Лучше стоя
Этот маленький фокус может значительно улучшить моторику. Если вы обычно ведете малоподвижный режим в течение дня, меняйте локации для приема пищи.
Если вы работаете за письменным столом, выберите для обеда барную стол-стойку, предложите своим коллегам выходить на обед в кафе, вставайте и двигайтесь каждые 30-60 минут.
Потребляйте белок
Белок является наиболее сытным макроэлементом. Это означает, что он усиливает ощущение сытости и способствует уменьшению общей калорийности пищи.
Продукты с высоким содержанием белка обладают более высоким термическим эффектом на пищу (TEF).
TEF – это общее количество сжигаемых калорий при переваривании пищи, а белки сжигают больше калорий, чем жиры и углеводы.
Не бойтесь перекусов
Кажется, нужно наоборот?
Нет. Правильные закуски могут снизить количество потребляемых калорий во время следующего приема пищи, уменьшая уровень голода.
Диетологи обнаружили, что сбалансированный перекус улучшает контроль над аппетитом и уменьшает чрезмерное употребление калорий во время основного приема пищи.
Пейте перед приемом пищи
Зачастую жажда и голод могут возникнуть одновременно. Исследователи обнаружили, что увеличение количества воды непосредственно перед едой играет роль в уменьшении общего количества калорий, потребляемых во время обеда или ужина.
Вода утолит жажду и наполнит желудок. Тогда вы не наброситесь на блюдо, как голодный волк и съедите меньше.
Попробуйте – перед ужином выпейте стакан воды.
А вот как убедиться, что вы употребляете достаточно жидкости.