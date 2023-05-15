5 научно подтвержденных преимуществ потребления клубники: что говорят исследователи о пользе ягод

Диетолог говорит, что клубника очень вкусна и полезна для здоровья.

Клубника — чрезвычайно универсальная ягода, поэтому станет отличным дополнением к летним коктейлям, кашам, йогуртам, десертам.

Красивая на вид и достойная того, чтобы наслаждаться каждой минутой, клубника богата витамином С, антиоксидантами и различными полифенолами, которые оказывают глубокое влияние на здоровье и самочувствие.

Чтобы узнать больше о пользе клубники, читайте дальше.

Клубника поддерживает иммунитет

Витамин С влияет на иммунную систему разными способами. Во-первых, витамин С поддерживает иммунитет благодаря своим антиоксидантным свойствам. Действуя в качестве антиоксиданта, витамин С поддерживает клетки иммунной системы, защищая их от повреждений, которые могут возникнуть, когда организм имеет иммунный ответ. Кроме того, витамин С оказывает положительное влияние на иммунную систему, стимулируя выработку и функционирование белых кровяных телец.

Апельсины — не единственный фрукт, являющийся хорошим источником витамина С. Один стакан целой клубники содержит 85 мг (мг) витамина С, что составляет более 100% рекомендованной суточной нормы для женщин и примерно 94% суточной нормы для мужчин.

Клубника уменьшает воспаление / Фото: Pexels

Клубника уменьшает воспаление

Воспаление является нормальной реакцией на инфекцию, вызванную бактериями или вирусами, а также на травму, такую как порез или сломанная кость. Воспаление становится проблематичным, когда оно становится хроническим, то есть организм находится в длительном воспалительном состоянии, которое может быть вызвано аутоиммунными заболеваниями, воздействием токсинов или частым потреблением ультраобработанных продуктов.

Клубника является богатым источником полифенолов, важных химических веществ, содержащихся в растениях, которые могут защищать клетки от воспалительных повреждений. Несколько исследований показали, что потребление клубники уменьшает маркеры воспаления, такие как высокочувствительный С-реактивный белок, очень чувствительный, но неспецифический маркер воспалительного процесса в организме.

Ягоды могут уменьшить боль при остеоартрите

Остеоартрит – это распространенный тип артрита, который обычно вызывается воспалением и вызывает у людей боли в суставах и разрушение хряща. Благодаря мощным антиоксидантным свойствам клубники рандомизированное плацебо-контролируемое перекрестное исследование изучало роль клубники в уменьшении симптомов боли у лиц с остеоартритом.

В новом исследовании 17 участников были случайно помещены в группу плацебо и группу, где потребляли 50 граммов лиофилизированной клубники в день в течение 12 недель. Наконец, исследователи обнаружили значительную разницу в показателях между двумя группами. Результаты этого эксперимента свидетельствуют о том, что добавление клубники в рацион помогает справиться с болью.

Клубника может помочь защитить от рака

Клубника полна многих видов полифенолов (полезных химических соединений, содержащихся в растениях). Одним из мощных полифенолов, содержащихся в клубнике, является эллаговая кислота, действующая как антиоксидант и исследованная ее влияние на предотвращение или замедление хронических заболеваний.

Похоже, что элаговая кислота оказывает профилактическое и терапевтическое влияние на рак из-за своей антиоксидантной способности и способности преодолевать канцерогенный процесс. Многие факторы способствуют развитию рака. Клубника сама по себе не предотвратит или не вылечит рак, но она может быть частью особой антираковой диеты.

Клубника улучшает уровень холестерина ЛПВП

Холестерин ЛПВП является «хорошим» типом холестерина, поскольку он приносит пользу организму, поглощая избыток холестерина в крови и перенося его в печень для удаления. Высокий уровень холестерина ЛПВП снижает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Рандомизированное контрольное исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Clinical Nutrition показало, что когда участники потребляли умеренное количество ягод (они изучали ассорти из ягод, в частности, с клубникой), они имели значительное повышение уровня холестерина ЛПВП по сравнению с контрольной группой.

Напомним, как хранить ягоды правильно, чтобы они как можно дольше оставались пригодными для употребления.

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