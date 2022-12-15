5 обычных продуктов и напитков, которые могут вызвать хроническую усталость

Ограничение или исключение этих продуктов поможет вам чувствовать себя энергичнее.

Усталость является привычным явлением для многих из нас, особенно во время войны. Если усталость становится хронической – так называемым синдромом (CFS), это может отрицательно повлиять на качество жизни.

Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит (МЭ), вызывает проблемы со сном, боли в суставах, лимфатических узлах, а также трудности с сосредоточением.

Есть несколько исследований, которые доказывают, что люди с этим синдромом должны соблюдать диету, чтобы контролировать симптомы. Некоторые данные свидетельствуют о том, что пробиотики, добавки с коэнзимом Q10 (CoQ10) и НАДН, какао и омега-3 жирные кислоты могут помочь в лечении симптомов синдрома хронической усталости.

Более того, потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и продуктов с омега-3 жирными кислотами, таких как рыба и морепродукты, медики связывают со снижением усталости в целом.

Хотя жесткой диеты при синдроме хронической усталости не существует, некоторые продукты могут провоцировать симптомы.

Если вы страдаете синдромом хронической усталости, вот 5 продуктов, которые могут быть связаны с последствиями этого диагноза. Так что рекомендуем избегать их в рационе, чтобі чувствовать себя бодрее.

Жирное мясо

Мясо с высоким содержанием жира, как показывают наблюдения, опубликованные в Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND), связано с симптомами синдрома хронической усталости.

Выбирайте белое мясо кролика, курицы, индейки.

Белый хлеб

Белый хлеб имеет низкое содержание клетчатки. Специалисты говорят, что рацион с низким содержанием клетчатки связан с симптомами синдрома хронической усталости.

Цельнозерновой хлеб даст организму больше необходимой клетчатки.

Конфеты

Употребление сладкой пищи приводит к скачку уровня глюкозы с последующим потенциальным падением, что может привести к вялости.

Если вам хочется сладенького, выберите темный шоколад, поскольку полифенолы, содержащиеся в какао, не вызовут симптомов синдрома хронической усталости.

Напитки с высоким содержанием фруктозы или сахара

Исследования показывают, что газировка с высоким содержанием фруктозы, сахара, кукурузного сиропа может вызвать воспаление в организме. А симптомы синдрома хронической усталости – одно из проявлений такого воспаления.

Ограничте потребление сладких газированных напитков в рационе.

Алкоголь

Алкогольные напитки обезвоживают организм. Даже без имеющегося синдрома хронической усталости, систематически выпивая лишнее, вы ее почувствуете.

Вам также может быть интересно, что говорят специалисты об употреблении большего количества белка для похудения.

Читайте также: