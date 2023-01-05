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5 пищевых привычек, от которых нужно избавиться, чтобы чувствовать себя лучше

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1389
Время на прочтение
1 мин
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5 пищевых привычек, от которых нужно избавиться, чтобы чувствовать себя лучше

Фото: Pexels

Измените привычки, которые могут мешать здоровому образу жизни.

Ваше здоровье укрепится, если вы измените отношение к пище. Совет диетолога №1: обуздавайте некоторые свои пищевые привычки и почувствуйте себя лучше.

"20% продуктов для удовольствия, 80% —  для здорового рациона", — о такой пропорции напоминает основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова.

  1. Уберите со стола все лишнее, ничего не должно отвлекать вас от тарелки.
  2. По возможности во время еды отключите сообщение на телефоне.
  3. Выбор сериала под ужин – нездоровая привычка, отдых и прием пищи нужно разделять.
  4. Прекратите бояться запивать пищу чистой водой. Это правило не касается чая и кофе.
  5. Не относитесь к питанию фанатично, все должно быть в удовольствие.

Добавим, что диетолог Екатерина Толстикова рассказывала и о пользе куриных яиц как одного из лучших источников высококачественного протеина.

Также ранее мы писали, что селен – микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.

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Дата публикации
Просмотры
1389
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