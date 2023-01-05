5 пищевых привычек, от которых нужно избавиться, чтобы чувствовать себя лучше

Измените привычки, которые могут мешать здоровому образу жизни.

Ваше здоровье укрепится, если вы измените отношение к пище. Совет диетолога №1: обуздавайте некоторые свои пищевые привычки и почувствуйте себя лучше.

"20% продуктов для удовольствия, 80% — для здорового рациона", — о такой пропорции напоминает основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова.

Уберите со стола все лишнее, ничего не должно отвлекать вас от тарелки. По возможности во время еды отключите сообщение на телефоне. Выбор сериала под ужин – нездоровая привычка, отдых и прием пищи нужно разделять. Прекратите бояться запивать пищу чистой водой. Это правило не касается чая и кофе. Не относитесь к питанию фанатично, все должно быть в удовольствие.

Добавим, что диетолог Екатерина Толстикова рассказывала и о пользе куриных яиц как одного из лучших источников высококачественного протеина.

Также ранее мы писали, что селен – микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.

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