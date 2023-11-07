5 полезных веществ, которых не хватает в организме женщины после 40-ка: что нужно обязательно есть

Какие витамины нужны всем женщинам после 40 лет: врачи дали список продуктов, которые необходимо есть каждый день.

К сорока годам женщина успевает родить, часто не одного ребенка, перенести ряд заболеваний и даже травм. Конечно, из-за этого организм истощается. Поэтому требуется сбалансированное питание, где есть максимальное количество витаминов и полезных для женского здоровья микроэлементов. Рассказываем, каких витаминов и полезных веществ не хватает женщинам после 40-ка. И что нужно обязательно есть, чтобы пополнить запасы микроэлементов в организме.

Каких витаминов не хватает в организме женщин после 40-ка: что нужно есть

Железо. Этого микроэлемента часто не хватает женщинам в этом возрасте. Причиной дефицита железа могут быть перенесенные ранее болезни, кровопотеря, неправильное и несбалансированное питание. Поэтому медики рекомендуют пополнить свой ежедневный рацион печенью, говядиной, яйцами, шпинатом и брокколи. А от кофе лучше отказаться, чай тоже следует пить умеренно. Поскольку эти напитки содержат дубильные вещества, препятствующие организму усваивать железо.

Этого микроэлемента часто не хватает женщинам в этом возрасте. Причиной дефицита железа могут быть перенесенные ранее болезни, кровопотеря, неправильное и несбалансированное питание. Поэтому медики рекомендуют пополнить свой ежедневный рацион печенью, говядиной, яйцами, шпинатом и брокколи. А от кофе лучше отказаться, чай тоже следует пить умеренно. Поскольку эти напитки содержат дубильные вещества, препятствующие организму усваивать железо. Витамин D. Чтобы восполнить запасы этого витамина, нужно почаще гулять на солнце – 10-15 минут. А также добавить в свой рацион следующие продукты: рыбу, яйца, печень, сметану и сливочное масло.

Чтобы восполнить запасы этого витамина, нужно почаще гулять на солнце – 10-15 минут. А также добавить в свой рацион следующие продукты: рыбу, яйца, печень, сметану и сливочное масло. Кальций. Этот микроэлемент очень важен для 40-летних женщин. Его недостаток приводит к болезни костей, зубов и сердца, а также провоцирует риск переломов во время менопаузы. Поэтому врачи и ученые рекомендуют обязательно каждый день есть три вида молочных продуктов. Только таким образом можно снабдить организм достаточным количеством кальция.

Этот микроэлемент очень важен для 40-летних женщин. Его недостаток приводит к болезни костей, зубов и сердца, а также провоцирует риск переломов во время менопаузы. Поэтому врачи и ученые рекомендуют обязательно каждый день есть три вида молочных продуктов. Только таким образом можно снабдить организм достаточным количеством кальция. Магний. Если в организме недостаток магния, это приводит к развитию тревожных состояний, боли и судорог в мышцах. Чтобы пополнить запасы магния, женщинам нужно обязательно есть орехи, семена, зеленые листовые овощи и сухофрукты.

Если в организме недостаток магния, это приводит к развитию тревожных состояний, боли и судорог в мышцах. Чтобы пополнить запасы магния, женщинам нужно обязательно есть орехи, семена, зеленые листовые овощи и сухофрукты. Витамин С. Если в организме недостаточно витамина С, о хорошем самочувствии и крепком здоровье можно забыть. Поскольку именно этот витамин повышает устойчивость организма к разным вирусам и инфекционным заболеваниям. Кроме того, он является антиоксидантным, поэтому способствует борьбе со свободным радикалами. А это значит, что он помогает продлить женщинам молодость и предупреждает рак. Больше всего витамина С в яблоках и цитрусовых фруктах, квашеной капусте и болгарском перце.

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