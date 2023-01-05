5 продуктов и напитков, которые могут вызвать целлюлит

Есть целлюлит? Определенные блюда и напитки могут быть виновниками.

По данным специалистов, 80-90% женщин и 10% мужчин имеют целлюлит. Но почему он возникает, и существуют ли какие-то конкретные продукты и напитки, которые влекут за собой появление целлюлита?

Хотя медики еще не обнаружили все причины целлюлита, эксперты считают, что гормоны и генетика играют основную роль в его развитии.

К сожалению, до сих пор не существует проверенного способа полностью избавиться от жировых ямок. Самое эффективное (и менее дорогое) решение для уменьшения целлюлита, вероятно, заключается в сочетании диеты, физических упражнений и потери веса.

Некоторые данные указывают на то, что продукты и напитки с высоким содержанием жира, рафинированных углеводов и натрия являются главными виновниками целлюлита.

Вот пять продуктов и блюд и напитков, которые могут повысить риск развития целлюлита.

Газированные напитки

Сиропы с высоким содержанием фруктозы и другие подсластители газированных напитков влекут за собой появление целлюлита.

Мороженое

Диета с высоким содержанием жира не только добавляет калорий, способствующих увеличению веса, но и влечет за собой появление целлюлита. Молочные продукты с полным содержанием жира, такие как мороженое являются достаточным источником как калорий, так и насыщенных жиров.

Согласно исследованию 2009 года, один прием пищи с высоким содержанием жира ухудшает работу сосудов! Злоупотребление мороженым и другими молочными продуктами с высоким содержанием жира может оказать дополнительное давление на ваши кровеносные сосуды, что приведет к более появлению целлюлита.

Белый хлеб

Хлеб является скрытым источником натрия и рафинированных углеводов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), хлеб и булочки входят в топ-10 источников соли, что способствует появлению целлюлита.

Чтобы свести к минимуму вероятность увеличения веса и целлюлита, выбирайте цельнозерновой хлеб.

Выпечка

Пирожные, пончики и конфеты содержат тройное количество не очень полезных питательных веществ: жир, рафинированные углеводы и натрий.

Пицца

Пицца содержит не только высокий уровень калорий и насыщенных жиров, но и большое количество натрия.

Добавим, что существуют продукты, которые помогут вам избавиться от усталости.

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