5 продуктов, которые нельзя сочетать с яйцами: некоторые делают это каждый день

С какими продуктами нельзя сочетать яйца – вы будете удивлены

Рассказываем, с какими продуктами лучше не употреблять в пищу яйца. Вы будете очень удивлены, когда узнаете о вреде сочетания некоторых продуктов.

Рассказываем о пяти продуктах, с которыми не стоит совмещать яйца.

Не ешьте с этими продуктами яйца

Не стоит есть яйца с беконом. Да, да, именно с беконом, что делают миллионы людей на завтрак по всему миру. Шведские исследователи утверждают, что регулярное употребление яичниц с колбасой или беконом связано с высоким риском появления лишних килограммов, а также серьезных проблем в работе организма, что может привести к раку поджелудочные железы и повышает риск инсульта. Нельзя совмещать яичницу с молоком. Совместное потребление этих продуктов ухудшает усвоение белка. Особенно это касается соевого молока. Все, что вы получите, если будете запивать яичницу соевым молоком – это полный желудок и ударную дозу холестерина. Кто из нас не запивает яичницу чаем, с которым ситуация такая же как с молоком. Содержащийся в чае танин не дает в полной мере усваивать полезные вещества, которые можно получить после термической обработки яиц. Яйца считаются продуктом богатым содержанием железа. А танин снижает его усвоение. Более того, такое сочетание может вызвать запор. Яйца не совмещаются с рыбой. Содержащийся в рыбе Овидин участвует в нейтрализации витамина В7, вследствие чего рыба теряет свои полезные свойства. Также проблемами с пищеварением грозит употребление после или до яиц бананов. Диетологи считают, что бананы лучше не совмещать с другой едой. Бананы замедляют пищеварение и плохо усваиваются в любой комбинации. Выделите для бананов отдельное время, они отлично справятся с перекусами.

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