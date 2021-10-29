5 продуктов, которые нужно есть осенью, чтобы похудеть

5 продуктов, которые нужно есть осенью, чтобы похудеть

Добавьте их в рацион, чтобы не потерять форму в этом осенне-зимнем сезоне.

Мы составили список продуктов, которые осенью нужно полюбить от всей души. Ведь именно они не позволят потерять вам форму. А если будете правильно ихготовить, даже помогут сбросить лишний вес.

Тыква

Диетологи сходятся во мнении, что тыква – это основной осенний продукт, который не следует игнорировать. Он не только насыщен необходимыми питательными веществами, но и богат клетчаткой, что предотвращает переедание.

Тыква может быть полезна для похудения, поскольку она в значительной степени состоит из воды (около 90%). Она низкокалорийная, но при этом богата витаминами и минералами.

Добавляйте тыквенное пюре в супы, смузи и обязательно храните семена для жарки.

Польза тыквенных семечек огромна. Они богаты питательными веществами, способствующими похудению, такими как клетчатка, белок и ненасыщенные жирные кислоты. Горсть тыквенных семмечек содержит значительное количество полезных жиров, 7 г белка (так же, как яйцо), железо, магний и цинк. Поскольку тыквенные семечки богаты магнием и цинком, они помогают повысить иммунитет и уменьшить воспаление. Здоровый уровень магния важен для вашего артериального давления, уровня сахара в крови, а также здоровья сердца и костей.

Добавляйте тыквенные семечки в салаты, супы, каши.

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Яблоки

Это еще один уникальный осенний продукт, которым можно запастись, когда вы хотите сбросить несколько килограммов. Одно крупное яблоко с кожурой содержит 5,4 г клетчатки, что равняется 19% дневной нормы.

Яблоки помогают предотвратить определенные хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, астма и болезнь Альцгеймера.

Обзор в журнале Advances in Nutrition за 2011 год показал, что яблоки связаны с улучшением результатов, связанных с регулированием веса, а также здоровьем костей, желудочно-кишечного тракта, функцией легких и связанным со старением снижением когнитивных функций.

Брюссельская капуста

Этот крестоцветный овощ является идеальной пищей для похудения. В капусте много клетчатки и низкое содержание калорий. Она очень хорошо сочетается с постным белком, таким как рыба или курица.

Если вам не нравится вкус вареной брюссельской капусты, запекайте ее с другими овощами в оливковом масле и бальзамиком.

Такой способ приготовления придаст ей приятную текстуру и сладость.

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Патиссоны

Богаты питательными веществами. Помогают похудеть и поддержать иммунитет.

Кабачки или патиссоны – низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки.

Исследование 2009 года The Journal of Nutrition показало, что на каждый грамм увеличения потребления пищевых волокон женщины теряли 300 г, а жир в их организме уменьшился на 0,25%.

Кабачок содержит не только нерастворимую, но и растворимую клетчатку, которая, как показало исследование, снижает аппетит.

Кабачок очень универсален. Используйте его в супах и тушеных блюдах или добавляйте жареную тыкву к осеннему салату с семенами подсолнечника и клюквой. Вы также можете использовать его в выпекании кексов – кабачок особенно хорошо сочетается с орехами и специями.

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Свекла

Свекла содержит много важных питательных веществ, таких как фолат, железо, медь, марганец и калий. Клетчатки же в ней 2,8 г на 100 г.

Она также богата неорганическими нитратами, обладающими преимуществами, связанными с регуляцией артериального давления и физической активностью. А еще ее относят к группе овощей и фруктов, которые могут снизить риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечные заболевания и деменцию.

Обратите внимание на необычный рецепт блюда из свеклы. Вам понравится.

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