5 продуктов, потребление которых нужно ограничить при гипертонии

Специалисты медицинского сообщества Action on Salt назвали запрещенные при высоком давлении продукты. Прежде всего, они рекомендуют людям с высоким АД отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием соли, особенно вяленого мяса.

Эксперты отметили, что некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень артериального давления. Высокое содержание соли во многих мясных продуктах может плохо сказаться на давлении, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Черезмерное потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к накоплению жидкости и впоследствии к повышению АД.

Рассказываем, какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении, а потребление которых необходимо ограничить.

Что касается соли, то речь идет не только о сокращении употребления соли, которая добавляется в блюда домашнего приготовления, но и о запрете (или хотя бы значительном сокращении употребления) готовых блюд, в которых содержится много соли. К ним относятся фастфуд, чипсы, колбасы, копчености, полуфабрикаты, вяленая рыба, маринованные овощи, консервированная рыба и мясо. Норма употребления соли не должна превышать 5 граммов в день. Для тех, кто не может без соли, можно попробовать использовать такие приправы как тмин, базилик, мускатный орех, сушеную зелень укропа и петрушки, чеснок, лук, лимонный сок и т.д. Для гипертоников алкогольные напитки опасны как способностью повышать АД, так и высокой калорийностью. Каждый лишний килограмм может увеличивать давление на 1 мм рт. ст. Алкоголь вредит своим количеством, поэтому вопрос можно употреблять алкоголь и в каком количестве должен решаться врачом. Также следует учитывать, что калорийность имеет не только сам алкоголь, но закуски к нему. Таким образом, необходимо не только дозировать употребление алкогольных напитков, но и обдуманно подходить к выбору закуски. Кофе, крепкий чай, выводят из организма воду, что делает кровь более густой, таким образом повышая давление. Конечно, от одной чашки кофе или чая не будет серьезных последствий, но неограниченное употребление этих напитков может привести к проблемам. Любители кофе и чая делятся на тех, кому нравится вкус напитка, и тех, кому нужен эффект бодрости. Поклонники вкуса кофе и чая могут потреблять бескофеиновые сорта или перейти на альтернативные напитки, такие как цикорий, ячменный «кофе», отвар шиповника, настои смородиновых, малиновых, земляничных листьев. Тем, кому нужно взбодриться, могут попробовать чай из чаги, мате, воду с косточками лимонника, которые не только освежают, но и обладают свойством снижать давление. Жиры животного происхождения – жирное мясо, сало, натуральные сливки и другие продукты животного происхождения, маргарин, содержат большое количество холестерина, имеют повышенную калорийность и увеличивают нагрузку на сердце и почки. По этим же причинам под запретом также концентрированы мясные и рыбные бульоны, холодец. Разрешены нежирные сорта мяса и рыбы, которые к тому же следует готовить на пару, отваривать, тушить или запекать без использования жира. Сливочное масло допускается в ограниченных количествах после разрешения врача. Сладкое и мучное может привести к набору веса, а сладкое, кроме этого, косвенно повышает давление. Относительно сахара, который содержится во фруктах, ягодах и сухофруктах, он не запрещен, но ограничен. Из фруктов и ягод гипертоникам наиболее полезны цитрусовые, бананы, гранаты и клюква. Следует помнить, что сухофрукты и цукаты содержат больше сахара, чем свежие фрукты и ягоды.

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