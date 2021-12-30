Наши предки в этот день следили за нашими предками. / Pexels

5 вещей, от которых следует избавиться, чтобы хорошо начать новый год

5 вещей, от которых следует избавиться, чтобы хорошо начать новый год

Эти лишние предметы загромождают не только полки, но и жизнь, не давая нам начать все заново.

Поскольку год подходит к концу, настало идеальное время, чтобы уплатить любые непогашенные долги, выполнить важные задания и — не в последнюю очередь — избавиться от ненужного мусора! Во всех нас дома лежат ненужные вещи, в том числе вещи, о которых мы даже не упоминаем.

Мы определили, от каких вещей следует избавиться. Кроме того поясним, откуда у некоторых из нас появляется жажда накопления. Есть ли это научное появление психологов.

Бумажный мусор

Причина появления накопления старых бумаг – не только лень, как некоторые думают. Иногда мы сталкиваемся со случаем силогонии — патологического накопления, синдромом Плюшкина, диспозофобией, синдромом меси и т.д. Это все разновидности навязчивого поведения, что проявляется в собирании, накоплении и хранении вещей, которые не используются в повседневной жизни.

С медицинской точки зрения это не заболевание. Но психотерапевты и психологи настаивают на том, что силогомания – это серьезная проблема, требующая коррекции и профессиональной помощи.

В противном случае патологически ненормальное поведение приведет к компульсивному расстройству, негативно отразится на качестве жизни не только самого Плюшкина, но и его близких.

Но если это не о вас, к новому году избавьтесь:

старых счетов и квитанций,

инструкций и гарантий на гаджеты,

рекламных открыток и буклетов,

старых открыток и журналов

Как этого избежать:

Не разрешайте дома накапливаться ненужным документам и другим – избавляйтесь от них немедленно.

Обратите внимание, что инструкции и сертификаты доступны в электронном виде. Что касается бумаг, которые все еще могут быть полезны, все они помещаются в одном ящике стола. Регулярно проверяйте этот ящик, чтобы убедиться, что содержимое до сих пор актуально. Кроме того, возьмите за правило каждый вечер просматривать сумки и кошелек, удаляя нежелательные чеки, списки покупок и открытки.

Просроченные продукты

Причина появления: забывчивость. Невозможно запомнить сроки годности всех имеющихся у вас продуктов и лекарств. А постоянная проверка дат занимает слишком много времени, отвлекая нас от интереснейших занятий. Как следствие, продукты портятся. Особенно это касается:

медицинских препаратов,

специй,

зерновых и круп,

средств гигиены

Как этого избежать:

Регулярно проверяйте свой холодильник и шкафы, сроки годности продуктов. Делать это нужно хотя бы раз в месяц. Кстати, такие обзоры могут побуждать вас приготовить новое, оригинальное блюдо или поэкспериментировать с макияжем. Так что это действительно может быть полезно.

На самом деле в накоплении и употреблении просроченных продуктов есть название — фриганизм: его последователи стремятся к максимально осознанному потреблению. В широком смысле фриганизм — это не привычка употреблять в пищу просроченные продукты, а стиль жизни и идеология: фриганы стремятся к максимальной экономии ресурсов и негативно относятся к перепроизводству. Но если вы не из их числа, выбрасывайте все испорченное – освободите пространство.

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Вещи, связанные с воспоминаниями

Причина появления: наше желание сберечь воспоминания, привязывая их к предметам. Со временем мы накапливаем слишком много этих достопримечательностей. Более того, воспоминания, которые они представляют, становятся менее важными. В любом случае, есть лучшие способы не допустить исчезновения прошлого. Например, вы не забудете отдых за границей, если обязательно попробуете национальные блюда и примете участие в местных фестивалях. Магниты на холодильник и другие сувениры – ничто по сравнению с яркими эмоциями и переживаниями! Что касается вещей, от которых следует избавиться, они включают:

старые письма,

подарки от наших бывших,

игрушки детства,

старые билеты в кино, концерт или выставку,

сувениры

Как этого избежать:

Избавьтесь от ненужных сувениров и старайтесь не накапливать свежую партию. Что касается вещей, с которыми слишком дороги, чтобы разводиться, храните их в специальной коробке или папке. Главное правило: храните все сувениры в одном месте. Таким образом, вы не будете иметь трудностей с их сортировкой и сможете удалить вещи, которые больше не имеют значения, время от времени добавляя новые.

Вещи, которые могут пригодиться «когда-то»

Причина появления: чрезмерная бережливость и ужас дефицита. Помните, что практически любой предмет легко можно купить, отремонтировать или заменить. Не стоит держать ненужные вещи дома только потому, что есть небольшая вероятность, что они вам пригодятся. Кстати, речь идет об этом:

мелкие предметы и запчасти, не имеющие четкого назначения.

запасные пуговицы и нити,

пустые банки и коробки,

аксессуары для хобби, которые вам больше не нравятся

Как этого избежать:

Сколько бы вещей вы ни копили, это все равно не сделает вас застрахованным от разных бытовых кризисов. В конце концов, вы просто испортите свое жизненное пространство бессмысленным мусором. Перестаньте превращать свой дом в мусорный магазин. Если вы не живете на безлюдном острове, вы всегда можете ссудить необходимые вещи у друзей или соседей.

Что можно сделать со всеми этими бесполезными вещами?

Итак, все эти ненужные вещи должны отправляться в помойку? Вовсе нет! Эти предметы можно использовать многими способами.

Пожертвуйте вещи убежищам и другим волонтерским организациям. Например, пиджаки со сломанными молниями и старое постельное белье могут согреть бездомных животных, сделать их жизнь немного комфортнее.

Отнесите свои старые книги и журналы в публичные библиотеки. Кроме того, вы можете связаться с коллекционерами книг или оставить некоторые книги в ближайшем буккросинге. Почему бы не поставить маленькую заметку меж страничками; таким образом вы даже можете приобрести новых интересных друзей!

Подарите ненужным предметам вторую жизнь. Интернет переполнен советами, как сделать новые полезные вещи практически из всего. Кроме того, хорошие вещи ручной работы всегда в моде.

Наконец, вы можете выставить некоторые из нежелательных вещей на продажу, разместив объявления в Интернете или в местных газетах. Таким образом, вы не только поможете другим найти желаемые вещи, но и заработаете на этом.

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Сломанные или поврежденные вещи

Причина возникновения: несвоевременное решение бытовых заморочек. Неисправная кофеварка, сапожок без каблука, сломанное устройство для чтения электронных книг... Лучше как можно скорее отнести поврежденную вещь в ремонт. Если вы продолжаете откладывать это, скорее всего вам это больше не понадобится. Вероятные примеры этого включают:

поврежденная одежда и обувь,

неисправная техника,

сломанные зонтики, украшения и другие аксессуары

Как этого избежать:

Установите для себя срок для ремонта сломанных вещей (скажем, месяц). Если в течение этого времени вы не сделаете ничего с неисправным предметом, то он вам больше не принесет пользы и точка.

Но с прокрастинацией, а откладывание на потом так и называется, можно бороться.

Психологи утверждают, что прокрастинация это действительно защитный механизм. Мы не просто так, из-за лености, оттягиваем с решением вроде бы важных вопросов. За этим всегда стоят какие-то чувства: страх, который не получится, печаль, когда прошлое мешает строить будущее, радость, когда мы так сильно о чем-то мечтаем, что тянем с воплощением. Кстати, забывчивость и опоздание – это тоже разновидности прокрастинации, только бессознательной.

Под новый год создайте себе новую привычку – выполнив сложную или неприятную задачу, всегда награждайте себя. Размер приза зависит от масштаба работы. Это может быть визит в любимое кафе, хороший фильм, поход на концерт.

Почему избавляться от мусора – это хорошо

Вы освободите свое жизненное пространство. Это сразу сделает ваши комнаты менее душными. Кроме того, уборка дома станет гораздо проще.

Некоторые воспоминания не дают нам двигаться вперед, мешают нашему саморазвитию. Чем меньше вещей в вашем доме напоминает о прошлом, тем больше у вас шансов построить успешное будущее.

Избавление от старых вещей очень мотивирует. Этот простой шаг может побуждать вас начать новую жизнь или переехать в более динамичный район. По крайней мере, вы наконец-то сможете приобрести то платье мечты, которое вы мечтали вечно, но постоянно озадачены большим количеством старых платьев, которые уже имели в вашем гардеробе. А потом кто знает – смена имиджа может привести к поиску лучшей работы или новых друзей.

Желаем вам веселых праздников! Пусть новый год принесет новые возможности личной свободе и творчеству.