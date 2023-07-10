5 витаминов, которые сделают вашу кожу здоровой и красивой

Витамины, которые омолаживают кожу и делают ее здоровой

Какие витамины нужно, чтобы кожа была здоровой и красивой, рекомендуют эксперты. Речь идет не только об употреблении витаминов в продуктах и в виде добавок, но и о местном применении витаминов для кожи.

Наружное применение витамина А помогает снизить появление мелких морщин, делает кожу мягкой, гладкой и эластичной. Витамин А способствует обновлению клеток, увеличивая толщину эпидермиса и эластичность кожи, таким образом придавая коже молодой вид. Также этот витамин защищает кожу от ультрафиолета.

Богаты витамином А такие продукты, как капуста, шпинат, помидоры, яйца, манго и дыня.

Среди группы витаминов группы B для кожи самым полезным будет витамин В5, потому что он стимулирует пролиферацию клеток и помогает восстановлению тканей.

В достаточном количестве этого витамина в грибах, авокадо, орехах, семенах, куриной грудке.

Витамин С может защитить кожу от повреждения свободными радикалами, а при местном применении может осветлить кожу и выровнять гиперпигментацию.

Этого витамина много в молодой капусте и цитрусовых.

Витамин D улучшает упругость кожи.

Достаточно его есть в жирной рыбе – в лососевых, скумбриях, сардинах, а также в яичных желтках.

Витамин E является важнейшим маслорастворимым антиоксидантом и поглотителем свободных радикалов при местном применении. Также при наружном применении витамин Е хорошо увлажняет кожу и защищает ее от УФ-лучей и свободных радикалов.

Витамина Е много в зеленых листовых овощах, бобовых, орехах, цельных злаках и отрубях.

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