6 доказательств того, что путешествовать полезно для здоровья — исследование

Всем нравится отдыхать. И не только дома. Но не все знают, что путешествия — один из важнейших факторов хорошего самочувствия и крепкого здоровья человека.

Многолетнее исследование Framingham Heart Study в Массачусетсе (США) показало, что мужчины и женщины, которые ежегодно путешествуют, значительно реже страдают от сердечных приступов и других болезней сердца.

Путешествия укрепляют иммунную систему

Благодаря путешествиям мы подвергаемся воздействию миллионов различных микроорганизмов окружающей среды, что способствует выработке антител и значительно укрепляет иммунную систему

Антитела — это белковые соединения, которые защищают иммунную систему от вредных микроорганизмов. Исследования показывают, что незначительные загрязнения и заболевания в действительности укрепляют наш кишечник и местній иммунитет носоглотки.

Это вовсе не означает, что не следует соблюдать правила гигиены в дороге. Нужно обязательно мыть руки и использовать дезинфицирующие средства, но несколько новых бактерий организму точно не повредят.

Регулярное мытье рук — один из лучших способов удалить микробы и избежать заболеваний. Независимо от того, находитесь вы дома, на работе, в общественных местах или путешествуете.

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Путешествия снижают уровень стресса

Ученые доказали, что путешествия делают человека более счастливым, уменьшают уровень депрессии и способствуют расслаблению нервной системы. Уже через три дня отпускного сезона человек начинает чувствовать себя гораздо лучше, снижается уровень тревоги. Этот эффект сохраняется еще в течение нескольких недель после возвращения из поездки.

Путешествия заставляют мозг работать

Путешествия обогащают ваш разум. Вы встречаете новых людей, адаптируетесь к новым учсловиям, начинаете действовать в нестандартных ситуациях.

И прекрасно, ведь новый опыт повышает когнитивную гибкость мозга, позволяет сохранять остроту и четкость мышления. Исследования показали прямую связь между путешествиями и развитием творческих способностей, расширением культурного сознания, а также личностным ростом. Согласно данным Journal of Personality and Social Psychology, те, кто путешествует и учится за границей, как правило, более открыты и эмоционально стабильны.

Путешествия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Дело в том, что люди, которые удаляются от своих домов и привычной обстановки во время отпуска, как правило, менее напряженные и тревожные. Кроме того, они имеют возможность отдохнуть от стрессовых факторов. Исследование Framingham Heart Study показало, что мужчины и женщины, которые ежегодно путешествуют, реже страдают от сердечных приступов и других болезней сердца.

Путешествия позволяют не терять форму

Несмотря на то, что в современном мире путешествия часто связаны с длительными просиживанием в разных салонах транспортных средств, они все же предоставляют множество возможностей для физической активности. Как бы там ни было, в путешествиях мы ходим по улицам гораздо больше, чем дома. Даже если во время отпуска вы планируете все дни проводить на пляже, пешие прогулки по пляжу или пробежки по лесу заставят ваши мышцы работать в два раза больше обычного.

Путешествия продолжают вашу жизнь

То, что путешествия благоприятно сказываются на продолжительности жизни — факт. Все формы путешествий (будь то локальные или глобальные) совершенствуют нашу жизнь и улучшают ее качество. Снижение стресса, поддержания оптимальной физической формы и улучшения мозговой деятельности, безусловно, повышают шансы на долголетие.

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