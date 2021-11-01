6 лучших продуктов для улучшения здоровья кишечника и предотвращения сахарного диабета

Привычки питания, которых следует избегать, если вы не хотите заболеть диабетом.
Новые исследования показывают, что микробиом играет определенную роль в предотвращении диабета, и некоторые пациенты обращаются к другим методам, кроме инсулина, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.
Продукты с высоким содержанием клетчатки
Пища с высоким содержанием растворной клетчатки – отличный выбор для здоровья кишечника. Она помогает улучшить три важных аспекта здоровья кишечника: регулярность, замедление всасывания сахара (что приводит к снижению уровня сахара в крови после еды) и питанию Akkermansia muciniphilia, являющегося ключевым штаммом микробиому кишечника.
Яблоки
Яблоки оказались на первом месте в списке этих биохимиков продуктов с высоким содержанием клетчатки, полезных для кишечника.
Ячмень (проростки, мука, каша)
Это зерно – отличный способ получить больше клетчатки.
Морковь
Еще одно надежное средство для увеличения потребления клетчатки.
Овес
Любимый основополагающий продукт осенью. Овес богат клетчаткой продукт, помогающий вашему кишечнику.
Горох
Одна чашка гороха содержит 7 г клетчатки. Горох может также снизить уровень плохого холестерина.
Псилиум
Псилиум (ground psyllium husk) – это порошок из шелухи семьи индийского подорожника. Диетологи говорят, что он улучшает моторику кишечника и является лучшей добавкой для похудения.
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