6 лучших продуктов для улучшения здоровья кишечника и предотвращения сахарного диабета

6 лучших продуктов для улучшения здоровья кишечника и предотвращения сахарного диабета

Привычки питания, которых следует избегать, если вы не хотите заболеть диабетом.

Новые исследования показывают, что микробиом играет определенную роль в предотвращении диабета, и некоторые пациенты обращаются к другим методам, кроме инсулина, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Пища с высоким содержанием растворной клетчатки – отличный выбор для здоровья кишечника. Она помогает улучшить три важных аспекта здоровья кишечника: регулярность, замедление всасывания сахара (что приводит к снижению уровня сахара в крови после еды) и питанию Akkermansia muciniphilia, являющегося ключевым штаммом микробиому кишечника.

Яблоки

Яблоки оказались на первом месте в списке этих биохимиков продуктов с высоким содержанием клетчатки, полезных для кишечника.

Ячмень (проростки, мука, каша)

Это зерно – отличный способ получить больше клетчатки.

Морковь

Еще одно надежное средство для увеличения потребления клетчатки.

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Овес

Любимый основополагающий продукт осенью. Овес богат клетчаткой продукт, помогающий вашему кишечнику.

Горох

Одна чашка гороха содержит 7 г клетчатки. Горох может также снизить уровень плохого холестерина.

Псилиум

Псилиум (ground psyllium husk) – это порошок из шелухи семьи индийского подорожника. Диетологи говорят, что он улучшает моторику кишечника и является лучшей добавкой для похудения.

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