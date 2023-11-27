6 лучших способов восстановиться после переедания

Как начать терапевтическое утро после застолья, чтобы быстро вернуться в форму.

Есть способы, которые помогут вернуться в форму и даже похудеть после сытного ужина. Чтобы узнать, как это сделать, мы обратились за советом к диетологу.

Ознакомьтесь с 6 рекомендациями, которые помогут вам чувствовать себя лучше после переедания.

Утром вам понадобится клетчатка

"После переедания организма нужна нерастворимая клетчатка. Она поможет избежать запоров", — пояснила американская диетолог Эми Гудсон,

Больше клетчатки и воды – так ваше пищеварение нормализуется, уменьшится вздутие живота, а также вы сбросите пару лишних килограммов.

Начните утро с тарелки овсяной каши или цельнозерновых тостов из авокадо.

Больше овощей

По словам врача, потребление богатых антиоксидантами овощей и зелени поможет организму восстановиться.

"Клетчатка, содержащаяся в зелени, помогает избавляться от шлаков и токсинов из толстой кишки", — говорят специалисты.

А антиоксиданты в зеленых овощах противодействуют определенному вреду, вызванному чрезмерным потреблением сладких блюд и жирных продуктов.

Начните следующее утро со сбалансированного завтрака

На следующий день после переедания приготовьте завтрак, который будет содержать много белков и клетчатки, чтобы повысить уровень сахара в крови.

Яйца и овсяные хлопья или цельнозерновые тосты с греческим йогуртом – отличные варианты.

Не доедайте салаты после застолья

Некоторые после праздничной трапезы не могут без того, чтобы не доесть оставшегося после празднования. Однако диетологи советуют сделать паузу.

Употребляйте цельные продукты с высоким содержанием клетчатки и белка.

Избегайте алкоголя

Контролируйте потребление алкоголя как во время празднования, так и после. Он добавляет калорий и заставит вас чувствовать себя "вздутым" и вялым на следующий день.

Выйдите на прогулку после ужина

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для себя, чтобы обеспечить мгновенное облегчение после переедания, это пойти на прогулку.

"Прогулка поможет очистить ваш разум и увеличит приток крови к мозгу", — говорит врач. А еще во время движения вы сожжете несколько лишних калорий.

Напомним, раньше мы писали, что произойдет, если каждый день есть груши ? Читайте результаты исследования. Ученые показали ошеломляющие результаты.

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