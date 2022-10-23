6 лучших утренних пищевых привычек для снижения уровня сахара в крови: диетологи советуют

Здоровые утренние привычки позволят нормализовать уровень сахара в крови и поддерживать его в норме в течение дня.

То, как вы начинаете свой день, может повлиять на уровень сахара в крови. Несколько простых здоровых привычек помогут нормализовать уровень сахара в крови на целый день.

Хотя мы часто считаем диету первым виновником скачков глюкозы в крови, это не совсем так. На процесс влияют наши привычки, и они происходят с момента пробуждения до засыпания вечером и ночью.

Питание и уровень сахара в крови

Привычки, связанные с другими факторами образа жизни, такими как физическая активность, стресс, гидратация и сон, также играют решающую роль в снижении уровня сахара в крови. Давайте рассмотрим лучшие утренние привычки для стабилизации уровня сахара в крови, по мнению диетологов.

Пейте воду

Иногда нам приходится возвращаться к основам, и нет ничего более простого, чем насыщение организма водой и поддержание водно-солевого баланса. Употребление достаточного количества воды помогает снизить уровень сахара, разбавляя его в крови. На самом деле, высокий уровень сахара в крови и обезвоживание связаны.

Американский диетолог Джастин Чан, объясняет, что питьевая вода может предотвратить концентрацию сахара в крови, что может снизить его уровень.

"Если вы пьете много прочтой чистой воды, вы можете контролировать и даже снизить потребление сладких напитков", — сказал он.

Завтракайте

Пища может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Некоторые из нас замечают: чем дольше мы голодаем, тем больше подскакивает уровень сахара в крови – мы чувствуем слабость, иногда головокружение. Этот процесс известен как глюконеогенез или образование глюкозы в крови, которая "хранится" в печени для поддержания уровня энергии без пищи.

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"Долгий период без пищи действует как стресс на организм, приводя к повышению уровня сахара в крови. Когда мы просыпаемся утром, уровень сахара в крови может быть повышен, а сбалансированный завтрак поможет стабилизировать его", — говорит диетолог.

Во время завтрака вы обеспечиваете сбалансированный уровень сахара в крови на целый день.

Кроме того, добавление продуктов-источников клетчатки и белка уменьшает вероятность резкого повышения уровня сахара в крови после еды, поскольку пищеварение замедляется.

Добавьте белок

Доказано, что блюда с высоким содержанием белка стабилизируют уровень сахара в крови. Белок переваривается долго, и уровень сахара в крови не повышается сразу.

Завтрак с высоким содержанием белка создает медленный равномерный приток энергии, имеющий длительный эффект в течение всего дня.

Пища, богатая белком, например яйца с цельнозерновыми тостами, помогает организму избежать скачка уровня сахара в крови.

Прогуляйтесь после завтрака

Активность, особенно по утрам снижает уровень сахара в крови. Мышцы используют глюкозу для получения энергии во время тренировки.

Исследования показывают, что даже двухминутная прогулка после еды может значительно снизить уровень сахара в крови.

Осторожнее с кофеином

Знаете ли вы, что кофе может повысить уровень сахара в крови из-за содержания кофеина? Кофеин стимулирует выработку гормонов стресса.

Даже если вы пьете кофе без сахара, вы все равно можете ощутить этот эффект. Чтобы смягчить влияние кофеина на организм, обязательно пейте воду, ешьте сбалансированный завтрак и не превышайте суточную норму кофеина в 400 мг.

Меньше волнения

Низкий уровень стресса влияет на понижение уровня сахара в крови. Вместо того чтобы проверять электронную почту утром, подумайте о расслабляющих техниках, которые помогут успокоить ваш разум и подготовиться к рабочему дню. 5-минутная медитация, например.

Внимание к питанию изменит ваше пищевое поведение и снизит уровень стресса во время приема пищи.

Чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови утром и в течение дня, следуйте этим простым полезным советам.

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