7 преимуществ ежедневного употребления йогурта — диетологи объяснили пользу продукта

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите йогурт каждый день

Йогурт называют универсальным продуктом — он может стать основой завтрака, полноценным перекусом или десертом. Независимо от того, какой вид йогурта вы предпочитаете, вы, вероятно, уже хорошо знаете, что эта пища имеет много преимуществ для здоровья.

Богатый питательными веществами, такими как белок, кальций и пробиотики, йогурт давно ассоциируется с пользой.

Доказано, что частое употребление йогурта улучшает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск диабета и улучшает иммунную функцию, говорит американский врач Брук Глейзер.

И это еще не всё!

Если вы любите йогурт или только пытаетесь, читайте дальше, чтобы узнать больше о потенциальных преимуществах и побочных эффектах употребления этого продукта каждый день.

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Вы получаете необходимый белок

Йогурт, особенно греческий, может быть отличным источником белка с низким содержанием сахара и жира. К примеру, в 15о г обезжиренного греческого йогурта содержится 14 граммов белка.

Именно белок позволяет вам оставаться как можно дольше сытым.

Способствует нормализации АД

Исследования показывают, что йогурт полезен сердцу и может помочь снизить артериальное давление.

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Hypertension, показало: увеличение потребления молочных продуктов, особенно йогурта, связано с меньшим количеством случаев высокого кровяного давления среди взрослых.

Уровень "плохого" холестерина может снизиться

Кроме того, что йогурт способен снизить АД, он также может помочь вашему сердцу, потенциально помогая контролировать уровень холестерина в крови. Одноисследование, опубликованное в Journal of Dairy Sciences, рассматривало влияние пробиотического йогурта на участников с диабетом 2 типа. Оказалось, что ежедневное потребление этого продукта повлияло на снижение уровня ЛПНП и общего холестерина.

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Вы увеличите потребление кальция

Кальций, который необходим для функций, связанных с вашими мышцами, нервами, кровеносными сосудами и костями, также содержится в йогурте. А именно пищевой кальций очень важен для наших костей.

Ваш пищеварительный тракт получит дополнительную помощь

Хотя слово "бактерии" может автоматически вызывать негативные ассоциации, есть "хорошие" бактерии, которые необходимы для того, чтобы ваш пищеварительный тракт функционировал должным образом. Один из способов повысить уровень этих полезных бактерий – потребление пробиотиков: живых микроорганизмов, содержащихся в определенных продуктах питания.

Поддержка здорового микробиому кишечника, который является набором микроорганизмов, включая бактерии, дрожжи и вирусы, живущие в вашем толстом кишечнике, способствует регулярной работе кишечника, уменьшает вздутие живота и общий дискомфорт в ЖКТ, а также смягчает симптомы, связанные с болезнью. Крона, язвенным колитом и СРК.

К сожалению, не все йогурты созданы одинаковыми по пробиотикам.

"Большинство йогуртов подвергаются пастеризации после брожения, и этот процесс пастеризации разрушает хрупкие пробиотики, выращенные во время брожения, в результате чего вы теряете любые преимущества, которые они когда-либо могли предложить", — говорит специалист.

По этой причине он рекомендует выбирать йогурт с этикеткой, указывающим, что он содержит живые и активные культуры.

Ваша иммунная система получит определенную поддержку

Здоровый кишечник играет ключевую роль в защите болезней.

"Наш микробиом, как вышибавший, решающий, кому зайти в ночной клуб, предотвращает проникновение опасных бактерий внутрь нашего тела, тем самым способствуя иммунной работе", — говорит врач.

Поскольку йогурт содержит пробиотики, создающие здоровый кишечник, а кишечник регулирует иммунную функцию, употребление йогурта может улучшить иммунитет.

Пробиотики также стимулируют синтез природных антител и иммунных клеток, таких как лимфоциты и Т-клетки-киллеры, которые могут атаковать вирусы и токсины.

Психическое здоровье может улучшиться

Пробиотики оказывают положительное влияние не только на ваше физическое, но и на психическое здоровье.

Все больше исследований доказывают, что связь между кишечником и мозгом существует точно. Некоторые из них обнаружили, что пробиотики улучшают настроение и память. Хотя вы, скорее всего, не заметите эти эффекты после одной порции йогурта, если вы едите его регулярно, со временем это точно поможет.

Напомним также о продуктах, которые есть после отравления, а что не стоит.

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