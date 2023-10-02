7 лучших продуктов, богатых антиоксидантами, которые уменьшают воспаление в организме

Мы не бессильны в борьбе с воспалением.

Хроническое воспаление — физический процесс, лежащий в основе всевозможных нежелательных проблем со здоровьем, таких как проблемы с суставами или аутоиммунные заболевания, такие как язвенный колит. Даже сердечные заболевания и проблемы с психическим здоровьем связаны с высоким уровнем системного воспаления. Стресс, загрязнение окружающей среды, неправильное питание, недосыпание и многие другие факты современной жизни приводят к стабильно повышенному уровню внутреннего возбуждения. К счастью, употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь.

Исследования показывают, что некоторые пищевые соединения способны очищать клетки от вредных свободных радикалов, то есть высокоактивных, нестабильных атомов, вызывающих воспаление.

Один из способов распознать продукты, богатые антиоксидантами, — искать яркие цвета, например у темно-красных помидоров, темно-фиолетового винограда или изумрудного оттенка листовой зелени. Некоторые исследования показывают: чем насыщеннее цвет, тем больше антиоксидантов содержат эти природные продукты. Вы можете начать с этого или воспользоваться списком из 7 лучших продуктов, богатых антиоксидантами, для борьбы с воспалением.

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Черника

Все ягоды богаты антиоксидантами, так что вы не ошибетесь с клубникой, малиной, ежевикой и другими, но черника является особенно отличным выбором для устранения воспаления. Соединения антоцианов, придающие им характерный фиолетово-синий цвет, связывают с предотвращением хронических проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет.

Некоторые исследования показывают, что особенно полезна дикая черника.

Помидоры

Нарежьте их ломтиками, приправьте или пассируйте независимо от того, как вы готовите томаты, они содержат много антиоксидантов. Эти красные плоды богаты несколькими соединениями, борющимися со свободными радикалами, включая ликопин, витамин С, бета-каротин и многочисленные флавоноиды.

Сила ликопина в томатах была изучена как потенциальное противораковое средство. Обзор исследований 2022 года подтвердил, что большинство специалистов, изучавших ликопин и рак, рассказали о положительных результатах. Особенно подвергся профилактике рак предстательной железы.

Зеленый чай

Зеленый чай является отличным источником антиоксидантов. Независимо от того, пьете ли вы его со льдом или горячим, вы получите невероятную пользу для здоровья. Антиоксиданты, называемые катехинами в зеленом чае, обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами.

Апельсины

Цитрусовые богаты витамином С. Возможно, этот витамин является мощным антиоксидантом, который может сыграть определенную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сосудистой дисфункции, инсульта и некоторых видов рака.

Шпинат

Шпинат хорошо известен своими питательными веществами, такими как железо и витамин К, а также разными антиоксидантами, включая кемпферол, кверцетин, лютеин и зеаксантин. Лютеин и зеаксантин связывают с улучшением зрения и здоровья глаз, кемпферол может способствовать профилактике рака, а кверцетин поддерживает здоровье сердца.

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Кофе

Ваш утренний напиток является еще одним мощным источником антиоксидантов. Его способность бороться с воспалением связана с хлорогеновой, кофейной, феруловой и n-кумариновой кислотами. Исследование показало, что эти антиоксиданты содержатся именно в кофе. А в зеленом чае и красном вине их гораздо меньше.

Тем не менее, не все бобы все равно способны подавлять воспаление. То же исследование показало, что зерна робусты содержат больше антиоксидантов — почти вдвое больше, чем зерна арабики. Если антиоксиданты – это то, что вы хотели бы иметь в своем кофе, проверьте этикетку на упаковке кофейных зерен, чтобы убедиться, что вы приобретаете этот сорт.

Черный шоколад

Темный шоколад содержит большое количество антиоксидантов, в частности флавоноидов. Эти вещества могут сыграть определенную роль в здоровье сердца и профилактике рака.

Чем темнее шоколад (например, чем выше содержание какао), тем больше антиоксидантов он, вероятно, содержит. Ищите шоколад из 70% какао и выше.

Напомним, постоянные стрессы, нарушения гигиены, плохой сон, изменение питания часто приводят к воспалительным процессам, обострению хронических инфекций, дискомфорту со стороны влагалища и мочеиспусканию.

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