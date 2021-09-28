7 лучших продуктов для борьбы с воспалением в организме

7 лучших продуктов для борьбы с воспалением в организме

Эксперты говорят, что эти полезные продукты помогают бороться с воспалением в организме.

Вздутие живота, высыпания на коже - все это свидетельствует о воспалении в организме. Симптомы могут быть случайными, проявляться время от времени, либо постоянными - хроническими.

Воспаление называют мощным фактором старения.

Терапевт, диетолог Мелина Б. Ямполис говорит, что любое воспаление в организме может если не вызвать проблему, то точно усугубить ее.

"ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), колит, панкреатит, воспалительное заболевание кишечника и простатит возникают по причине запущенного воспаления", - говорит врач.

Также читайте Популярные продукты укрепят ваш иммунитет — рекомендует диетолог

Один из самых эффективных способов борьбы с воспалением - это диета.

Продукты, которые помогут пищеварительной системе и сделают нас менее восприимчивыми к воспалениям, дали эксперты.

Однако отметим, что это не заменяет консультацию врача, если вас беспокоят такие симптомы воспалительного процесса в организме, как:

постоянная усталость, даже по утрам;

боли в суставах;

повышенная температура - 37,2-37,5 °С

Анализы, которые нужно сделать при вышеперечисленных симптомах

Клинический анализ крови (при воспалении увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ), увеличивается количество лейкоцитов и лимфоцитов, снижается уровень нейтрофилов);

биохимический анализ крови (при остром воспалении организма повышается следующий важный показатель - СРБ (С-реактивный белок). Доказано, что повышенный уровень СРБ напрямую связан с риском развития инфаркта в ближайшем будущем. Кроме того, высокий СРБ является индикатором наличия опухолей, травм, диабета, болезней ЖКТ, туберкулеза и других опасных заболеваний. Идеальный уровень СРБ в организме — ниже единицы.

Никогда не игнорируйте плохое самочувствие и вовремя обращайтесь за медицинской помощью.

А что касается диеты, то американские врачи рекомендуют включать в рацион следующие продукты - мощные суперпродукты, которые помогут уменьшить воспаление в организме

Ананас

По словам диетологов, тропический фрукт с высоким содержанием бромелайна, обладает противовоспалительными, а также противораковыми и противомикробными свойствами. Клинический директор Нью-Йоркского центра инновационной медицины говорит, что бромелайн также отлично подходит для пищеварения, поэтому, если вы часто испытываете метеоризм, ананасовый сок поможет облегчить газы, вздутие живота или запор.

Ешьте ананас свежим, так как при нагревании бромелайн противовоспалительные свойства продукта разрушаются.

Ягоды

Черника, клубника, ежевика, малина богаты антиоксидантами. В них есть и противовоспалительные соединения, включая флавоноиды, такие как кверцетин, антоцианин, витамин С и другие. По словам диетологов, эти фитонутриенты борются с воспалением, окислительным стрессом и даже потенциально снижают риск развития таких состояний, как рак, потеря памяти и болезни сердца.

Также читайте Эти 11 продуктов нельзя замораживать ни в коем случае

Ягоды также помогают поддерживать здоровье кишечника и здоровый баланс кишечной флоры. Они могут защитить от повреждения толстой кишки и ограничить симптомы, связанные с воспалительными заболеваниями, возникающими из-за плохой функции кишечника.

Куркума

Куркума, вернее содержащийся в ней куркумин, борется с симптомами воспаления.

"Молотая куркума - это обычная специя, которую добавляют во многие блюда и часто сочетают с черным перцем или пиперином, полученным из черного перца, для максимального усвоения", - говорит функциональный диетолог Риса Грукс, CN.

Эту мощную специю также можно употреблять в виде добавок, и она очень эффективно снижает системное воспаление.

Сельдерей

Сельдерей богат растворимой и нерастворимой клетчаткой и минералами, необходимыми для снижения уровня воспаления в организме, что также помогает нейтрализовать кислоты и токсины, которые в первую очередь вызывают воспаление, по словам известного диетолога Дэрила Джоффра.

Сок сельдерея укрепит организм, борясь с воспалениями благодаря присутствию полиацетилена - соединения, которое не только помогает выводить токсины и нормализует кислотность, но помогает при воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, остеоартрит, астма и бронхит.

Брюссельская капуста, зелень

Шпинат, брюссельская капуста, брокколи, швейцарский мангольд, листовая зелень - все они содержат витамины A, C, E и K - мощные антиоксиданты, уменьшающие воспаление.

Жирная рыба

Добавьте пару порций жирной рыбы в неделю в свой рацион. Лосось, сардины и скумбрия являются источниками жирных кислот омега-3, которые очень эффективны в уменьшении воспаления, особенно связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также читайте Популярные продукты с витамином D, которые нужно есть ежедневно

Доказано, что незаменимые жирные кислоты DHA и EPA снижают уровень холестерина и триглицеридов и улучшают здоровье сердца. Кроме того, есть преимущества для здоровья мозга, когнитивных способностей Жирная рыба - источник качественного рыбьего жира.

Репа

В репе - высокое содержание флавоноидов, летучих веществ, глюкозинолатов и изотиоцианатов, около 30 различных фенольных соединени. Все это противовоспалительные средства.

Такие соединения помогают подавить воспалительные простагландины и провоспалительные цитокины, тем самым уменьшая воспаление в организме.

Репа не только обладает противовоспалительными свойствами, но и богата антиоксидантами, которые помогают защитить от рака, диабета, заболеваний печени, метаболического синдрома и атеросклероза.

Читайте также: Гипертония (АГ): что это такое, причины, симптомы и как ее лечить

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку