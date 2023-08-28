7 лучших продуктов для вашего оргазма — специалисты предоставили результаты исследований

Ключи от наслаждения могут быть в вашей амбаре.

Факт: ваши оргазмы могут быть сильнее и продолжительнее, чем сейчас.

Вот семь распространённых продуктов для улучшения секса, которые могут вывести вас и вашего партнера на совершенно новый уровень.

Список составлен по результатам исследований и советам врачей.

Яйца

Яйца – не просто полноценный белок, они повышают шансы получить ошеломляющий оргазм. Во-первых, белок действительно дает вам длительную энергию. Во-вторых, яйца содержат природное химическое вещество под названием холин, вызывающее выработку оксида азота (NO), усиливая приток крови к пенису и клитору. Более того, холин является предшественником ацетилхолина, нейромедиатора, который контролирует сексуальное поведение из-за своей активности в мозге. Более высокий уровень такого биологически активного химического вещества, как AcH, ассоциируется с более интенсивной сексуальной жизнью и длительными оргазмами.

Напомним, что с помощью AcH осуществляется передача электрического импульса из нервной клетки через синаптическое пространство. AcH, или эфир уксусной кислоты и холина — это нейромедиатор как в периферической, так и центральной нервной системе многих живых организмов, включая человека.

И если всего этого недостаточно, высокая концентрация витаминов B5 и B6 в яйцах помогает сбалансировать уровень гормонов и бороться со стрессом. Оргазмы сами по себе снимают стресс, поэтому, добавив яйца в свой рацион (лучше два в день), вы можете запустить цикл положительной обратной связи, который поможет вам подготовиться к великолепному сексу.

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Перец чили

Этот продукт называют лучшим для оргазма и либидо. Чем горячее, тем лучше. Острый перец ускоряет метаболизм и стимулирует выработку эндорфинов. Это обеспечивает приток крови ко всем важным областям. Так что лучший секс и более незабываемый финал обеспечен.

Только руки промойте после еды.

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Здоровые жиры

Потребление большего количества здоровых жиров может творить чудеса для вашего либидо: они имеют решающее значение для поддержания уровня половых гормонов на должном уровне. Перекусывайте грецкими орехами и миндалем и готовьте на растительном и ореховом масле холодного отжима – там хранится больше питательных веществ, чем в термически обработанном.

Масло холодного отжима также содержит витамин Е, который необходим для балансировки гормонов.

У холестерина плохая репутация, но на самом деле он является основой для всех половых гормонов. Употребление лосося, ягод, яиц и черного шоколада повысит уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

Относительно ягод, исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что взрослые, которые ели 200-250 г ягод ежедневно в течение восьми недель, наблюдали повышение уровня ЛПВП на 20%!

Шпинат

Есть ли завершение списка полезных свойств шпината? Нет! Он богат питательными веществами, которые могут поднять оргазм на умопомрачительную высоту.

Диетология Айшвария Раджан говорит, что шпинат "богат марганец, который способствует выработке женского гормона эстрогена. Дефицит магния также влияет на уровень фертильности женщины". Шпинат также богат цинком, помогающим сдерживать выработку гипофизарного гормона пролактина. При высоких уровнях пролактин может вызвать сексуальную дисфункцию.

Цинк также содержится в нежирном красном мясе, темном мясе птицы, коричневом рисе, цельнозерновом хлебе, морепродуктах и сырах.

Мед

Исследования показали, что бор, содержащийся в меде минерал может повысить уровень тестостерона в крови, гормона, ответственного за стимулирование полового влечения и оргазма как у мужчин, так и у женщин.

Более того, бор помогает организму метаболизировать и использовать эстроген.

Используйте мед, чтобы подсластить женьшеневый чай, содержащий высокую концентрацию гинзенозида. Некоторые клинические исследования показали, что гинзенозид помогает улучшить эрекцию и увеличить производство и качество спермы.

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Устрицы

Это может показаться клише, но наука предполагает, что устрицы заслуживают своей репутации продукта, улучшающего сексуальность. Моллюски содержат минералы, являющиеся важными компонентами половых гормонов, а также жизненно важными для оптимальной работы мозга и нервной системы. В частности, устрицы являются богатым источником цинка, что помогает питать предстательную железу и повышает выработку тестостерона.

Черный шоколад

Исследования показали, что женщины, ежедневно едящие шоколад, ведут более насыщенную сексуальную жизнь. По словам эндокринолога Панкаджа Аггарвала, шоколад содержит химическое вещество под названием фенетиламин, которое вызывает чувство расслабления и удовольствия. Он также высвобождает серотонин, который увеличивает настроение, уменьшает стресс, провоцирует физический контакт и понижает торможение.

Но есть еще кое-что: какао повышает уровень серотонина, что может снизить уровень стресса, усилить желание и облегчить достижение оргазма, а какао усиливает кровообращение.

Напомним, ранее сексологиня Евгения Остапова рассказала о способах улучшения вагинального оргазма.

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