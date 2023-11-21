7 лучших продуктов, которые помогут вам заснуть

Бессонница – распространенная проблема в обществе. Каждый третий взрослый регулярно не высыпается (напомним, что норма сна – по 7-8 часов каждую ночь), чтобы защитить свое здоровье. Плохой сон вызывает хронические заболевания.

В 2015 году Американская академия медицины сна (AASM) и Общество исследования сна (SRS) опубликовали совместное заявление, где указано, что взрослые, регулярно спящие менее семи часов в сутки, имеют повышенный риск таких проблем, как ожирение, диабет, гипертония и депрессия. .

Пища для улучшения метаболизма

Что делать взрослому человеку, которого беспокоит бессонница? Кроме определения ключевых недостатков в привычках, которые можно просмотреть, то, как вы питаетесь, тоже играет роль в улучшении сна. Наиболее убедительные доказательства указывают на то, что режим питания, богатый питательными веществами, дополненный фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками, идеально подходит для режима, но некоторые продукты дополнительно способствуют улучшению сна.

Мы собрали 7 лучших продуктов, которые помогут вам избавиться от бессонницы. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Вишня

Мелатонин, гормон, который образуется из серотонина и связан с регуляцией циркадного ритма, естественным образом содержится в небольшом количестве продуктов. Одним из таких продуктов есть вишня. Исследование, посвященное изучению ее влияния, показало, что вишневый сок улучшает сон.

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Киви

Киви, или китайский крыжовник положительно влияет на сон. В одном исследовании участники эксперимента, ранее жаловались на нарушение сна, выявили улучшение после четырех недель регулярного употребления киви.

Арахис

Триптофан, аминокислота, действующая как предшественник нейромедиатора серотонина, связана с циклом сна и бодрствования. Триптофан содержится в таких продуктах, как арахис, индейка, молоко и яйца. Эти продукты и арахис, в частности, наиболее полезны для содействия хорошему сну.

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Лосось

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в морепродуктах, таких как лосось, обычно признают их связь со здоровьем сердца и когнитивными функциями, однако это питательное вещество также может играть определенную роль в улучшении сна. Потребление жирной рыбы, например лосось положительно влияет на регуляцию режима.

Грибы

Немногие продукты естественно содержат витамин D, но в грибах – примерно 46% суточной нормы (DV) витамина D на ½ чашки.

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Йогурт

Альфа-лактальбумин, содержащийся в сыворотке молочных продуктов, таких как йогурт, может уменьшить утреннюю сонливость и повысить бдительность.

Тыквенные семена

Продукты с высоким содержанием магния, такие как семена тыквы, могут помочь нам спать дольше и чувствовать себя более отдохнувшими. Исследования выявили связь между низким потреблением магния и очень коротким сном (менее пяти часов в ночь), а также днем сонливостью.

Напомним, только одна ошибка приводит к появлению глубоких морщин. Если у вас есть привычка спать на боку, это со временем приведет к застою лимфатической жидкости, что становится причиной появления глубоких морщинок в зоне носогубки.

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