7 лучших способов сохранить здоровье колен после 60 лет

Советы экспертов помогут вам сохранить коленки здоровыми после 60 лет.

Независимо от того, получили ли вы травму колена или просто чувствуете регулярный дискомфорт, боль в колене может тормозить практически каждый аспект жизни.

Согласно исследованию, опубликованному в American Family Physician в 2018 году, примерно 25% взрослых в США страдают от боли в коленях, причем распространенность этого состояния резко возросла на 65% только за последние 20 лет.

Однако то, что сейчас вы страдаете от боли в колене, не означает, что вы будете испытывать дискомфорт на протяжении всей жизни.

Советы экспертов помогут вам сохранить коленки здоровыми после 60 лет.

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Обратите внимание на то, как вы сидите

Один из самых простых способов поддерживать здоровье колен не требует даже секундного физического упражнения – все зависит от того, как вы сидите.

«Пытайтесь сидеть, не скрестив ноги или сидя на диване, подложив ногу под себя», – советует физиотерапевт Сидни Хагге-Кок.

Всегда разогревайтесь перед тренировкой ног

Если вы пропускаете разминку, вы можете чрезмерно изнашивать колени.

Найдите время для быстрой разминки, прежде чем заниматься активными движениями. Растяжка так же важна, как разминка. Выполняйте несколько упражнений на растяжку подколенного сухожилия, четырехглавой мышцы, приводных мышц.

Безопасно приседайте

Приседания отлично подходят для наращивания мышц, но неправильное их выполнение может быстро усилить боль в колене.

Погружаясь в приседания, вы всегда должны иметь возможность смотреть вниз и видеть свои пальцы ног. Не позволяйте вашим коленям идти слишком далеко вперед или в стороны. Это должно походить на то, что вы сидите в кресле.

Носите правильную обувь

Спортивную обувь должен подбирать консультант. Обратитесь к нему.

Каждый день выходите на прогулку

Ходьба – это отличный способ держать вес с небольшой нагрузкой. Она улучшит вашу кардиопрочность и сохранит суставы здоровыми. Мы минимум 20-30 минут в день вы должны гулять.

Запишитесь в бассейн

Плавание поможет сохранить колени крепкими. Вода обеспечивает большое сопротивление, против которого приходится работать вашим подколенным сухожилиям, чтобы двигаться. Оно освежает, успокаивает, отлично подходит для вас как в физическом, так и психологическом плане.

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Укрепляйте мышцы вокруг колена

Хотя вы можете сосредоточиться на том, чтобы избежать боли в колене, сосредоточить свое внимание на наращивании мышц, окружающих ваше колено, также важно или избавиться от боли.

Лучший способ для людей старше 60 лет поддерживать здоровье колен – это тренировать все мышцы, поддерживающие сустав. Тренируйте все участки четырехглавой мышцы, а также мышцы подколенного сухожилия и приводные мышцы.

Чтобы получить больше способов улучшить здоровье колен, избегайте этих ошибок при ходьбе, убивающих ваши колени, говорят эксперты.

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