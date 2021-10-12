7 лучших ягод, которые помогут вам оставаться стройными и здоровыми

7 лучших ягод, которые помогут вам оставаться стройными и здоровыми

В следующий раз, когда выйдете на рынок, возьмите на заметку этот список.

Эксперты сходятся во мнении, что эти продукты, даже низкокалорийные, удовлетворяют потребности организма в питательных веществах

Клетчатка, вода наполняют желудок и заставляют чувствовать сытость.

Клетчатка также способствует замедлению пищеварения и регулирует аппетит и уровень сахара в крови.

Поэтому, если вам интересна идея есть досыта и не толстеть, изучите рейтинг ягод на основе содержания клетчатки и воды.

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Вишня

Волокна на 100 г (12 штук): 2 г.

Содержание воды: 82%

В общем 87 калорий на чашку вишни — это полезное и вкусное дополнение к любой диете. Вишня также является мощным источником калия. В одной чашке содержится 306 миллиграммов минерала. Примерно столько, сколько в маленьком банане.

Добавляйте ее в салат из рукколы или шпината, с козьим сыром, красным луком и фисташками.

Клубника

Клетчатка на 100 г (0,6 стакана, нарезанная): 2 г.

Содержание воды: 91%

Не только чрезвычайно насыщает, но и является прекрасным источником мощных природных химических веществ, называемых полифенолами, которые, как было доказано, способствуют похудению и останавливают образование жировых клеток. Исследования также показывают, что употребление ярко-красных фруктов и ягод может помочь снять стресс, снижая уровень гормона стресса кортизола. Ешьте их свежими, добавьте к йогурту или овсянку, сочетайте с бананом.

Черника

Клетчатки на 100 г (0,7 стакана): 2,4 г.

Содержание воды: 84%

Черника богата водой. Поэтому это одна из лучших ягод, что можно есть досыта. Ягоды также богаты полифенолами — химическими соединениями, которые предотвращают образование жира, и катехинами.

Банан

Клетчатки на 100 г (мелкие плоды): 2,6 г.

Содержание воды: 75%

Бананы (ботаники назівают их ягодами) содержат воду и клетчатку, а также калий, что предотвращает отеки и запоры. Минерал также способствует восстановлению мышц после тренировки.

Клюква

Клетчатки на 100 г (1 стакан, целая) 3,6 г.

Содержание воды: 87,3%

Если не в сахаре, клюква станет разумным дополнением к вашему рациону. Высокое содержание клетчатки и воды утоляет голод и поможет держаться в форме.

Ежевика

Клетчатки на 100 г (0,7 стакана): 5,3 г.

Содержание воды: 88%

Ягоды, богатые антиоксидантами, не только помогают избежать болезней, но и содержат больше клетчатки, чем большинство других фруктов. Не говоря уже о том, что каждая чашка ежевики содержит половину дневной потребности в витамине С, питательном веществе, которое может помочь снизить уровень кортизола, гормона, вызывающего накопление жира.

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Добавьте ягоды к овсянке, салату, смешайте с коктейлями или съешьте свежими.

Малина

Клетчатка на 100 г (0,8 стакана) 6,5 г.

Содержание воды: 86%

Малина не только богата водой и клетчаткой, но и отличается низким содержанием калорий и сахара. Чашка освежающей ягоды содержит всего 84 калории и 5 г фруктозы, что делает этот продукт надежным выбором для тех, кто придерживается диеты с низким содержанием углеводов.

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