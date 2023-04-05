7 овощей, которые уменьшают воспаление и замедляют старение

Они обладают одним из лучших противовоспалительных свойств, которые могут остановить признаки старения.

Сегодня все больше людей страдают от хронического воспаления, которое происходит из-за ряда факторов, таких как аутоиммунные заболевания, чрезмерное употребление алкоголя, стресс и курение и т.д. Со временем хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, среди которых специалисты называют артрит, болезни сердца, диабет, болезнь Альцгеймер и даже определенные виды рака.

Этот тип хронического воспаления тоже тесно связан с процессом старения. В отчете, опубликованном в Aging and Disease, сказано, что воспаление, которое не лечат, в конечном счете может ускорить процесс старения и увеличить риск заболеваний, связанных с возрастом. Таким образом, бороться с воспалением также означает способствовать замедлению старения.

Профилактика хронического воспаления в организме

Что мы можем сделать, чтобы снизить риск воспаления в организме? Соблюдать здоровую диету, изменить малоподвижный образ жизни на более активный, а также обратить внимание на овощи, богатые питательными веществами, и добавить их в свой рацион.

Американские диетологи рассказали об овощах, которые помогут снизить воспаление и замедлить старение. Продолжайте читать, чтобы узнать, какой список они составили.

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Морковь

Как в сырой. так и в вареной моркови содержится масса питательных веществ, некоторые из которых помогают бороться с воспалением.

"Морковь насыщена бета-каротином, каротиноидом, который организм использует для образования витамина А, а витамин А может поддерживать здоровье костей и кожи, особенно с возрастом", — говорит американская диетология Лорен Манакер.

Витамин А также оказывает противовоспалительное действие.

Согласно материалу Journal of Functional Foods, морковь может уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме, что позволит укрепить иммунную систему.

Сладкий перец

"В болгарском перце много витаминов С и А, являющихся природными антиоксидантами. В нем также много клетчатки и воды, что делает его увлажняющим овощем. Высокий уровень антиоксидантов также делает его противовоспалительным, а это значит, что он может помочь уменьшить воспаление в организме", – говорит диетология Дана Эллис Ханнес.

Брокколи

Еще один очень насыщенный питательными веществами овощ, поэтому добавляйте побольше брокколи к блюдам, чтобы замедлить скорость возрастных заболеваний, связанных с хроническим воспалением.

Исследование, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что ростки брокколи способны уменьшать маркеры воспаления, такие как С-реактивные белки.

"Брокколи имеет высокое содержание сульфурофанов, которые являются природными антиоксидантами, очень здоровыми и противовоспалительными. Брокколи также содержит много кальция, клетчатки и достаточное количество воды, что также способствует противовоспалительным свойствам. Брокколи также содержит много белка растительного происхождения", — говорит Ханнес.

Фото: pixabay.com

Картофель

Люди неоднозначно относятся к картофелю, поскольку он богат углеводами, но этот корнеплодный овощ содержит полезные питательные вещества, которые могут замедлить старение.

"Картофель богат клетчаткой, калием, витамином С и способен бороться со свободными радикалами. Белый картофель может снизить воспаление, уровень холестерина и артериальное давление", — говорит диетология Вероника Рауз.

Именно калий помогает уменьшить воспаление и боль, особенно у тех, кто страдает ревматоидным артритом. Более высокий уровень пищевых волокон также был связан с понижением воспаления в организме.

Лиственная зелень

Листовая зелень является важной составляющей в лечении воспаления.

"Шпинат, капуста, руккола, салат ромен и мангольд, являются отличным источником многих витаминов, минералов и антиоксидантов. Зелень обеспечивает организм витаминами A, C, E и K, железом, калием и кальцием, магнием и клетчаткой", – отмечает зарегистрированная диетология Менди Тайлер.

По данным Harvard Health, листовая зелень считается полезным противовоспалительным продуктом благодаря высокому уровню антиоксидантов и полифенолов.

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Чеснок

Чеснок состоит из серосодержащих соединений, обеспечивающих противовоспалительное действие. Действительно, в отчете, опубликованном в Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, сделан вывод, что эти сероорганические соединения могут даже быть полезными для укрепления вашей иммунной системы и предотвращения развития некоторых раковых опухолей.

Лук

Во-первых, лук является хорошим источником калия, который, как мы уже упоминали выше, помогает снизить воспаление.

Во-вторых, этот овощ также богат антиоксидантом под названием кверцетин, обладающий полезными свойствами для иммунитета и снижения маркеров воспаления. Его противовоспалительное действие может оказаться полезным для уменьшения симптомов определенных аутоиммунных расстройств.

Узнав эту информацию о лучших овощах для лечения воспаления и замедления старения, мы надеемся, что вы найдете несколько понравившихся вам и сможете добавлять их в свой рацион как можно чаще.

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