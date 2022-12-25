7 полезных зимних фруктов, которых следует наесться, пока они не исчезли

Зимние продукты имеют лучший вкус в сезон, а некоторые фрукты, например хурма, могут быть доступны всего несколько месяцев в году.

Употребление этих фруктов поможет поддержать иммунную систему, увеличить потребление клетчатки и зарядить организм антиоксидантами, которые борются с сезонными болезнями.

Вот семь полезных зимних фруктов, которыми можно наслаждаться, пока зима не закончилась.

Хурма

Этот фрукт происходит из Китая, но сейчас его выращивают во многих странах мира, даже в США собирают урожаи каждую зиму.

Один плод хурмы (без кожицы) содержит всего 31 калорию и 18% вашей суточной нормы витамина С, что делает его лучшим зимним суперпродуктом. Если вы надкусите незрелую хурму, почувствуете неприятный горьковатый привкус, но в спелом виде она сладкая и почти желеобразная.

Фото: ТСН.ua

Груши

Груши сортов Анжу и Бартлетт – самые распространенные фрукты, которые можно употреблять круглый год. Однако несколько сортов груш доступны только в сезон с октября по февраль.

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Груши отлично подходят для здоровья сердца и кишечника, ведь одна груша среднего размера содержит 5,5 г клетчатки. Диетологи рекомендуют следующую пропорцию: 14 г клетчатки на каждые 1000 съеденных калорий. Груши содержат 20% рекомендуемого количества клетчатки в 2000 калорийной диете.

Грейпфруты

Этот сладковатый с горчинкой сочный фрукт становится наиболее популярным с осени до ранней весны. Хотя многие любят эти фрукты в сыром виде (иногда с ложкой сахара сверху), вы можете жарить грейпфрут на гриле, добавлять в салаты и десерты.

Один средний грейпфрут содержит 98% суточной нормы витамина С и 79% суточной нормы витамина А. Несмотря на то, что этот зимний фрукт очень питателен, остерегайтесь побочных эффектов грейпфрута и его сока, если вы принимаете разжижающее лекарство.

Клюква

Клюква не зря популярна зимой не только в виде соусов и декоративных элементов к рождественскому столу. Ее сезон длится с октября по декабрь, что делает ее идеальной ягодой для праздников.

Клюква помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей (ИСП). Несколько клинических исследований выявили, что употребление клюквенного сока приводит к снижению частоты ИСШ среди взрослых женщин, часто страдающих инфекциями мочевыводящих путей.

Фото: УНИАН

Апельсины

Ничто не сравнится со свежим сладким вкусом апельсинов в зимние месяцы, когда их сезон на пике. Апельсины, клементины и мандарины являются сладкими цитрусивыми и обычно популярны зимой.

Апельсины обеспечивают более 100% ежедневной потребности в витамине С, но не только его. Флавоноид гесперидин, содержащийся в апельсинах, снижает АД и оказывает противовоспалительное действие. Исследование, проведенное в European Journal of Nutrition в июле 2020 года, показало, что употребление двух чашек апельсинового сока ежедневно в течение 12 недель снижало систолическое артериальное давление у людей с гипертонией.

Киви

Этот зеленый плод полон питательных веществ, таких как витамин С, клетчатка и витамин К. Сезон киви продолжается с осени до ранней весны. По составу витамина С киви превосходит апельсин и лимон. В киви втрое больше витамина С, чем в апельсинах. Только два небольших плода содержат 287% вашей суточной нормы.

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Гранаты

Основной сезон гранатов длится с октября по январь, что делает их популярными зимними фруктами. Гранат насыщен антиоксидантами.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантный потенциал гранатового сока выше, чем у красного вина или зеленого чая, двух напитков, которые ценят их мощное антиоксидантное содержимое.

Одно небольшое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление концентрированного гранатового сока в течение восьми недель значительно снизило уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у людей с диабетом второго типа и высоким уровнем холестерина.

Добавим, если разумно подходить к употреблению фруктов, можно получить много полезного.

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