7 привычек питания для похудения: диетологи рассказали, как не соскочить с диеты

7 привычек питания для похудения: диетологи рассказали, как не соскочить с диеты

Похудение может быть легким и без подсчета калорий месяцами подряд.

Сложные диетические стратегии действенны, но временны. Поначалу мы голодаем и хвалим себя за это, а потом срываемся и изнуряем себя чувством вины.

Давайте немного упростим наш план похудения, перейдя на "чистую пищу".

Эти 7 привычек питания помогут вам похудеть без истощения организма.

Стратегия маленьких шагов

Для начала сократите количество приемов пищи на один, например, полдник или поздний ужин.

Проведите инвентаризацию всех продуктов, которые вы обычно едите в течение недели. Запишите их. Что оказалось лишним, по-вашему?..

Замените большинство из них более полезными: печенье или круассан — на яблоко или банан, чашку кофе с молоком — на чашечку зеленого чая, а тарелку пасты — на тарелку салата.

"Привыкнуть к диетической пище — это вопрос вашего мышления", — говорят диетологи.

Употребляйте пищу такой, как она есть

Употребляйте необработанные продукты, богатые клетчаткой. Часто пейте воду. Это поможет дольше чувствовать сытость и уменьшит тягу к сахару.

Ешьте много овощей и фруктов, выбирайте цельнозерновой хлеб.

"Обработанные продукты созданы для того, чтобы заставить нас съедать больше", — говорят диетологи.

Покупайте продукты без упаковки

Избегайте упакованных продуктов. Так вы не только поможете сохранить природу, но и свой организм от лишних консервантов и добавок.

Красители, загустители, консерванты вызывают аллергию, симптомами которой являются крапивница, приступ астмы, сыпь и раздражение кожи. Список опасных Е-кодов продуктов питания большой, но лучше изучить его, чем болеть.

"Осознанное питание позволит уменьшить потребление соли, сахара и жира, которые обычно прилагаются к чрезмерно обработанным продуктам", — говорит диетолог, доктор технических наук Ким Пирс.

Читайте этикетки на продуктах питания и не ешьте то, где в составе есть то, что невозможно сказать.

"Уменьшение количества добавок поможет уменьшить вес, поскольку вы будете потреблять меньше калорий", — говорит Пирс.

Думайте о том, что добавляете к меню, а не исключаете

Попробуйте этот хитроумный фокус: сосредоточьтесь на том, что вы добавляете, питаясь здоровой пищей, а не на том, чего лишаете себя, предлагает диетолог, национальный представитель Академии питания Грейс А. Дероча.

Например, отказываясь от конфет, думайте не о том, что вы лишаете себя удовольствия, а о том, какие сладкие, сочные и свежие кубики арбуза, которыми вы замените леденцы или шоколад.

Пейте чистую воду

Чая, кофе, смузи, соков это тоже касается. Не добавляйте к ним сливки, молоко или сахар.

По мнению исследователей из Гарварда, употребление сладких газированных напитков, сладкого чая и других высококалорийных напитков не заставит вас чувствовать себя такими сытыми, как если бы вы съели идентичные по калоражу продукты.

Американские диетологи рекомендуют пить от двух до 2,8 литров воды в день. Международные — сколько захотите. Главное пить. Воду.

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Готовьте самостоятельно

Взять под контроль то, что съедаете каждый день будет легче, если сами это и приготовите.

Также контролируйте употребление алкоголя с пищей. Он обостряет ощущения и повышает чувствительность к запахам. Поэтому вы однозначно съедите больше. Пейте воду между бокалами вина.

Компания — также важный элемент для тех, кто хочет похудеть. По данным The American Journal of Clinical Nutrition, люди, которые ели вместе со своими приятелями, потребляли на 48% больше пищи, чем когда ели в одиночестве. Да, не слишком оптимистично, зато действенно.

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