7 признаков того, что вы едите слишком много сахара: врачи рекомендуют обратить на это внимание

Медики говорят, что следует обращать внимание на эти симтомы: это предупредительные признаки того, что вы потребляете слишком много добавленного сахара.

Кто же из нас не любит сладенькое – булочки, пирожные или конфеты? Да, лакомство безусловно делает нашу жизнь гораздо приятнее и слаще. И если есть сладости в умеренном количестве, то от них только удовольствие. Но когда мы чрезмерно потребляем сахар, это приводит к потенциальным осложнениям для здоровья, пишет eatthis.com.

Какая суточная норма сахара для человека

«Следует помнить, что не следует потреблять много сахара, старайтесь ограничить себя в этом. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам ежедневно употреблять в пищу сахара не более 25 граммов – это 6 чайных ложек. А для мужчин эта норма составляет 37,5 г или 9 чайных ложек. Следует читать этикетки на всех продуктах, содержащих сахар, чтобы делать правильный и осознанный выбор», – отмечает диетологиня Эми Гудсон.

Если в течение длительного времени употреблять сахар в больших количествах, чем рекомендовано врачами, это может привести к серьезным осложнениям для здоровья. В частности, исследования показали, что могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания и диабет II типа. Кроме того, сахар в большом количестве может вызвать воспалительные процессы в кишечнике. Поэтому во избежание таких проблем со здоровьем следует вносить изменения в свой рацион и отказаться от большого количества сахара.

Какие признаки того, что вы употребляете много сахара

Вам постоянно хочется сладкого. Если постоянно хочется лакомства и запить все это сладкой водой, то вы потребляете большое количество сахара. Такая привычка может привести к циклической тяге из-за скачков и падения сахара в крови. Колеблется уровень энергии. Если уровень сахара в крови начинает прыгать, то возникают энергетические сбои в организме. То вы чувствуете себя гиперактивными, то ваша энергия внезапно куда-то исчезает. Это может быть связано с тем, что вы едите слишком много сахара. Могут возникать проблемы с зубами. Сахар – это основная причина заболевания полости рта, разрушения зубов и появления кариеса. Исследования Frontiers in Oral Health показали, что сахар виноват в развивающемся кариесе зубов, когда бактерии полости рта поглощают сахар и перерабатывают его в кислоту, что ослабляет зубную эмаль. Избыточный вес. Регулярное избыточное потребление сахара приводит к набору лишних килограммов. Высокий уровень сахара нарушает надлежащий обмен веществ и вредит экосистеме организма. Здоровый кишечник регулирует уровень глюкозы в крови, а многие сахара провоцируют сбои и перегрузку пищеварительной системы, поэтому она не контролирует этот баланс. Чем больше сахара вы едите, тем больше организм просит его, что приводит к лишнему весу. К тому же добавленный сахар не насыщает организм, в нем много пустых калорий и нет питательных веществ, поэтому при чрезмерном употреблении сладостей можно набрать много лишнего веса, так и не насытив организм. Ощущается хроническая боль. Чрезмерное употребление сладостей и сладких напитков приводит к хронической боли. Отчет, опубликованный врачами в журнале клинической медицины «Journal of Clinical Medicine», показал, что большое количество жиров и сахара в организме пациентов с остеоартритом приводит к усилению хронической боли и ее развитию у здоровых людей. Так происходит, потому что сахар способен вызвать воспаление в организме человека. Вы постоянно чувствуете голод и недовольство. Сладости вызывают чувство голода, поскольку после употребления сладкого организм чувствует себя сытым довольно недолго. Он быстро сжигает сахар, потому что ему нужны реальные питательные вещества – белки, клетчатка и углеводы. Поэтому чувство голода усиливается, тогда возникают навязчивые и бездумные перекусы, что приводит к употреблению в пищу еще большего количества сахара. В нашем организме есть лептин – это гормон, регулирующий голод. Большое количество употребленных сладостей способно влиять на этот гормон, из-за чего усиливается аппетит и чувство голода. Возникают проблемы с давлением. Потребление большого количества сахара провоцирует повышение АД. Исследование, опубликованное журналом «Nutrients» доказывает, что у людей, которым 68-80 лет, потребление сахара напрямую связано с повышением давления. Если вы заметили скачки давления, значит, есть превышение дозы добавленного сахара. Добавленный сахар повышает уровень мочевой кислоты в организме и ингибирует выработку оксида азота (NO), который необходим для эластичности сосудов. Когда в организме снижается содержание NO, АД повышается.

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