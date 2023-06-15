Несмотря на то, что старение неизбежно, вы можете сделать многое, чтобы способствовать длительной и здоровой жизни. На самом деле исследования доказали, что то, как вы стареете, не так зависит от генетики, как от вашего пищевого поведения.

Об этом говорит доктор медицинских наук Анант Винджумури.

Пищевое поведение содержит анализ ваших привычек в еде и выбор продуктов, благодаря которым ваша жизнь будет более качественной и длинной. Когда речь идет о долголетии, первое, что вы хотите рассмотреть, это продукты, которые вы обычно потребляете.

"Ключ состоит в том, чтобы избегать обработанных пищевых продуктов, которые содержат много нездоровых жиров, сахара и натрия и могут способствовать различным проблемам со здоровьем", — говорит специалист.

Действительно, диета играет важную роль в нашей жизни и является решающим фактором, который гарантирует более здоровую жизнь.

Диета, богатая разнообразными растительными продуктами — фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и семенами — связана с более длительной и здоровой жизнью. Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов, соединений, оказывающих антиоксидантное действие, а также противовоспалительные и антиканцерогенные свойства.

И хотя нет никакой пищи, которая магически может продлить вашу жизнь, есть много продуктов, которые идеально сочетаются между собой и помогают снизить риск заболеваний.

К примеру, посмотрите на схемы питания, которые наблюдаются в "голубых зонах" мира, или районах, где люди живут очень долго. Общим для всех этих стран и регионов большое потребление растительной пищи и низкое потребление мяса и обработанных продуктов, говорит врач Винджумури.

Вот семь продуктов, которые могут помочь вам жить подольше.

7 продуктов, которые помогут вам жить дольше / Фото: Pexels

Орехи

Эпохальное исследование PREDIMED, большое долгосрочное испытание пищевых вмешательств, показало значительное снижение риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто соблюдал средиземноморскую диету с ореховой смесью, по сравнению с диетой с пониженным содержанием жира. Люди, которые ели орехи, имели на 39% более низкий риск смертности.

"Орехи богаты ненасыщенными жирами (полезной формой жира), клетчаткой, антиоксидантами, а также определенными витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, возможно, способствуют долголетию", — говорит Винджамури.

Куркума

По словам доктора Винджамури, куркума, основной ингредиент индийских блюд, таких как дал, самбар и расам, содержит куркумин, биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Хроническое воспаление является значимым фактором многих заболеваний, связанных со старением, и противовоспалительный эффект куркумина помогает смягчить это. Более того, согласно обзору 2022 года в «Cells», куркумин связан с меньшим риском сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти в США.

Профессиональный совет: всегда сочетайте куркуму с черным перцем, поскольку перец повышает биодоступность куркумина.

Оливковое масло первого отжима

Богатое антиоксидантами оливковое масло с высоким содержанием здоровых жиров является основным продуктом средиземноморской диеты. Исследование 2022 года в Журнале Американского колледжа кардиологии показало, что люди, употреблявшие более ½ столовой ложки оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти (по какой-либо причине), чем те, кто не покупает оливковое масло. В частности, люди, которые употребляли ее, имели на 29% меньший риск смерти от нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера ), на 19% ниже риска сердечных заболеваний и на 17% ниже риск смерти от рака.

Зеленый чай

В следующий раз, когда вам понадобится немного взбодриться после обеда, заварите чашку зеленого чая.

"Зеленый чай богат кверцетином, растительным флавоноидом, который проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства", — объясняет доктор Винджумури.

Исследование 2022 года в Molecules показывает, что кверцетин может уничтожать стареющие клетки — переставшие делиться стареющие клетки — что способствует замедлению процессов старения.

По словам Винджамури, кверцетин активирует ген SIRT1, важный фактор долголетия и ограничения калорий, улучшая способность организма восстанавливать ДНК и потенциально замедляя процесс старения.

Лук

Согласно тому же исследованию 2022 года Molecules, лук является самым богатым источником кверцетина, антиоксиданта, который имеет защитную функцию против старения.

Другое рандомизированное клиническое исследование 2021 года в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что употребление богатого кверцетином лука помогло улучшить когнитивные функции. К счастью, есть так много способов есть лук: попробуйте карамелизовать его с оливковым маслом первого отжима и добавить в омлет или нарезать ломтиками и добавить в сытный салат для дополнительного хруста.

7 продуктов, которые помогут вам жить дольше / Фото: pixabay.com

Ягоды

Ягоды содержат особый тип антиоксидантов, которые называются флавоноидами, связанными с продлением жизни.

Исследователи обнаружили тесную связь между потреблением продуктов, богатых флавоноидами, в том числе черники и клубники, а также красного вина, чая и перца и меньшим риском смертности от всех причин.

Цельные зерна

Отказ от сложных углеводов не является ключом к более долгой жизни. На самом деле люди, которые ели примерно 50-70 г цельного зерна (что эквивалентно примерно 1,5 ломтикам цельнозернового хлеба) ежедневно, имели меньший риск преждевременной смерти по сравнению с группой, которая ела меньше цельнозерновых продуктов или вообще не ела их.

Если вы не любите хлеб, употребляйте другие богатые питательными веществами цельнозерновые продукты, такие как дикий рис, овсянка и цельнозерновые хлопья с низким содержанием сахара.

Также напомним, с возрастом пища все больше влияет на здоровье человека в целом и работу его мозга в частности. Итак, не злоупотребляйте трансжирами. Читайте, в каких продуктах они содержатся и чем они опасны.

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