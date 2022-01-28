7 способов похудеть после 50 лет - советы экспертов

Это может показаться нереальным, но возраст стройной фигуре - не помеха. Так говорят врачи.

Попытка похудеть никогда не бывает легкой. Для людей постарше еще сложнее.

Похудение после 50 лет затрудняется в связи с замедлением меиаболизма и потери мышечной массы.

Наличие большего количества мышц увеличивает скорость метаболизма, а если мышечной массы мало скорость метаболизма снижается.

Для женщин похудение после 50 лет также может быть затруднено в связи с гормональными изменениями до и после менопаузы.

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Кроме того, в зрелом возрасте мы очень заняты семьей, работой и стареющими родителями. Все это в совокупности приводит к стрессу и плохому сну, а значит, повышению уровня инсулина (что способствует накоплению жира) и тяге к быстрым источникам энергии (то есть к продуктам с высоким содержанием жиров и сахара).

У нас появляются или укореняются нездоровые привычки, а физическая активность и мотивация сохранить здоровое, подтянутое тело падает.

Но если вы все же хотите похудеть после 50 лет, медики дают семь рекомендаций, которые помогут вам сбросить несколько кг и уменьшить талию.

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Начните силовые тренировки

Вы можете начать силовые тренировки с упражнениями с собственным весом, эспандерами или тягой.

Это помогает свести к минимуму потерю мышечной массы и, следовательно, сводит к минимуму падение метаболизма. По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые должны заниматься силовыми тренировками не реже двух раз в неделю.

Пейте больше воды

Вода поддерживает состояние кожи, ЖКТ. Говорят, чтонужно 8 стаканов воды в день, но у каждого из нас разные потребности, и ваши потребности в жидкости также могут зависеть от погоды (нам нужно больше в жаркую погоду) и от вашего уровня активности (если вы много потеете, вам нужно больше воды). Первые блюда, фрукты и овощи, содержащие жидкость, также помогают нам чувствовать себя сытым при очень небольшом количестве калорий.

По данным клиники Майо, к примеру, мужчины должны выпивать около 15,5 стаканов воды (3,7 литра) в день, а женщины — около 11,5 стаканов.

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Не экономьте силы на кардио

Кардио-упражнения не только поддерживают ваше сердце в форме, но и помогают ускорить обмен веществ с возрастом.

Сердечно-сосудистые упражнения улучшают обмен веществ на некоторое время после тренировки. По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые должны заниматься кардиотренировками по 150 минут в неделю.

Снизьте употребление сахара

Слишком частое употребление сладостей может привести к набору лишних килограммов, потому что добавленный сахар дает вам дополнительные калории, но не питательные вещества. Большинство из нас любит побаловать себя сладким. Дневной лимит сахара составляет 25 г в день на две тыс. калорий.

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Практикуйте осознанное питание

Обращение внимания на сигналы организма о голоде и сытости. Это не только поможет уменьшить вес, но, что более важно, поможет вам лучше осознать свою физическую и эмоциональную потребность в еде, и в долгосрочной перспективе, чтобы сохранить желаемую массу тела после похудения.

Избегайте сладких напитков

Сахар в жидкой форме быстро усваивается, вызывая значительный скачок инсулина для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Когда уровень инсулина высок, наш организм накапливает жир, а не использует его для получения энергии.

Увеличьте потребление клетчатки

Употребление волокнистой пищи даст вам ощущение сытости дольше, что может предотвратить переедание нездоровой, высококалорийной пищи в будущем. Клетчатка поступает из необработанных цельных растительных продуктов: бобов, чечевицы, фруктов, овощей, цельного зерна, орехов и семян. Пища с высоким содержанием клетчатки будет насыщать дольше, чем та, которая ее не содержит.

Жевание этих цельных растительных продуктов занимает больше времени, чем употребление обработанных. Это дополнительное время позволяет нашему мозгу распознавать чувство сытости, прежде чем мы переедаем.

Возьмите данные рекомендации экспертом на заметку, если решили похудеть после 50-ти.