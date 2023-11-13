7 "здоровых" продуктов, от которых следует отказаться

Иногда реклама может сбить человека с толку, выдавая продукты с низким содержанием питательных веществ за здоровую пищу.

Термин "здоровая пища" используется для обозначения продуктов с хорошим профилем питательных веществ, тогда как "нездоровая пища" используется для обозначения продуктов с высоким содержанием калорий, сахара и натрия и низким профилем питательных веществ, которые подвергаются высокой обработке.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Health News, чтобы узнать, от какой "здоровой пищи" стоит отказаться.

Батончики-мюсли

Батончики-мюсли обычно изготавливаются из овса, орехов, семян и сухофруктов, которые полезны для здоровья ингредиентами. Однако большинство мюсли также содержат значительное количество добавленных сахаров в виде коричневого сахара, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, концентратов фруктовых соков, кленового сиропа, меда, патоки, агавы нектара, сахарных спиртов и так далее.

Вы можете прочесть этикетку, чтобы определить источник и количество сахара, содержащегося в батончике-мюсле.

Напитки с нулевой калорийностью

Многие люди предпочитают напитки с нулевым содержанием калорий, таким как диетическая газировка, энергетические напитки с нулевым содержанием калорий и кока-кола, чтобы избежать дополнительных калорий. Однако калорийность – не единственный определяющий фактор здоровой пищи. "Нульовые" напитки, как правило, содержат искусственные подсластители и мало или совсем не содержат питательных веществ.

Обезжиренные продукты

Некоторые обезжиренные продукты содержат меньше жира, но больше сахара и натрия. Если вы приобретаете продукты с пониженным содержанием жира или без жира, всегда проверяйте этикетку на общее содержание жира, сахара и натрия.

Готовые смузи

Готовые смузи могут показаться удобным и вкусным способом употребления фруктов и овощей. Однако большинство готовых полос могут содержать большее количество добавленного сахара, чем свежие фрукты и овощи.

Мясные деликатесы

Мясные деликатесы, такие как мясные вырезки и копчености, являются удобным источником белка для бутербродов и салатов. Недостатком является то, что они обычно содержат много натрия и консервантов и добавок для продления срока хранения.

Фото: pixabay.com

Замороженные продукты

Многие замороженные продукты подвергаются высокой степени обработки, особенно готовы блюда и закуски. Они в большинстве своем содержат высокий уровень натрия, искусственные добавки и вредные жиры. Читая этикетки, можно найти замороженные продукты с меньшим содержанием натрия, транс-жиров и добавленного сахара.

Фруктовые и овощные соки

Только надпись "100% сок" указывает, что продукт изготовлен путем прямого отжима фруктов или овощей. Будьте осторожны с такими названиями, как "напиток", "пунш", "нектар" или "коктейль". Эти продукты обычно содержат низкий процент фруктового сока, а также сахар и подсластители.

Раньше мы писали, как ночные перекусы влияют на ваш организм и как выбирать здоровые ночные перекусы.

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