76 летняя Каролин Хартц выглядит на 50, 30 лет не ест сахара, но не отказалась от сладкого

Как выглядит 76-летняя Каролин Хартц, которая 30 лет не ест сахара

Каролин Хартц из Перта, Западная Австралия, является матерью троих детей. Она стала популярной после того, как в 70 лет опубликовала свои пляжные фотографии, поразившие пользователей Интернета.

Сегодня ей 76 лет и она является примером того, как может выглядеть женщина в возрасте.

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Секреты молодости Кэролин Хартц

Секреты молодости 76-летней австралийки

Австралийка не ест сахар на протяжении 30 лет, но не отказалась от сладкого, делится своими секретами молодости и красоты: советами по питанию, режиму дня и поддержке формы.

Почему Каролин отказалась от сладкого и как она без него живет

До 40 лет Каролин потребляла много сладкого. Она всегда любила выпечку, шоколад и десерты и надеялась, что компенсирует свое увлечение активным образом жизни. В результате физических нагрузок женщине действительно удавалось сохранять стройную фигуру, но врачи все равно диагностировали ей преддиабет, который был связан с чрезмерным употреблением сладостей.

Этот диагноз послужил для нее стимулом для пересмотра своего образа жизни. Она внесла изменения в свой рацион, отказалась от сахара, благодаря чему уровень сахара в крови стабилизировался и с тех пор не повышался.

Хотя обычный стандартный сахар исчез из жизни Каролин, от сладкого она не отказалась – сахарозаменитель ксилит занял его место. На его основе женщина постоянно готовит домашние сладости для себя, внуков и детей и несколько лет назад издала книгу с собственными рецептами.

Также у Каролин диагностировали непереносимость глютена, и она была вынуждена придумывать разные рецепты не только без сахара, но и без пшеничной муки.

Секреты идеального пищеварения Каролин Хартц

Королин рекомендует не торопиться и не в разгневанном или расстроенном состоянии

Когда мы спешим и едим или находимся в стрессовом состоянии, активируется симпатическая нервная система, что может существенно затруднить нормальное пищеварение. А когда мы расслаблены во время еды, включается парасимпатическая нервная система, способствующая нормальному пищеварению.

Важно контролировать качество и количество еды

Внимательность, по мнению Каролина во время еды, является определяющим фактором здорового питания. Нужно "наслаждаться каждым кусочком", это помогает быстро утолить голод.

После еды рекомендуется отдыхать на левом боку

После еды Каролин рекомендует придерживаться сиесты (популярной в жарком городе Перт в Австралии) и немного отдохнуть на левом боку. Это поможет вашему желудку задержать пищу на некоторое время, а затем естественным образом двигаться ее и выделять наружу. Если лежать на правой стороне, по мнению Каролин, это может преждевременно переместить пищу из желудка, что может повлечь за собой неполное переваривание и переход непереваренной пищи в тонкую кишку.

Меню на день Каролины Хартц

Завтрак. Как правило, Каролин начинает свой день с банана или киви и чашки английского чая. Чуть позже она ест два вареных яйца или омлет со шпинатом и помидорами или кусок лосося на куске безглютенового тоста.

Когда нет желания есть много на завтрак, миссис Хартц смешивает натуральный йогурт со свежими фруктами иногда добавляя в него молочную сыворотку или рикоту.

Утренний перекус. Чашка чая, небольшой фрукт и 10-12 миндальных орешков или кусок сыра и пара рисового печенья.

Обед. Курица, авокадо, сыр фета, помидоры плюс рисовый крекер или безглютеиновый тост. Иногда на обед может быть салат с протеином, лосось или творог из козьего молока.

Вечерний перекус напоминает утреннюю перекуску, но иногда Каролин ест диетическое печенье без сахара или полезные сладости собственного приготовления.

Ужин. В основном на ужин она ест постную курицу или рыбу, иногда миссис Хартц балует себя красным мясом с салатом или зелеными овощами и сладким картофелем. Зимой она может побаловать себя запеканками собственного производства. Еще каждый вечер австралийка съедает по 2 кусочка темного шоколада.

Умственное здоровье

В возрасте 55 лет Хартц основала компанию SweetLife Australia, которая уже более 20 лет производит десерты на основе ксилита и миндальной или кокосовой стружки.

Каролин выпустила книгу "Выпечка без сахара", запустила интернет-магазин и принялась создавать передачи о приготовлении полезной пищи.

В свои 70 лет Королин получила сертификат от Гарвардского университета в области управления бизнесом. Она убеждена, что поддержание активности разума является важным секретом хорошего здоровья.

Как проводит время Каролин

Австралийка встает в 6 часов утра.

После этого занимается практиками благодарности, медитацией, йогой.

Гуляет с собакой

Далее душ и завтрак

Работает с 9.00 до 18.30. Как отмечает Каролин, она стремится к четырехдневной рабочей неделе с тремя выходными, но пока работа этого не позволяет.

Вечер она проводит со своим мужем, вместе увлекаются просмотрами фильмов и, как правило, посещает с ним как минимум раз в две недели кинотеатр.

Выходные Каролин проводит время со своей семьей и друзьями, любит ходить по магазинам и на рынки.

И обычно занимается спортом.

Секреты молодости

Сон и медитация

Сон исцеляет и омолаживает наше тело, имеет решающее значение для внешности, считает миссис Хартц, поэтому пытается спать как минимум 8 часов в сутки.

Важным фактором здоровья, по ее мнению, медитация и практика благодарности. Причем интересно, что медитировать она начала только после 65 лет.

Ну а самое важное, что советует всем женщинам миссис Хартц звучит – никогда не сравнивайте себя с другими.

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