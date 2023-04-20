8 научно подтвержденных преимуществ употребления огурцов

Начнем с интересного факта: технически огурец – это фрукт, а не овощ.

Существует много научно подтвержденных советов, почему и как нужно употреблять в пищу огурцы, что может улучшить ваше здоровье.

Как бы то ни было, знание – сила. Чтобы помочь вам лучше понять влияние потребления огурцов на организм, вот вам научно подтвержденные преимущества добавления их в рацион.

Употребление огурцов поддерживает здоровье костей

Огурцы – это богатый питательными веществами низкокалорийный продукт. Согласно исследованиям, огурцы богаты витамином К, помогающим строить и укреплять кости. В одном огурце содержится около 50 мг витамина К. Немного? На самом деле это составляет около 40% вашей суточной нормы (DV) витамина К.

Огурцы помогут сохранить ваше дыхание свежим

"Огурцы помогают нейтрализовать неприятный запах изо рта, благодаря содержанию воды, клетчатки и фотохимических веществ", — рассказывает Джона Бурдеос, доктор медицинских наук, диетолог.

Огурцы на 95% состоят из воды, что делает их увлажняющими продуктами. Сухость во рту является распространенной причиной неприятного запаха, потому что слюна помогает вымывать бактерии из полости.

"Когда организм обезвожен, во рту вырабатывается меньше слюны, что может привести к появлению неприятного запаха. Употребление огурцов помогает увлажнять полость рта, увеличивая выработку слюны и помогая вымыть бактерии", — рассказывает Джона.

Более того, огурцы содержат фитохимические вещества, такие как полифенолы и флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами. Эти соединения помогают уменьшить количество бактерий, которые могут вызвать неприятный запах изо рта.

Огурцы помогают снижать артериальное давление / Фото: Pexels

Огурцы помогают снижать артериальное давление

Результаты исследования 2017 показали, что огуречный сок способствует снижению артериального давления. Несмотря на то, что размер выборки был невелик — всего 20 участников в возрасте 60 лет и старше с высоким кровяным давлением — результаты специалисты назвали убедительными.

Участники пили сок одного огурца, разбавленный с водой, дважды в день в течение семи дней. Эксперимент показал "значительное влияние" огуречного сока на стабилизацию артериального давления в данной возрастной группе.

Они помогают предотвратить диабет

В случае риска возникновения диабета следует избегать высокообработанных углеводов, отказаться от сладких напитков и ограничить употребление красного мяса согласно советам специалистов в издании Harvard Health. Кроме выбора диеты также важно начать есть больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ). ГИ – это число, которое присваивается разным продуктам питания, от нуля до 100. Чем выше гликемический индекс числа, тем больше уровень сахара в крови человека после его потребления. Огурцы имеют гликемический индекс 15, что производит их продуктом питания с относительно низким показателем.

Употребление продуктов с низким ГИ может помочь снизить резистентность к инсулину, что, в свою очередь, способствует снижению риска диабета 2 типа, сообщают медики в Nutrition Journal.

Напомним рецепт салата со шпинатом, яйцом и огурцом / Фото: Pexels

Обеспечивают увлажнение

Огурцы на 95% состоят из воды, а это означает, что кроме витаминов вы также получаете увлажнение.

"Они могут помочь повысить ваше общее ежедневное потребление жидкости и поддерживать ощущение гидратации и оптимальное функционирование вашего организма", — советует врач Кристин Гиллеспи.

Употребление огурцов помогает похудеть

Добавьте побольше огурцов в рацион, если хотите сбросить вес.

В 150 г огурцов всего 16 калорий, а это значит, что продукт имеет низкую энергетическую плотность. Согласно исследованию Nutrients, посвященному энергетической плотности пищи, существует связь между потреблением продуктов с меньшей энергетической плотностью и потерей веса.

Более того, благодаря высокому содержанию воды огурцы чрезвычайно сытны, но при этом остаются низкокалорийными, что делает их замечательной закуской для тех, кто хочет похудеть. Особенно если вы соедините их с сытным здоровым соусом, таким как хумус или гуакамоле.

Вы избежите запоров

В исследовании, опубликованном в Fitoterapia из Университета Джадавпура, сказано, что семена огурца помогают предотвратить запоры. Более того, согласно советам специалистов, они имеют "охлаждающий эффект" на организм. Медицинский колледж Университета штата Пенсильвания рекомендует добавлять огурцы в меню, чтобы облегчить запоры.

Уменьшают вздутие живота

Богатые специфическими питательными веществами, которые помогают устранить задержку воды и воспаления, огурцы могут быть идеальным решением, чтобы помочь избежать вздутия живота. Отчасти это связано с высоким содержанием калия. Один огурец, содержащий 442 мг калия, может обеспечить вам около 10% нормы этого важного минерала.

"Калий, который содержится в огурцах, может помочь людям снизить вздутие живота, уменьшая задержку воды", — говорит диетология Лорен Манакер.

Напомним рецепт салата со шпинатом, яйцом и огурцом от Руслана Сеничкина. Блюдо свежее и легкое, а еще красивое. Потому что не последнюю роль в салате будет играть сочная зелень.

Читайте также: