9 целебных чаев, которые избавляют от кашля, простуды и повышают иммунитет

Эти чаи решают сразу несколько проблем: помогают от простуды, воспалительных процессов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
С наступлением холодов приходят неприятные ситуации в виде респираторных заболеваний и кашля. Чтобы справиться с симптомами простуды, кроме лекарств, можно поддерживать свое здоровье горячими напитками из трав. Любители травяных чаев решают одновременно несколько проблем: лечат простуду, поддерживают иммунитет, предотвращают ряд болезней, в частности развитие диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы не имеете к лекарственным травам противопоказаний, то чай станет надежным помощником для поддержания иммунитета в холодное время года. Издание Real Simple опубликовало список целебных чаев, которые пригодятся при затяжном сухом и мокром кашле, также помогут вывести мокроту из легких.
9 целебных чаев, спасающих от сильного кашля
- Чай из сладкого корня. Лакричник – многолетнее растение из семейства бобовых, которое очень полезно при лечении кашля и выведении мокроты из организма. Корень помогает успокоить сухой кашель и снять воспаление дыхательных путей. Также настой способен вызвать секрецию слизи, которая защищает клеточный эпителий и предотвращает появление язв слизистых. Такой чай уменьшает воспаление, снимает спазмы и обладает антиаллергическими свойствами.
- Зеленый чай. Если пить этот чай во время простуды, уменьшится хрипотка в горле. Также с его помощью можно избавиться от последствий воспаления легких, уменьшить частоту кашля. Кроме того, зеленый чай улучшает работу мозга, укрепляет сосуды, замедляет процессы старения, помогает сохранить стройность, снижает риск заболевания диабетом.
- Ромашковый чай. Врачебная ромашка борется с инфекционными и воспалительными процессами в организме. Поэтому ромашковый чай пригодится при простудных заболеваниях. Ромашка помогает при ларингите, гриппе и устраняет воспаление дыхательных путей. Также в народной медицине ромашку используют для ингаляции, когда больной дышит парами настоя.
- Чай из бузины. Бузина входит в состав многих сиропов, лечащих кашель при простудных заболеваниях. Поэтому если у вас кашель, можно пить чай из целебного растения. Также чай лечит раздражение кожи, стресс, аллергии и полезен при нарушениях дыхания. Из бузины производятся медицинские препараты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, лечат центральную нервную систему и повышают иммунитет.
- Разнообразие травяного чая с медом. Мед обладает целебными свойствами, поэтому его рекомендуется употреблять с любым вариантом травяных чаев. Любители чаев с медом решают сразу несколько проблем: чай обволакивает горло, его полезные вещества убивают вирусы, мед обладает обезболивающим эффектом, стимулирует иммунную систему, поэтому эффективнее некоторых медицинских препаратов.
- Чай из коровяка можно пить для профилактики простудных заболеваний. Эта копеечная аптечная трава также полезна для женского здоровья. Чай из коровяка врачи рекомендуют пить от воспаления легких. Коровяк, в народе – медвежье ухо, имеет большое количество антиоксидантов, поэтому оказывает высокое противовоспалительное, противомикробное и регенерирующее действие.
- Имбирный чай. Многие украинцы с наступлением холодов переходят на этот чай, поскольку он очень популярен и недорог. Из корня имбиря готовят не только вкусный и полезный чай, его добавляют в варенье и леденцы. Такой лечебный чай поможет разредить слизь в легких и вывести мокроту из организма. Имбирный чай также способен решить множество проблем: улучшает пищеварение, снимает боли в животе, спазмы, улучшает обмен веществ. Обладает отхаркивающим, тонизирующим, согревающим и противорвотным действием.
- Проскурняк. Этот корень способен вылечить боль в горле и сухой кашель. Поэтому чай из проскурняка следует употреблять при острых респираторных заболеваниях, ангине и воспалениях слизистой. Поскольку проскурняк или алтея оказывает противовоспалительное, смягчающее, отхаркивающее действие и облегчает спонтанную регенерацию тканей. Корни алтея применяют при лечении хронических бронхитов, ларингите, пневмонии, бронхиальной астмы и коклюша.
- Чай из перечной мяты. Этот чай уменьшает симптомы простуды и затяжные проявления кашля. Также он полезен тем, кто имеет инфекцию в пазухах горла. А еще мятный чай улучшает аппетит, обладает спазмолитическими свойствами, повышает секрецию пищеварительных желез. Настой из листьев мяты рекомендуют пить при гастрите, боли в кишечнике, метеоризме и тошноте.
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