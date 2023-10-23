9 целебных чаев, которые избавляют от кашля, простуды и повышают иммунитет

С наступлением холодов приходят неприятные ситуации в виде респираторных заболеваний и кашля. Чтобы справиться с симптомами простуды, кроме лекарств, можно поддерживать свое здоровье горячими напитками из трав. Любители травяных чаев решают одновременно несколько проблем: лечат простуду, поддерживают иммунитет, предотвращают ряд болезней, в частности развитие диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы не имеете к лекарственным травам противопоказаний, то чай станет надежным помощником для поддержания иммунитета в холодное время года. Издание Real Simple опубликовало список целебных чаев, которые пригодятся при затяжном сухом и мокром кашле, также помогут вывести мокроту из легких.

9 целебных чаев, спасающих от сильного кашля

Чай из сладкого корня. Лакричник – многолетнее растение из семейства бобовых, которое очень полезно при лечении кашля и выведении мокроты из организма. Корень помогает успокоить сухой кашель и снять воспаление дыхательных путей. Также настой способен вызвать секрецию слизи, которая защищает клеточный эпителий и предотвращает появление язв слизистых. Такой чай уменьшает воспаление, снимает спазмы и обладает антиаллергическими свойствами.

Лакричник – многолетнее растение из семейства бобовых, которое очень полезно при лечении кашля и выведении мокроты из организма. Корень помогает успокоить сухой кашель и снять воспаление дыхательных путей. Также настой способен вызвать секрецию слизи, которая защищает клеточный эпителий и предотвращает появление язв слизистых. Такой чай уменьшает воспаление, снимает спазмы и обладает антиаллергическими свойствами. Зеленый чай. Если пить этот чай во время простуды, уменьшится хрипотка в горле. Также с его помощью можно избавиться от последствий воспаления легких, уменьшить частоту кашля. Кроме того, зеленый чай улучшает работу мозга, укрепляет сосуды, замедляет процессы старения, помогает сохранить стройность, снижает риск заболевания диабетом.

Если пить этот чай во время простуды, уменьшится хрипотка в горле. Также с его помощью можно избавиться от последствий воспаления легких, уменьшить частоту кашля. Кроме того, зеленый чай улучшает работу мозга, укрепляет сосуды, замедляет процессы старения, помогает сохранить стройность, снижает риск заболевания диабетом. Ромашковый чай. Врачебная ромашка борется с инфекционными и воспалительными процессами в организме. Поэтому ромашковый чай пригодится при простудных заболеваниях. Ромашка помогает при ларингите, гриппе и устраняет воспаление дыхательных путей. Также в народной медицине ромашку используют для ингаляции, когда больной дышит парами настоя.

Врачебная ромашка борется с инфекционными и воспалительными процессами в организме. Поэтому ромашковый чай пригодится при простудных заболеваниях. Ромашка помогает при ларингите, гриппе и устраняет воспаление дыхательных путей. Также в народной медицине ромашку используют для ингаляции, когда больной дышит парами настоя. Чай из бузины. Бузина входит в состав многих сиропов, лечащих кашель при простудных заболеваниях. Поэтому если у вас кашель, можно пить чай из целебного растения. Также чай лечит раздражение кожи, стресс, аллергии и полезен при нарушениях дыхания. Из бузины производятся медицинские препараты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, лечат центральную нервную систему и повышают иммунитет.

Бузина входит в состав многих сиропов, лечащих кашель при простудных заболеваниях. Поэтому если у вас кашель, можно пить чай из целебного растения. Также чай лечит раздражение кожи, стресс, аллергии и полезен при нарушениях дыхания. Из бузины производятся медицинские препараты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, лечат центральную нервную систему и повышают иммунитет. Разнообразие травяного чая с медом. Мед обладает целебными свойствами, поэтому его рекомендуется употреблять с любым вариантом травяных чаев. Любители чаев с медом решают сразу несколько проблем: чай обволакивает горло, его полезные вещества убивают вирусы, мед обладает обезболивающим эффектом, стимулирует иммунную систему, поэтому эффективнее некоторых медицинских препаратов.

Мед обладает целебными свойствами, поэтому его рекомендуется употреблять с любым вариантом травяных чаев. Любители чаев с медом решают сразу несколько проблем: чай обволакивает горло, его полезные вещества убивают вирусы, мед обладает обезболивающим эффектом, стимулирует иммунную систему, поэтому эффективнее некоторых медицинских препаратов. Чай из коровяка можно пить для профилактики простудных заболеваний. Эта копеечная аптечная трава также полезна для женского здоровья. Чай из коровяка врачи рекомендуют пить от воспаления легких. Коровяк, в народе – медвежье ухо, имеет большое количество антиоксидантов, поэтому оказывает высокое противовоспалительное, противомикробное и регенерирующее действие.

можно пить для профилактики простудных заболеваний. Эта копеечная аптечная трава также полезна для женского здоровья. Чай из коровяка врачи рекомендуют пить от воспаления легких. Коровяк, в народе – медвежье ухо, имеет большое количество антиоксидантов, поэтому оказывает высокое противовоспалительное, противомикробное и регенерирующее действие. Имбирный чай. Многие украинцы с наступлением холодов переходят на этот чай, поскольку он очень популярен и недорог. Из корня имбиря готовят не только вкусный и полезный чай, его добавляют в варенье и леденцы. Такой лечебный чай поможет разредить слизь в легких и вывести мокроту из организма. Имбирный чай также способен решить множество проблем: улучшает пищеварение, снимает боли в животе, спазмы, улучшает обмен веществ. Обладает отхаркивающим, тонизирующим, согревающим и противорвотным действием.

Многие украинцы с наступлением холодов переходят на этот чай, поскольку он очень популярен и недорог. Из корня имбиря готовят не только вкусный и полезный чай, его добавляют в варенье и леденцы. Такой лечебный чай поможет разредить слизь в легких и вывести мокроту из организма. Имбирный чай также способен решить множество проблем: улучшает пищеварение, снимает боли в животе, спазмы, улучшает обмен веществ. Обладает отхаркивающим, тонизирующим, согревающим и противорвотным действием. Проскурняк. Этот корень способен вылечить боль в горле и сухой кашель. Поэтому чай из проскурняка следует употреблять при острых респираторных заболеваниях, ангине и воспалениях слизистой. Поскольку проскурняк или алтея оказывает противовоспалительное, смягчающее, отхаркивающее действие и облегчает спонтанную регенерацию тканей. Корни алтея применяют при лечении хронических бронхитов, ларингите, пневмонии, бронхиальной астмы и коклюша.

Этот корень способен вылечить боль в горле и сухой кашель. Поэтому чай из проскурняка следует употреблять при острых респираторных заболеваниях, ангине и воспалениях слизистой. Поскольку проскурняк или алтея оказывает противовоспалительное, смягчающее, отхаркивающее действие и облегчает спонтанную регенерацию тканей. Корни алтея применяют при лечении хронических бронхитов, ларингите, пневмонии, бронхиальной астмы и коклюша. Чай из перечной мяты. Этот чай уменьшает симптомы простуды и затяжные проявления кашля. Также он полезен тем, кто имеет инфекцию в пазухах горла. А еще мятный чай улучшает аппетит, обладает спазмолитическими свойствами, повышает секрецию пищеварительных желез. Настой из листьев мяты рекомендуют пить при гастрите, боли в кишечнике, метеоризме и тошноте.

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