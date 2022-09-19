9 неэффективных рекомендаций для похудения

Сегодня можно найти множество советов, связанных с похудением. Однако некоторые из них не просто бесполезны, но и вредны. О некоторых из таких не очень результативных рекомендаций для похудения читайте в материале ТСН.ua

Надо завтракать, даже если не хочется

Не обнаружена прямая корреляция между пропуском завтрака и набором веса. Есть диеты, которые себя не плохо зарекомендовали, например, интервальное голодание, при которых отказ от завтрака практикуется. А вообще, если утром вы хотите есть, то съешьте что-нибудь белковое, а если нет — не завтракайте совсем.

Не обязательно взвешиваться каждый день

В ходе шестимесячного исследования, в котором приняли участие люди с ожирением и лишним весом, вставшие на весы ежедневно потребляли меньше калорий чем те, которые не взвешивались и в среднем теряли 6,6% своей массы тела. В другом исследовании отмечается, что люди, которые больше месяца не взвешивались и имели при этом лишний вес, оказались более склонны к набору веса.

Детокс, диеты с овощными и фруктовыми соками.

Большинство экспертов отмечают, что похудение таким образом дает только временный эффект. Также во фруктовых соках много сахара и совсем мало белка, а это не помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровье. К тому же специалисты отмечают, что печень и другие органы ежедневно самостоятельно очищаются, поэтому дополнительно производить такую очистку не нужно.

Нельзя сразу сбрасывать много веса

На самом деле все зависит от того, много ли в начале похудения было лишнего веса. Если да, то скорейшее лишение лишних килограммов вполне нормальный процесс.Тем более, если в ежедневный рацион внесены изменения и начали активно заниматься спортом.

Основное внимание нужно уделить кардиотренировкам

На самом деле, для похудения лучшим выбором будет сочетать подобные тренировки с силовыми упражнениями.

Потребление жирных продуктов нужно ограничить

Диеты, где жир содержит менее 30%, считаются менее эффективными, чем другие. А рацион, содержащий полезные жиры (семена, орехи, авокадо и др.), помогает при похудении. Молочные продукты содержат витамины A, D, E, K, но без жиров они не усваиваются. Именно липиды подают сигнал в мозг о насыщении, если таких сигналов нет, мы съедаем гораздо больше.

Для придания вкусу к обезжиренным продуктам добавляют сахар, а это быстрые углеводы, от которых можно набрать вес.

Нужно есть каждые два-три часа

На самом деле, чем чаще люди едят, тем выше становится вероятность, что они получат больше калорий, чем им нужно.

Обращать внимание на количество калорий

В действительности все зависит не только от количества калорий, но и от того, в каких продуктах они содержатся. Например, 100 калорий в печенье и столько же в овощах, организм будет перерабатывать совсем по-разному. Лучше исключить для уменьшения веса из рациона углеводы и переработанные продукты.

«Жидкие калории» можно не принимать во внимание

Конечно сидящие на диетах скрупулезно считают каждую калорию, забывая добавить калории чая, кофе, тем более соков. В то время как чашка стандартного латтев 500 мл содержит 256 ккал, фреша – 180 ккал. Если цель похудеть, лучше пить воду с лимоном и веточкой мяты.

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