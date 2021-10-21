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9 популярных косметических продуктов, которые могут навредить вам

9 популярных косметических продуктов, которые могут навредить вам

Freepik

Ознакомьтесь с некоторыми популярными косметическими средствами и устройствами, которыми многие из нас пользуются почти каждый день, Поверьте, некоторые не стоит покупать.

Некоторые из популярных косметических средств и гаджетов приносят пользу, а другие представляют потенциальный риск для нашего организма.

Средства для очищения лица

Силиконовые щетки и даже массажеры гуаша и некоторые подобные устройства не всем подходят. Все зависит от типа кожи и индивидуальных проблем. Например, при розацеа, куперозе, герпесе в стадии обострения, акне и угревой сыпи скребок гуаша для массажа лица не рекомендуется.

Техника пользования также может привести к чрезмерной отслойке эпидермиса, что приводит к появлению угрей и повышает чувствительность кожи.

Альтернатива: попробуйте мягкие химические эксфолианты с кислотами и ферментами, которые помогут вам удалить мертвые клетки кожи, не очищая и не повреждая ее. Но и с ними будьте осторожны. Выбирайте, внимательно читая аннотацию к средствам, а еще лучше проконсультируйтесь с кометологом индивидуально.

Витамин Е

Витамин Е считается мощным защитником от ультрафиолетового излучения и действия свободных радикалов. Но тем, у кого жирная или склонная к акне кожа, не стоит наносить на кожу чистый витамин Е. Он может закупорить поры и вызывать воспаление.

Альтернатива: чтобы получить пользу, вы можете потреблять богатые витамином Е продукты в умеренном количестве: капуста (лучше квашеная), красный болгарский перец, тыква, апельсины и авокадо.

Масла для лица

Эфирные масла для лица рекламируются как естественная альтернатива другим увлажняющим продуктам. Но если не соблюдать правила по использованию и выбрать то, что не подходит вашему типу кожи, можно навредить себе. Ежедневное нанесение эфирного масла на кожу иногда вызывает аллергические реакции. Кожа становится сухой, а иногда появляется аллергическая реакция, например. крапивница.

Альтернатива: по поводу эфирных масел для лица, убедитесь, что вы подобрали именно то, что подходит вашему типу кожи.

© Freepik
Freepik

Тканевые маски для лица

Большинство этих масок содержат синтетические компоненты, такие как пластиковые микроволокна, нейлон или полиэстер. Это означает, что в конечном итоге вы можете нанести вредные ингредиенты прямо себе на кожу. Кроме того, тканевые маски загрязняют окружающую среду.

Альтернатива: воспользуйтесь рецептами масок для кожи лица, которые можно самостоятельно сделать в домашних условиях, а ингредиенты для их создания вы найдете в холодильнике.

Тональный крем с SPF

Чтобы SPF в ваших тональных кремах принес пользу, нужно нанести на лицо очень толстый слой средства. Например, понадобится в 7 раз больше обычного количества тонального крема, чтобы получить защиту от солнца.

Альтернатива: вместо тонального крема с SPF нанесите слой солнцезащитного крема с SPF 30 или более, а потом уже используйте тональный крем.

Сыворотки для ресниц

Хотя некоторые продукты для ресниц действительно стимулируют их рост, они также имеют много побочных эффектов: покраснение и зуд век, отек и раздражение глаз, а также гиперпигментацию кожи.

Альтернатива: натуральные средства, такие как касторовое или оливковое масло и зеленый чай, помогут вам усилить рост ресниц в домашних условиях без неприятных последствий.

Термальная вода с экстрактами

Сбрызгивание термальной водой лица может ненадолго вызвать ощущение свежести, но впоследствии вы получите еще более обезвоженную кожу и ощущение сухости. Кроме того, средства нередко содержат растительные и цветочные экстракты, которые делают вашу кожу более чувствительной и вызывают раздражение, если пользоваться ими постоянно.

Альтернатива: выбирайте термальную воду низкой минерализации, предназначенную прежде всего для смягчения дермы и ее успокоения.

Гели для интимной гигиены

По мнению исследователей, использование гелей и средств для интимной гигиены может резко повысить риск грибковых и бактериальных инфекций. Ароматические салфетки и дезодоранты содержат опасные химические вещества, которые не следует наносить на чувствительные участки тела. Они могут нарушить природный баланс и снизить местный иммунитет перед инфекцией.

Альтернатива: достаточно простого мыла и воды, чтобы сохранить чистоту и здоровье.

© Freepik
Freepik

Высокий процент ниацинамида

Было доказано, что витамин B3 может защитить вас от повреждения солнцем, минимизировать мелкие морщины, лечить акне, регулировать уровень жирности кожи и многое другое. Но вам следует обратить пристальное внимание на концентрацию, указанную на продукте, поскольку больший процент не значит лучше. Это может вызвать раздражение и покраснение.

Альтернатива: выбирайте продукты, содержащие только 5% ниацинамида. Такая дозировка является оптимальной, а средства наиболее эффективными.

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