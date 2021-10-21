9 популярных косметических продуктов, которые могут навредить вам

9 популярных косметических продуктов, которые могут навредить вам

Ознакомьтесь с некоторыми популярными косметическими средствами и устройствами, которыми многие из нас пользуются почти каждый день, Поверьте, некоторые не стоит покупать.

Некоторые из популярных косметических средств и гаджетов приносят пользу, а другие представляют потенциальный риск для нашего организма.

Средства для очищения лица

Силиконовые щетки и даже массажеры гуаша и некоторые подобные устройства не всем подходят. Все зависит от типа кожи и индивидуальных проблем. Например, при розацеа, куперозе, герпесе в стадии обострения, акне и угревой сыпи скребок гуаша для массажа лица не рекомендуется.

Техника пользования также может привести к чрезмерной отслойке эпидермиса, что приводит к появлению угрей и повышает чувствительность кожи.

Альтернатива: попробуйте мягкие химические эксфолианты с кислотами и ферментами, которые помогут вам удалить мертвые клетки кожи, не очищая и не повреждая ее. Но и с ними будьте осторожны. Выбирайте, внимательно читая аннотацию к средствам, а еще лучше проконсультируйтесь с кометологом индивидуально.

Витамин Е

Витамин Е считается мощным защитником от ультрафиолетового излучения и действия свободных радикалов. Но тем, у кого жирная или склонная к акне кожа, не стоит наносить на кожу чистый витамин Е. Он может закупорить поры и вызывать воспаление.

Альтернатива: чтобы получить пользу, вы можете потреблять богатые витамином Е продукты в умеренном количестве: капуста (лучше квашеная), красный болгарский перец, тыква, апельсины и авокадо.

Масла для лица

Эфирные масла для лица рекламируются как естественная альтернатива другим увлажняющим продуктам. Но если не соблюдать правила по использованию и выбрать то, что не подходит вашему типу кожи, можно навредить себе. Ежедневное нанесение эфирного масла на кожу иногда вызывает аллергические реакции. Кожа становится сухой, а иногда появляется аллергическая реакция, например. крапивница.

Альтернатива: по поводу эфирных масел для лица, убедитесь, что вы подобрали именно то, что подходит вашему типу кожи.

Freepik

Тканевые маски для лица

Большинство этих масок содержат синтетические компоненты, такие как пластиковые микроволокна, нейлон или полиэстер. Это означает, что в конечном итоге вы можете нанести вредные ингредиенты прямо себе на кожу. Кроме того, тканевые маски загрязняют окружающую среду.

Альтернатива: воспользуйтесь рецептами масок для кожи лица, которые можно самостоятельно сделать в домашних условиях, а ингредиенты для их создания вы найдете в холодильнике.

Также читайте Лунный календарь красоты на октябрь-2021: когда какие процедуры делать

Тональный крем с SPF

Чтобы SPF в ваших тональных кремах принес пользу, нужно нанести на лицо очень толстый слой средства. Например, понадобится в 7 раз больше обычного количества тонального крема, чтобы получить защиту от солнца.

Альтернатива: вместо тонального крема с SPF нанесите слой солнцезащитного крема с SPF 30 или более, а потом уже используйте тональный крем.

Сыворотки для ресниц

Хотя некоторые продукты для ресниц действительно стимулируют их рост, они также имеют много побочных эффектов: покраснение и зуд век, отек и раздражение глаз, а также гиперпигментацию кожи.

Альтернатива: натуральные средства, такие как касторовое или оливковое масло и зеленый чай, помогут вам усилить рост ресниц в домашних условиях без неприятных последствий.

Термальная вода с экстрактами

Сбрызгивание термальной водой лица может ненадолго вызвать ощущение свежести, но впоследствии вы получите еще более обезвоженную кожу и ощущение сухости. Кроме того, средства нередко содержат растительные и цветочные экстракты, которые делают вашу кожу более чувствительной и вызывают раздражение, если пользоваться ими постоянно.

Альтернатива: выбирайте термальную воду низкой минерализации, предназначенную прежде всего для смягчения дермы и ее успокоения.

Гели для интимной гигиены

По мнению исследователей, использование гелей и средств для интимной гигиены может резко повысить риск грибковых и бактериальных инфекций. Ароматические салфетки и дезодоранты содержат опасные химические вещества, которые не следует наносить на чувствительные участки тела. Они могут нарушить природный баланс и снизить местный иммунитет перед инфекцией.

Альтернатива: достаточно простого мыла и воды, чтобы сохранить чистоту и здоровье.

Freepik

Высокий процент ниацинамида

Было доказано, что витамин B3 может защитить вас от повреждения солнцем, минимизировать мелкие морщины, лечить акне, регулировать уровень жирности кожи и многое другое. Но вам следует обратить пристальное внимание на концентрацию, указанную на продукте, поскольку больший процент не значит лучше. Это может вызвать раздражение и покраснение.

Альтернатива: выбирайте продукты, содержащие только 5% ниацинамида. Такая дозировка является оптимальной, а средства наиболее эффективными.

Читайте также: Худшая привычка питания для вашего кишечника. Диетологи сообщили, что необходимо принимать ежедневно

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку