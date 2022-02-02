9 продуктов, которые долгожители едят каждый день: рацион людей знаменитых «голубых зон»

9 продуктов, которые долгожители едят каждый день: рацион людей знаменитых «голубых зон»

Популярные продукты в регионах с наибольшей концентрацией долгожителей.

Стандартная диета современного человека, которая состоит преимущественно из продуктов, подвергшихся технологической обработке, с добавлением сахара и насыщенных жиров, способствует возникновению многих проблем со здоровьем.

К счастью, есть другие места, откуда можно черпать вдохновение. «Голубые зоны», например, — это пять регионов мира, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей, и мы можем многое узнать, разобрав их ежедневный рацион.

Эти регионы включают Сардинию в Италии, Окинаву в Японии, Икарию в Греции, Никою в Коста-Рике и Лома-Линда в Калифорнии. И хотя каждый регион потребляет разные продукты, уникальные для них и их образа жизни, полезно узнать больше о рационе «голубых зон» и понять, что мы можем включить в свой, чтобы быть немного здоровее.

Вот некоторые из продуктов, которые самые долгоживущие люди в мире едят на регулярной основе.

Лома-Линда в Калифорнии является одной из пяти «голубых зон» и представляет собой уникальное сообщество, состоящее в основном из адвентистов седьмого дня.

Наряду с активным образом жизни, эти сообщества также придерживаются в основном вегетарианской диеты.

Авокадо

Это основной продукт для сообщества Лома Линда. Согласно статье National Geographic о голубых зонах мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы.

Также было обнаружено, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и диабета 2 типа.

Фасоль

Является основным продуктом питания в большинстве «голубых зон» и содержит большое количество клетчатки и других питательных веществ, помогающих бороться с болезнями. Например, черная и красная фасоль является нормальной частью ежедневного рациона на острове Икария в Греции, и было обнаружено, что эти бобы обладают противораковыми, полезными для сердца и противодиабетическими свойствами.

Сообщество Никойя из Коста-Рики ежедневно ест красную фасоль. Бобы содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов и, как известно, помогают при диабете, предотвращают рак и снижают риск сердечных заболеваний.

Часник допоможе знизити рівень глюкози / Pexels

Чеснок

Жители Окинавы, что в Японии, регулярно едят чеснок. National Geographic утверждает, что чеснок является одним из «самых мощных природных лекарств», и его связывают со снижением риска некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом.

В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и, как известно, помогает предотвратить некоторые виды рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Белый картофель является основным продуктом питания для тех, кто живет на Икарии (Греция), а фиолетовый сладкий картофель (называемый имо) регулярно потребляют на Окинаве (Япония).

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Батат

Батат или фиолетовый сладкий картофель содержит фитохимические вещества, называемые антоцианами, которые, как известно, помогают предотвратить болезни. Сладкий картофель также богат витаминами А, В6, С, калием и клетчаткой.

Хотя некоторые считают, что белый картофель вреден для здоровья из-за высокого содержания углеводов, на самом деле он помогает икарийцам справляться с диабетом и предотвращать его, а также помогает поддерживать низкий уровень артериального давления.

Оливковое масло

Икарийцы любят ежедневно использовать оливковое масло. В отчете, опубликованном в Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима имеет длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому многие люди в Средиземноморье, где широко используется оливковое масло, считаются одними из самых здоровых людей в мире.

Оливковое масло помогает контролировать вес, снизить кровяное давление, риск некоторых видов рака и способствует общему здоровью благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Лосось

Лосось и другую жирную рыбу обычно употребляют в пищу адвентисты в Лома-Линда, даже те, кто питается растительной пищей.

Лосось содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.

На Тетянин день прийнято було пекти коровай у формі сонця / Pexels

Хлеб на закваске

Сардиния, Италия, является еще одним регионом, известным как «голубых зон», и люди в сообществе потребляют такие продукты, как козье молоко, нут, лепешки и хлеб на закваске.

Хлеб на закваске здесь пекут из цельной пшеницы и живых молочнокислых бактерий. Согласно статье в National Geographic, сардинский процесс выпечки на закваске помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Этот процесс снижает гликемический индекс, что означает: вы дольше будете чувствовать себя сытыми, а уровень сахара в крови останется в норме.

Красное вино

Многие долгожители потребляют красного вино ежедневно.

Согласно официальному сайту «голубых зон», многие люди в этих регионах выпивают около двух бокалов в день, а жители Сардинии пьют особое красное вино, называемое вином Каннонау.

Некоторые исследования подтверждают это заключением о том, что красное вино может быть полезным для здоровья сердца из-за содержания в нем антиоксидантов и полифенолов.

Конечно, с любым алкоголем важна умеренность, и вы всегда должны обсуждать с врачом любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Томаты

Жители Сардинии также любят томаты и используют их во многих своих блюдах. Помидоры содержат ликопин, который является антиоксидантом, известным своими противовоспалительными свойствами, а также способностью снижать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца.

В частности, помидоры черри содержат более высокий уровень бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.